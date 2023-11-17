https://ukraina.ru/20231117/1051134231.html
В Зимбабве благодаря Белоруссии впервые в истории накормили хлебом народ
В Зимбабве благодаря Белоруссии впервые в истории накормили хлебом народ - 17.11.2023 Украина.ру
В Зимбабве благодаря Белоруссии впервые в истории накормили хлебом народ
Отдельное внимание в Белоруссии уделяют освоению новых рынков, в частности - Африканского континента. Хорошие отношения установлены с Зимбабве и Экваториальной Гвинеей, сообщила 17 ноября пресс-служба президента Белоруссии в публикации о поездке Александра Лукашенко в Гомель (областной центр на юге республики)
2023-11-17T23:08
2023-11-17T23:08
2023-11-17T23:08
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Лукашенко подчеркнул большие перспективы развития сотрудничества с этими странами и регионом в целом. На Африканском континенте имеются крупные месторождения драгоценных металлов и алмазов. Также "идет взаимодействие, например, и в сельском хозяйстве", сказано в официальном сообщении.Он также дал поручения по уборке кукурузы в Гомельской области, по использованию аграриями техники и обратил внимание на кадры, работающие в сельском хозяйстве Белоруссии. Лукашенко обратил внимание на недостатки в заголовке кормов и животноводстве.Работники гомельского завода поинтересовались у Лукашенко, как можно исправить ситуацию на селе. Он указал на недопустимость наживы в провинциальной торговле.Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала об активизации работы белорусских госструктур и госпредприятий в Африке. Курировал направление бывший управделами белорусского президента генерал Виктор Шейман.Зимбабве получает из Белоруссии сельскохозяйственную технику, карьерные самосвалы "БелАЗ" и другую продукцию. Александр Лукашенко 30 января прибыл с государственным визитом в Зимбабве, где его принял сменивший Роберта Мугабе (с 2017 года) новый президент Эммерсон Мнангагва.Проблема дефицита продовольствия в Зимбабве возникла после изгнания белых фермеров – потомков европейских колонистов. Перераспределение земель в пользу коренного негритянского населения не принесло подъёма сельхозпроизводства. К этой проблеме добавились другие новые, в том числе галопирующая инфляция, приведшая к отказу от национальной валюты – зимбабвийского доллара с переходом в расчётах на доллар США.
https://ukraina.ru/20231117/1051131711.html
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новости, белоруссия, новости белоруссии, зимбабве, продовольствие, кризис продовольствия, апк, сельское хозяйство, зерно, африка, доллары, союзное государство, хлеб
Новости, Белоруссия, Новости Белоруссии, Зимбабве, продовольствие, кризис продовольствия, АПК, Сельское хозяйство, зерно, Африка, доллары, Союзное государство, хлеб
В Зимбабве благодаря Белоруссии впервые в истории накормили хлебом народ
Отдельное внимание в Белоруссии уделяют освоению новых рынков, в частности - Африканского континента. Хорошие отношения установлены с Зимбабве и Экваториальной Гвинеей, сообщила 17 ноября пресс-служба президента Белоруссии в публикации о поездке Александра Лукашенко в Гомель (областной центр на юге республики)
Лукашенко подчеркнул большие перспективы развития сотрудничества с этими странами и регионом в целом. На Африканском континенте имеются крупные месторождения драгоценных металлов и алмазов. Также "идет взаимодействие, например, и в сельском хозяйстве", сказано в официальном сообщении.
"Они сегодня получили рекордный урожай хлебов, и впервые в истории благодаря нашей технике и помощи накормили хлебом свой народ. Богатейшая страна. Естественно, на выгодных условиях мы с ними работаем. Им нравится, что мы не пришли к ним как колонизаторы", - заявил Лукашенко.
Он также дал поручения по уборке кукурузы в Гомельской области, по использованию аграриями техники и обратил внимание на кадры, работающие в сельском хозяйстве Белоруссии. Лукашенко обратил внимание на недостатки в заголовке кормов и животноводстве.
Работники гомельского завода поинтересовались у Лукашенко, как можно исправить ситуацию на селе. Он указал на недопустимость наживы в провинциальной торговле.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала об активизации работы белорусских госструктур и госпредприятий в Африке. Курировал направление бывший управделами белорусского президента генерал Виктор Шейман.
Зимбабве получает из Белоруссии сельскохозяйственную технику, карьерные самосвалы "БелАЗ" и другую продукцию. Александр Лукашенко 30 января прибыл с государственным визитом в Зимбабве, где его принял сменивший Роберта Мугабе (с 2017 года) новый президент Эммерсон Мнангагва.
Проблема дефицита продовольствия в Зимбабве возникла после изгнания белых фермеров – потомков европейских колонистов. Перераспределение земель в пользу коренного негритянского населения не принесло подъёма сельхозпроизводства. К этой проблеме добавились другие новые, в том числе галопирующая инфляция, приведшая к отказу от национальной валюты – зимбабвийского доллара с переходом в расчётах на доллар США.