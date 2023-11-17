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Белоруссия нашла альтернативу российским алмазам и прекратила закупать золото в Швейцарии

Белоруссия нашла альтернативу российским алмазам и прекратила закупать золото в Швейцарии - 17.11.2023 Украина.ру

Белоруссия нашла альтернативу российским алмазам и прекратила закупать золото в Швейцарии

Александр Лукашенко 17 ноября прилетел в город Гомель и подробно ознакомился с этапами ювелирного производства и обработкой алмазов на госпредприятии "Кристалл". Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии

2023-11-17T20:39

2023-11-17T20:39

2023-11-17T20:39

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Гендиректор предприятия Руслан Сороковой доложил о результатах модернизации алмазообрабатывающего производства и принимаемых мерах по повышению эффективности работы завода, созданного в 1972 году как один из семи одноименных заводов в СССР. Из них свою деятельность продолжают только два предприятия - в Гомеле и Смоленске."В 1993 году после развала Советского Союза встал вопрос о загрузке производства. То, что сегодня алмазообработка еще точечно есть где-то за пределами Индии (сегодня более 90% всей алмазообработки - это Индия), в том числе в Белоруссии, - это исключительно благодаря тому, что на вашем уровне принимались решения. Сохранив алмазообработку, мы впервые в республике за счет собственных средств создали ювелирное производство, которое позволяет производить более маржинальную продукцию. Сегодня алмазообработка у нас занимает 20%, а ювелирка - 80%", - рассказал Сороковой.По словам гендиректора, сырьё завод закупает в основном в России и сейчас начинает сотрудничать с Зимбабве. Лукашенко при этом заметил: "В этом плане мы вам будем помогать и подталкивать. Они идут нам навстречу. В одну корзину яйца класть не надо"."Кристалла" также начал производить мерные слитки из золота для Минфина Белоруссии. Лукашенко потребовал взять эти вопросы на особый контроль, чтобы окончательно заместить импорт этих изделий из Западной Европы."Мы все можем для Нацбанка сделать? Значит, со следующего года, да и в этом году чтобы мы ничего из Швейцарии не ввозили", - распорядился Лукашенко.

https://ukraina.ru/20231117/1051131271.html

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