https://ukraina.ru/20231117/1051118284.html

Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря - Bloomberg

Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря - Bloomberg - 17.11.2023 Украина.ру

Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря - Bloomberg

Конгресс США сможет утвердить новую помощь Украине не раньше середины декабря. Об этом 17 ноября сообщает Bloomberg

2023-11-17T15:04

2023-11-17T15:04

2023-11-17T15:04

помощь

украина

сша

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новости

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"Сенаторы от обеих партий (демократы и республиканцы — ред.) планируют в ближайшие дни работать над соглашением по пакету помощи в сочетании с пограничной политикой, по которому они смогут проголосовать после возвращения в Вашингтон с Дня Благодарения в конце этого месяца", - говорится в материале.Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет.Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля.Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября.Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.

https://ukraina.ru/20231116/1051076338.html

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помощь, украина, сша, зарубежье, новости