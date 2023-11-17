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Лукашенко рассказал, как "надо по-разумному закончить уборку кукурузы"

Лукашенко рассказал, как "надо по-разумному закончить уборку кукурузы" - 17.11.2023 Украина.ру

Лукашенко рассказал, как "надо по-разумному закончить уборку кукурузы"

Александр Лукашенко 17 ноября прилетел в город Гомель и начал с поручений по сельскому хозяйству председателю местного облисполкома и другим ответственным лицам. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии

2023-11-17T19:54

2023-11-17T19:54

2023-11-17T19:54

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"Как только подсохнет, надо по-разумному закончить уборку кукурузы", - сказал Лукашенко, предупреждая о возможности испортить технику.Он также поставил задачу по вспашке земель и отметил, что "более глобальная и долгосрочная" задача - продолжение работ по мелиорации, что очень актуально для Гомельской области."Твоя задача: за зиму должен подумать, что надо сделать начиная с весны. Не перепахал огромные площади. Как и в Могилевской области. Думаю, и в Витебской. Я специально по востоку вчера-сегодня пролетел. По сравнению с западом - Гродненской областью, Брестской и даже Минской в отдельных местах - работы непочатый край", - распорядился Лукашенко, обращаясь к неназванной персоне.Он также поставил задачу перед руководителем белорусского региона Иваном Крупко: "Надо приводить в порядок земли, восстанавливать животноводство - и вперед".Лукашенко высказал ряд конкретных нареканий, исходя из увиденного с борта вертолёта, сказано в официальном сообщении. Также отмечено. Что он подчеркнул важность обеспечения сохранности современной дорогостоящей сельхозтехники, сказав: "На эту технику нужны подготовленные кадры. Это "самолет".

https://ukraina.ru/20211006/1032403899.html

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