https://ukraina.ru/20231117/1051124702.html
Долго не продержится. Как Украина будет выживать без денег от США
Долго не продержится. Как Украина будет выживать без денег от США - 17.11.2023 Украина.ру
Долго не продержится. Как Украина будет выживать без денег от США
Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства США, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине. Об этом 17 ноября сообщили американские СМИ
2023-11-17T16:59
2023-11-17T16:59
2023-11-17T16:59
эксклюзив
джо байден
законопроект
сша
бюджет
конгресс сша
палата представителей когресса сша
украина
израиль
малек дудаков
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Проект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю, 14 ноября одобрила Палата представителей Конгресса. Согласно документу, те правительственные программы и ведомства, которые связаны со сферами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, будут профинансированы до 19 января 2024 года, а остальные — до 2 февраля.Изначально Байден просил Конгресс принять единый пакет, включающий помощь Украине и Израилю и финансирование мер по укреплению границы с Мексикой, через которую в Штаты проникают нелегальные мигранты. Это требование вызвало разногласия не только между республиканцами и демократами, но и внутри республиканского лагеря. Главным камнем преткновения стал украинский вопрос.У Байдена нет плана, как победить на УкраинеУкраинское досье является одним из инструментов предвыборной борьбы между демократами и республиканцами, рассказал в интервью Украина.ру директор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец.Это не значит, что Украина не может рассчитывать на американские деньги – они, вне всякого сомнения, будут получены, но при определенных условиях и не в полном объеме, отметил эксперт."Про 100-150 млрд долларов, которые Украина получала от коллективного Запада прежде всего в 2022 году, можно забыть", — заявил Зубец.Эксперт напомнил, что республиканцы обуславливают принятие закона о помощи Украине тем, что администрация демократов должна представить план, под что эти средства выделяются, и как быстро украинская армия одержит победу — то есть план поведения американского правительства на украинском направлении."У Байдена и его администрации на сегодняшний день нет плана победы на Украине, они не понимают, когда и чем может кончится украинский конфликт. То, что демократы не понимают, куда ушли 100 млрд долларов американских налогоплательщиков, является одним из инструментов, с помощью которого республиканцы будут бороться за уход демократов из Белого дома", — подчеркнул Зубец.Байден попытается переложить финансирование Украины на Германию и другие страны Евросоюза, полагает эксперт."Американская помощь Украине будет уменьшаться, европейская – расти. Оба этих финансовых потока обмелеют, и Украина не будет получать деньги в том объеме, который ей нужен для простого поддержания социальных расходов", — сказал он.По словам эксперта, украинская экономика уже давно не платежеспособна, без помощи Запада она не выживет. Если американская и европейская помощь уменьшатся в два раза, это означает, что половина социальных расходов украинского бюджета останется непокрытой, отметил он. Украине придется печатать деньги и за счет денежной эмиссии покрывать социальные платежи. Это приведет к девальвации гривны, к снижению платежеспособности населения, снижения уровня жизни, рассказал Алексей Зубец."Если деньги можно раздобыть, так как они в принципе есть в США и ЕС, оружие, которое сейчас США переправляют в Израиль, раздобыть намного сложнее. Европейцы не производят необходимый объем боеприпасов, тем более что один из основных производителей вооружения в Европе — Словакия, отказалась от помощи Украине. Можно ожидать, что к началу лета следующего года поток боеприпасов и вооружений, которые попадают на фронт на Украину уменьшится раза в два. Без оружия украинская армия не сможет воевать", — отметил эксперт.Здесь возникнет вопрос, каким образом из такой ситуации будет выходить украинское руководство. В любом случае, это создаст большие проблемы для правительства Украины украинской армии на фронте уже в ближайшие месяцы, подчеркнул Алексей Зубец.Снаряды — не деньги: не напечатаешь быстроПолитолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру отметил, что администрация Байдена была вынуждена смириться с позицией республиканцев и принять проект бюджета, без траншей на Украину и Израиль, так как альтернативой этому была бы приостановка работы правительства США."Я думаю, что после Дня благодарения и до Рождества, а это начало-середина декабря, Конгресс утвердит какой-то отдельный бюджет под Украину. Он будет меньше того, который запрашивает администрация Байдена. При этом республиканцы используют этот момент как элемент шантажа в политической борьбе с Байденом, требуя решить вопрос, связаны с обеспечением южной границы США в обмен на выделение денег", — предположил Дудаков.По мнению политолога, дальнейшие военные транши Украине будут зависеть в первую очередь от состояния военных арсеналов США, потому что сейчас наблюдается опустошение запасов снарядов и ракет."Деньги ты можешь напечатать, снаряды и ракеты не напечатаешь так быстро. Американский ОПК пытаются раскочегарить, чтобы он больше производил, но это все-таки идет и медленно и тяжело", — заявил Дудаков.Финансовые транши Украине также уменьшатся, а американцы будут стараться переложить вопрос финансирования Украины на плечи европейцам. Несмотря на то, что к такой перспективе в ЕС относятся без особого оптимизма, европейцы на это пойдут, так как они зависимы от США, полагает политолог."Поэтому сейчас у нас есть окно возможностей, и мы им в принципе пользуемся на поле боя, прижимая украинцев в районе Авдеевки. Но обольщаться нам не стоит, так как рано или поздно транши Украине возобновятся. Я допускаю, что вопрос будет находится в таком подвешенном состоянии до середины или конца декабря", — подчеркнул Малек Дудаков.Первым делом Израиль и Тайвань. А Украина — потомПо словам политолога Грега Вайнера, для США настоящими приоритетами, которые никак не могут остаться без американского финансирования, являются помощь Израилю, Тайваню и обеспечение безопасности границы с Мексикой.Особо важен вопрос обеспечения мексиканской границы, так как там за последние несколько лет преступность выросла на 400 процентов, отметил эксперт."Что касается Украины, сейчас бюджетный комитет Палаты представителей направил письмо в Белый дом с просьбой отчитаться за расходы по Украине. Они хотят получить ответ, куда были направлены миллиарды американских денег, и как они расходовались на Украине. Пока Палата представителей отчета не получит, думаю, что денег Украине не видать", — рассказал Вайнер в интервью Украина.ру.Поэтому ответ на вопрос, когда Украина получит американские деньги, может дать только администрация Байдена, полагает политолог."Все зависит от того, насколько администрация Байдена готова взаимодействовать с Конгрессом, насколько готова пойти на компромисс. А там компромисс будет. Я думаю, что 61 млрд, который Байден запросил для Украины, Киев так и не увидит. Сколько будет в итоге – 10 или 15 млрд, пока непонятно", — сказал Вайнер.При этом эксперт отметил, что демократам и республиканцам нужно спешить договариваться, так как в США предстоит сезон праздников – сначала День благодарения, а потом рождественские праздники. Если до конца года решение не будет принято, в лучшем случае вопрос решится в конце января или в феврале. Непонятно, продержится ли Украина так долго без американской помощи, заявил Грег Вайнер.
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эксклюзив, джо байден, законопроект, сша, бюджет, конгресс сша, палата представителей когресса сша, украина, израиль, малек дудаков, грег вайнер, алексей зубец
Проект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю, 14 ноября одобрила Палата представителей Конгресса.
Согласно документу, те правительственные программы и ведомства, которые связаны со сферами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, будут профинансированы до 19 января 2024 года, а остальные — до 2 февраля.
Изначально Байден просил Конгресс принять единый пакет, включающий помощь Украине и Израилю и финансирование мер по укреплению границы с Мексикой, через которую в Штаты проникают нелегальные мигранты. Это требование вызвало разногласия не только между республиканцами и демократами, но и внутри республиканского лагеря.
Главным камнем преткновения стал украинский вопрос.
У Байдена нет плана, как победить на Украине
Украинское досье является одним из инструментов предвыборной борьбы между демократами и республиканцами, рассказал в интервью Украина.ру директор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец.
Это не значит, что Украина не может рассчитывать на американские деньги – они, вне всякого сомнения, будут получены, но при определенных условиях и не в полном объеме, отметил эксперт.
"Про 100-150 млрд долларов, которые Украина получала от коллективного Запада прежде всего в 2022 году, можно забыть", — заявил Зубец.
Эксперт напомнил, что республиканцы обуславливают принятие закона о помощи Украине тем, что администрация демократов должна представить план, под что эти средства выделяются, и как быстро украинская армия одержит победу — то есть план поведения американского правительства на украинском направлении.
"У Байдена и его администрации на сегодняшний день нет плана победы на Украине, они не понимают, когда и чем может кончится украинский конфликт. То, что демократы не понимают, куда ушли 100 млрд долларов американских налогоплательщиков, является одним из инструментов, с помощью которого республиканцы будут бороться за уход демократов из Белого дома", — подчеркнул Зубец.
Байден попытается переложить финансирование Украины на Германию и другие страны Евросоюза, полагает эксперт.
"Американская помощь Украине будет уменьшаться, европейская – расти. Оба этих финансовых потока обмелеют, и Украина не будет получать деньги в том объеме, который ей нужен для простого поддержания социальных расходов", — сказал он.
По словам эксперта, украинская экономика уже давно не платежеспособна, без помощи Запада она не выживет. Если американская и европейская помощь уменьшатся в два раза, это означает, что половина социальных расходов украинского бюджета останется непокрытой, отметил он.
Украине придется печатать деньги и за счет денежной эмиссии покрывать социальные платежи. Это приведет к девальвации гривны, к снижению платежеспособности населения, снижения уровня жизни, рассказал Алексей Зубец.
"Если деньги можно раздобыть, так как они в принципе есть в США и ЕС, оружие, которое сейчас США переправляют в Израиль, раздобыть намного сложнее.
Европейцы не производят необходимый объем боеприпасов, тем более что один из основных производителей вооружения в Европе — Словакия, отказалась от помощи Украине. Можно ожидать, что к началу лета следующего года поток боеприпасов и вооружений, которые попадают на фронт на Украину уменьшится раза в два. Без оружия украинская армия не сможет воевать", — отметил эксперт.
Здесь возникнет вопрос, каким образом из такой ситуации будет выходить украинское руководство. В любом случае, это создаст большие проблемы для правительства Украины украинской армии на фронте уже в ближайшие месяцы, подчеркнул Алексей Зубец.
Снаряды — не деньги: не напечатаешь быстро
Политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру отметил, что администрация Байдена была вынуждена смириться с позицией республиканцев и принять проект бюджета, без траншей на Украину и Израиль, так как альтернативой этому была бы приостановка работы правительства США.
"Я думаю, что после Дня благодарения и до Рождества, а это начало-середина декабря, Конгресс утвердит какой-то отдельный бюджет под Украину. Он будет меньше того, который запрашивает администрация Байдена.
При этом республиканцы используют этот момент как элемент шантажа в политической борьбе с Байденом, требуя решить вопрос, связаны с обеспечением южной границы США в обмен на выделение денег", — предположил Дудаков.
По мнению политолога, дальнейшие военные транши Украине будут зависеть в первую очередь от состояния военных арсеналов США, потому что сейчас наблюдается опустошение запасов снарядов и ракет.
"Деньги ты можешь напечатать, снаряды и ракеты не напечатаешь так быстро. Американский ОПК пытаются раскочегарить, чтобы он больше производил, но это все-таки идет и медленно и тяжело", — заявил Дудаков.
Финансовые транши Украине также уменьшатся, а американцы будут стараться переложить вопрос финансирования Украины на плечи европейцам. Несмотря на то, что к такой перспективе в ЕС относятся без особого оптимизма, европейцы на это пойдут, так как они зависимы от США, полагает политолог.
"Поэтому сейчас у нас есть окно возможностей, и мы им в принципе пользуемся на поле боя, прижимая украинцев в районе Авдеевки. Но обольщаться нам не стоит, так как рано или поздно транши Украине возобновятся. Я допускаю, что вопрос будет находится в таком подвешенном состоянии до середины или конца декабря", — подчеркнул Малек Дудаков.
Первым делом Израиль и Тайвань. А Украина — потом
По словам политолога Грега Вайнера, для США настоящими приоритетами, которые никак не могут остаться без американского финансирования, являются помощь Израилю, Тайваню и обеспечение безопасности границы с Мексикой.
Особо важен вопрос обеспечения мексиканской границы, так как там за последние несколько лет преступность выросла на 400 процентов, отметил эксперт.
"Что касается Украины, сейчас бюджетный комитет Палаты представителей направил письмо в Белый дом с просьбой отчитаться за расходы по Украине. Они хотят получить ответ, куда были направлены миллиарды американских денег, и как они расходовались на Украине.
Пока Палата представителей отчета не получит, думаю, что денег Украине не видать", — рассказал Вайнер в интервью Украина.ру.
Поэтому ответ на вопрос, когда Украина получит американские деньги, может дать только администрация Байдена, полагает политолог.
"Все зависит от того, насколько администрация Байдена готова взаимодействовать с Конгрессом, насколько готова пойти на компромисс. А там компромисс будет. Я думаю, что 61 млрд, который Байден запросил для Украины, Киев так и не увидит. Сколько будет в итоге – 10 или 15 млрд, пока непонятно", — сказал Вайнер.
При этом эксперт отметил, что демократам и республиканцам нужно спешить договариваться, так как в США предстоит сезон праздников – сначала День благодарения, а потом рождественские праздники.
Если до конца года решение не будет принято, в лучшем случае вопрос решится в конце января или в феврале. Непонятно, продержится ли Украина так долго без американской помощи, заявил Грег Вайнер.