https://ukraina.ru/20231117/1051131271.html
Лукашенко принял в подарок гранатомёт и приказал "заниматься железобетонно импортозамещением"
Лукашенко принял в подарок гранатомёт и приказал "заниматься железобетонно импортозамещением" - 17.11.2023 Украина.ру
Лукашенко принял в подарок гранатомёт и приказал "заниматься железобетонно импортозамещением"
Александр Лукашенко 17 ноября прилетел в город Гомель и ознакомился с работой 1868-й артиллерийской базы вооружения. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2023-11-17T20:10
2023-11-17T20:10
2023-11-17T20:10
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Начальник базы Евгений Маслюков рассказал, что на базе имеется зона хранения стрелкового оружия, цеха по ремонту вооружения и техники, площадки открытого хранения вооружения. Он отметил: "База предназначена для ремонта и техобслуживания ракетно-артиллерийского вооружения, содержания его запасов, обеспечения Вооруженных Сил и территориальных войск".Лукашенко лично ознакомился с условиями хранения. В официальном сообщении сказано, что "Александру Лукашенко в числе прочего оружия продемонстрировали автомат". Он также осмотрел цех по ремонту артиллерийского вооружения образцов СССР."Надо заниматься железобетонно импортозамещением. Слишком дорогая штука - это закупать. Напрягайте промышленность!" - заявил Лукашенко.Он осмотрел цеха, где ремонтируют военную оптику и стрелковое оружие. По итогам Лукашенко заявил: "Хороший у них объект. Толковый. Это уже не будущее, а настоящее. Это путь, по которому мы шли, совершенствуя, модернизируя и сохраняя наше оружие. Сегодня убедился, что военные у нас молодцы. Мы очень много внимания уделяем тому, чтобы наши военные были накормлены, одеты, отдыхали и обучались в хороших казармах. Скажу как военный человек - это ничто, когда нет оружия и боеприпасов"."Александру Лукашенко в завершение посещения артиллерийской базы вооружения в Гомеле подарили гранатомет", - сказано в официальном сообщении.
https://ukraina.ru/20220312/1033501880.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости белоруссии, лукашенко, впк, оружие, ссср, белоруссия, армия, автомат, артиллерия, союзное государство, союзник, союзные войска
Новости, Новости Белоруссии, Лукашенко, ВПК, оружие, СССР, Белоруссия, армия, автомат, артиллерия, Союзное государство, союзник, Союзные войска
Лукашенко принял в подарок гранатомёт и приказал "заниматься железобетонно импортозамещением"
Александр Лукашенко 17 ноября прилетел в город Гомель и ознакомился с работой 1868-й артиллерийской базы вооружения. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии
Начальник базы Евгений Маслюков рассказал, что на базе имеется зона хранения стрелкового оружия, цеха по ремонту вооружения и техники, площадки открытого хранения вооружения. Он отметил: "База предназначена для ремонта и техобслуживания ракетно-артиллерийского вооружения, содержания его запасов, обеспечения Вооруженных Сил и территориальных войск".
Лукашенко лично ознакомился с условиями хранения. В официальном сообщении сказано, что "Александру Лукашенко в числе прочего оружия продемонстрировали автомат". Он также осмотрел цех по ремонту артиллерийского вооружения образцов СССР.
"Надо заниматься железобетонно импортозамещением. Слишком дорогая штука - это закупать. Напрягайте промышленность!" - заявил Лукашенко.
Он осмотрел цеха, где ремонтируют военную оптику и стрелковое оружие. По итогам Лукашенко заявил: "Хороший у них объект. Толковый. Это уже не будущее, а настоящее. Это путь, по которому мы шли, совершенствуя, модернизируя и сохраняя наше оружие. Сегодня убедился, что военные у нас молодцы. Мы очень много внимания уделяем тому, чтобы наши военные были накормлены, одеты, отдыхали и обучались в хороших казармах. Скажу как военный человек - это ничто, когда нет оружия и боеприпасов".
"Александру Лукашенко в завершение посещения артиллерийской базы вооружения в Гомеле подарили гранатомет", - сказано в официальном сообщении.