https://ukraina.ru/20231117/1051134231.html

В Зимбабве благодаря Белоруссии впервые в истории накормили хлебом народ

В Зимбабве благодаря Белоруссии впервые в истории накормили хлебом народ - 17.11.2023 Украина.ру

В Зимбабве благодаря Белоруссии впервые в истории накормили хлебом народ

Отдельное внимание в Белоруссии уделяют освоению новых рынков, в частности - Африканского континента. Хорошие отношения установлены с Зимбабве и Экваториальной Гвинеей, сообщила 17 ноября пресс-служба президента Белоруссии в публикации о поездке Александра Лукашенко в Гомель (областной центр на юге республики)

2023-11-17T23:08

2023-11-17T23:08

2023-11-17T23:08

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Лукашенко подчеркнул большие перспективы развития сотрудничества с этими странами и регионом в целом. На Африканском континенте имеются крупные месторождения драгоценных металлов и алмазов. Также "идет взаимодействие, например, и в сельском хозяйстве", сказано в официальном сообщении.Он также дал поручения по уборке кукурузы в Гомельской области, по использованию аграриями техники и обратил внимание на кадры, работающие в сельском хозяйстве Белоруссии. Лукашенко обратил внимание на недостатки в заголовке кормов и животноводстве.Работники гомельского завода поинтересовались у Лукашенко, как можно исправить ситуацию на селе. Он указал на недопустимость наживы в провинциальной торговле.Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала об активизации работы белорусских госструктур и госпредприятий в Африке. Курировал направление бывший управделами белорусского президента генерал Виктор Шейман.Зимбабве получает из Белоруссии сельскохозяйственную технику, карьерные самосвалы "БелАЗ" и другую продукцию. Александр Лукашенко 30 января прибыл с государственным визитом в Зимбабве, где его принял сменивший Роберта Мугабе (с 2017 года) новый президент Эммерсон Мнангагва.Проблема дефицита продовольствия в Зимбабве возникла после изгнания белых фермеров – потомков европейских колонистов. Перераспределение земель в пользу коренного негритянского населения не принесло подъёма сельхозпроизводства. К этой проблеме добавились другие новые, в том числе галопирующая инфляция, приведшая к отказу от национальной валюты – зимбабвийского доллара с переходом в расчётах на доллар США.

https://ukraina.ru/20231117/1051131711.html

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