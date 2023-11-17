https://ukraina.ru/20231117/1051130938.html
Лукашенко рассказал, как "надо по-разумному закончить уборку кукурузы"
Лукашенко рассказал, как "надо по-разумному закончить уборку кукурузы" - 17.11.2023 Украина.ру
Лукашенко рассказал, как "надо по-разумному закончить уборку кукурузы"
Александр Лукашенко 17 ноября прилетел в город Гомель и начал с поручений по сельскому хозяйству председателю местного облисполкома и другим ответственным лицам. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2023-11-17T19:54
2023-11-17T19:54
2023-11-17T19:54
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"Как только подсохнет, надо по-разумному закончить уборку кукурузы", - сказал Лукашенко, предупреждая о возможности испортить технику.Он также поставил задачу по вспашке земель и отметил, что "более глобальная и долгосрочная" задача - продолжение работ по мелиорации, что очень актуально для Гомельской области."Твоя задача: за зиму должен подумать, что надо сделать начиная с весны. Не перепахал огромные площади. Как и в Могилевской области. Думаю, и в Витебской. Я специально по востоку вчера-сегодня пролетел. По сравнению с западом - Гродненской областью, Брестской и даже Минской в отдельных местах - работы непочатый край", - распорядился Лукашенко, обращаясь к неназванной персоне.Он также поставил задачу перед руководителем белорусского региона Иваном Крупко: "Надо приводить в порядок земли, восстанавливать животноводство - и вперед".Лукашенко высказал ряд конкретных нареканий, исходя из увиденного с борта вертолёта, сказано в официальном сообщении. Также отмечено. Что он подчеркнул важность обеспечения сохранности современной дорогостоящей сельхозтехники, сказав: "На эту технику нужны подготовленные кадры. Это "самолет".
https://ukraina.ru/20211006/1032403899.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости белоруссии, апк, сельское хозяйство, союзное государство, кукуруза, сельхозпродукция, сельхозтехника, лукашенко, гомель, кадры
Новости, Новости Белоруссии, АПК, Сельское хозяйство, Союзное государство, кукуруза, сельхозпродукция, сельхозтехника, Лукашенко, Гомель, кадры
Лукашенко рассказал, как "надо по-разумному закончить уборку кукурузы"
Александр Лукашенко 17 ноября прилетел в город Гомель и начал с поручений по сельскому хозяйству председателю местного облисполкома и другим ответственным лицам. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии
"Как только подсохнет, надо по-разумному закончить уборку кукурузы", - сказал Лукашенко, предупреждая о возможности испортить технику.
Он также поставил задачу по вспашке земель и отметил, что "более глобальная и долгосрочная" задача - продолжение работ по мелиорации, что очень актуально для Гомельской области.
"Твоя задача: за зиму должен подумать, что надо сделать начиная с весны. Не перепахал огромные площади. Как и в Могилевской области. Думаю, и в Витебской. Я специально по востоку вчера-сегодня пролетел. По сравнению с западом - Гродненской областью, Брестской и даже Минской в отдельных местах - работы непочатый край", - распорядился Лукашенко, обращаясь к неназванной персоне.
Он также поставил задачу перед руководителем белорусского региона Иваном Крупко:
"Надо приводить в порядок земли, восстанавливать животноводство - и вперед".
Лукашенко высказал ряд конкретных нареканий, исходя из увиденного с борта вертолёта, сказано в официальном сообщении. Также отмечено. Что он подчеркнул важность обеспечения сохранности современной дорогостоящей сельхозтехники, сказав: "На эту технику нужны подготовленные кадры. Это "самолет".