Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря - Bloomberg - 17.11.2023 Украина.ру
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Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря - Bloomberg
Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря - Bloomberg - 17.11.2023 Украина.ру
Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря - Bloomberg
Конгресс США сможет утвердить новую помощь Украине не раньше середины декабря. Об этом 17 ноября сообщает Bloomberg
2023-11-17T15:04
2023-11-17T15:04
помощь
украина
сша
зарубежье
новости
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"Сенаторы от обеих партий (демократы и республиканцы — ред.) планируют в ближайшие дни работать над соглашением по пакету помощи в сочетании с пограничной политикой, по которому они смогут проголосовать после возвращения в Вашингтон с Дня Благодарения в конце этого месяца", - говорится в материале.Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет.Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля.Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября.Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
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помощь, украина, сша, зарубежье, новости
помощь, Украина, США, Зарубежье, Новости

Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря - Bloomberg

15:04 17.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Конгресс США сможет утвердить новую помощь Украине не раньше середины декабря. Об этом 17 ноября сообщает Bloomberg
"Сенаторы от обеих партий (демократы и республиканцы — ред.) планируют в ближайшие дни работать над соглашением по пакету помощи в сочетании с пограничной политикой, по которому они смогут проголосовать после возвращения в Вашингтон с Дня Благодарения в конце этого месяца", - говорится в материале.
Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет.
Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля.
Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября.
Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 11:56
Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи УкраинеДепутат Верховной Рады Ярослав Железняк 16 ноября в своем телеграм-канале отметил, что Сенат США проголосовал за временный бюджет до января-февраля 2024 года без помощи Украине
 
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