https://ukraina.ru/20231117/1051131271.html

Лукашенко принял в подарок гранатомёт и приказал "заниматься железобетонно импортозамещением"

Лукашенко принял в подарок гранатомёт и приказал "заниматься железобетонно импортозамещением" - 17.11.2023 Украина.ру

Лукашенко принял в подарок гранатомёт и приказал "заниматься железобетонно импортозамещением"

Александр Лукашенко 17 ноября прилетел в город Гомель и ознакомился с работой 1868-й артиллерийской базы вооружения. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии

2023-11-17T20:10

2023-11-17T20:10

2023-11-17T20:10

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Начальник базы Евгений Маслюков рассказал, что на базе имеется зона хранения стрелкового оружия, цеха по ремонту вооружения и техники, площадки открытого хранения вооружения. Он отметил: "База предназначена для ремонта и техобслуживания ракетно-артиллерийского вооружения, содержания его запасов, обеспечения Вооруженных Сил и территориальных войск".Лукашенко лично ознакомился с условиями хранения. В официальном сообщении сказано, что "Александру Лукашенко в числе прочего оружия продемонстрировали автомат". Он также осмотрел цех по ремонту артиллерийского вооружения образцов СССР."Надо заниматься железобетонно импортозамещением. Слишком дорогая штука - это закупать. Напрягайте промышленность!" - заявил Лукашенко.Он осмотрел цеха, где ремонтируют военную оптику и стрелковое оружие. По итогам Лукашенко заявил: "Хороший у них объект. Толковый. Это уже не будущее, а настоящее. Это путь, по которому мы шли, совершенствуя, модернизируя и сохраняя наше оружие. Сегодня убедился, что военные у нас молодцы. Мы очень много внимания уделяем тому, чтобы наши военные были накормлены, одеты, отдыхали и обучались в хороших казармах. Скажу как военный человек - это ничто, когда нет оружия и боеприпасов"."Александру Лукашенко в завершение посещения артиллерийской базы вооружения в Гомеле подарили гранатомет", - сказано в официальном сообщении.

https://ukraina.ru/20220312/1033501880.html

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