https://ukraina.ru/20231117/1051116125.html
Киевская прокуратура угрожает "бывшей украинской спортсменке" тюрьмой
Киевская прокуратура угрожает "бывшей украинской спортсменке" тюрьмой - 17.11.2023 Украина.ру
Киевская прокуратура угрожает "бывшей украинской спортсменке" тюрьмой
Действующая только в Киеве "Прокуратура АР Крым и Севастополя" 17 ноября заявила, что якобы "сообщила о подозрении бывшей украинской спортсменке". Фамилия спортсменки не названа, дата и обстоятельства доведения до неё "подозрения" тоже не уточняются
2023-11-17T14:04
2023-11-17T14:04
2023-11-17T14:04
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Из сообщения считающих себя крымскими и севастопольскими прокурорами следует, что неназванная бывшая украинская спортсменка из Крыма поддерживает Россию в СВО – в том числе материально. Украинские власти обвинили ее в организации в российском. Крыму волонтерского движения и поддержке спецоперации на Украине.В сообщении отмечено, что "бывшая украинская спортсменка, многократная чемпионка Европы и мира, которая с 2016 года выступала в составе сборной РФ" в начале СВО организовала волонтёрское движение в Крыму и неоднократно выступала в СМИ с поддержкой СВО."Ей грозит до 12 лет лишения свободы", - сказано в сообщении киевских прокуроров.
https://ukraina.ru/20231117/1051115665.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, крым, криминал, спорт, пропаганда, информационная война, офис генпрокурора, сбу, сво
Новости, Новости Украины, Крым, криминал, спорт, пропаганда, информационная война, Офис генпрокурора, СБУ, СВО
Киевская прокуратура угрожает "бывшей украинской спортсменке" тюрьмой
Действующая только в Киеве "Прокуратура АР Крым и Севастополя" 17 ноября заявила, что якобы "сообщила о подозрении бывшей украинской спортсменке". Фамилия спортсменки не названа, дата и обстоятельства доведения до неё "подозрения" тоже не уточняются