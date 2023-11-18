Киевские каратели за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 18.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 18.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 48 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-18T02:03
2023-11-18T02:04
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Золотарёвке было выпущено 153 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 34 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На шахтёрском - один обстрел из ОТРК "Точка", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, в Кировском районе Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз. Всего было выпущено 132 единицы различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, артиллерия, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, артиллерия, ВСУ, Военные преступления, СВО

Киевские каратели за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:03 18.11.2023 (обновлено: 02:04 18.11.2023)
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 48 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Золотарёвке было выпущено 153 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 34 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На шахтёрском - один обстрел из ОТРК "Точка", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, в Кировском районе Донецка.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз. Всего было выпущено 132 единицы различных боеприпасов.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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