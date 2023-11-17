Экс-премьер назвал Украину банкротом - 17.11.2023 Украина.ру
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Экс-премьер назвал Украину банкротом
Экс-премьер назвал Украину банкротом - 17.11.2023 Украина.ру
Экс-премьер назвал Украину банкротом
Страна, которая не способна самостоятельно наполнять свой бюджет, банкрот, заявил в эфире "Вестей ФМ" экс-премьер-министр Украины Николай Азаров
2023-11-17T13:12
2023-11-17T13:12
новости
украина
николай азаров
банкротство
банкротство
экономика
гранты
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Журналист Владимир Соловьёв попросил Азарова описать нынешнее экономическое состояние Украины.Три четверти бюджета Украины – это заёмные или грантовые средства.Он примёр пример, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли своевременно Европейский союз обещанную помощь в размере 1,5 млрд евро. "Когда они получили эту помощь, то радостно бегали и хлопали в ладоши. Это самое настоящее банкротство", - заключил Азаров.В 2022 году международная бюджетная помощь составила $32,3 млрд. Из них от США - $11,99 млрд, ЕС — $7,96 млрд, МВФ — $2,69 млрд, Канады — $1,89 млрд.
https://ukraina.ru/20231114/1051019794.html
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новости, украина, николай азаров, банкротство, банкротство, экономика, гранты
Новости, Украина, Николай Азаров, Банкротство, банкротство, экономика, гранты

Экс-премьер назвал Украину банкротом

13:12 17.11.2023
 
© Телеграм @NikolayAzarovНиколай Азаров
Николай Азаров
© Телеграм @NikolayAzarov
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Страна, которая не способна самостоятельно наполнять свой бюджет, банкрот, заявил в эфире "Вестей ФМ" экс-премьер-министр Украины Николай Азаров
Журналист Владимир Соловьёв попросил Азарова описать нынешнее экономическое состояние Украины.

"Кризис в Украине начался уже давно, и банкротство Украины уже давным-давно зафиксировано. Это банкротство прежде всего проявляется в том, что страна не способна самостоятельно наполнять свой бюджет", - ответил Азаров.

Три четверти бюджета Украины – это заёмные или грантовые средства.
Он примёр пример, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли своевременно Европейский союз обещанную помощь в размере 1,5 млрд евро.
"Когда они получили эту помощь, то радостно бегали и хлопали в ладоши. Это самое настоящее банкротство", - заключил Азаров.
В 2022 году международная бюджетная помощь составила $32,3 млрд. Из них от США - $11,99 млрд, ЕС — $7,96 млрд, МВФ — $2,69 млрд, Канады — $1,89 млрд.
14 ноября, 16:44
Окно возможностей закрывается. США и Украина поняли, что проигрывают РоссииУкраинская правительственная делегация на днях прибыла в Вашингтон, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Соединённых Штатов и огласить список того, в чём Киев нуждается прямо сейчас
 
НовостиУкраинаНиколай АзаровБанкротствобанкротствоэкономикагранты
 
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