https://ukraina.ru/20231117/1051116125.html

Киевская прокуратура угрожает "бывшей украинской спортсменке" тюрьмой

Киевская прокуратура угрожает "бывшей украинской спортсменке" тюрьмой - 17.11.2023 Украина.ру

Киевская прокуратура угрожает "бывшей украинской спортсменке" тюрьмой

Действующая только в Киеве "Прокуратура АР Крым и Севастополя" 17 ноября заявила, что якобы "сообщила о подозрении бывшей украинской спортсменке". Фамилия спортсменки не названа, дата и обстоятельства доведения до неё "подозрения" тоже не уточняются

2023-11-17T14:04

2023-11-17T14:04

2023-11-17T14:04

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Из сообщения считающих себя крымскими и севастопольскими прокурорами следует, что неназванная бывшая украинская спортсменка из Крыма поддерживает Россию в СВО – в том числе материально. Украинские власти обвинили ее в организации в российском. Крыму волонтерского движения и поддержке спецоперации на Украине.В сообщении отмечено, что "бывшая украинская спортсменка, многократная чемпионка Европы и мира, которая с 2016 года выступала в составе сборной РФ" в начале СВО организовала волонтёрское движение в Крыму и неоднократно выступала в СМИ с поддержкой СВО."Ей грозит до 12 лет лишения свободы", - сказано в сообщении киевских прокуроров.

https://ukraina.ru/20231117/1051115665.html

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новости, новости украины, крым, криминал, спорт, пропаганда, информационная война, офис генпрокурора, сбу, сво