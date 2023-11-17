https://ukraina.ru/20231117/1051115026.html

Экс-премьер назвал Украину банкротом

Экс-премьер назвал Украину банкротом - 17.11.2023 Украина.ру

Экс-премьер назвал Украину банкротом

Страна, которая не способна самостоятельно наполнять свой бюджет, банкрот, заявил в эфире "Вестей ФМ" экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

2023-11-17T13:12

2023-11-17T13:12

2023-11-17T13:12

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николай азаров

банкротство

банкротство

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гранты

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Журналист Владимир Соловьёв попросил Азарова описать нынешнее экономическое состояние Украины.Три четверти бюджета Украины – это заёмные или грантовые средства.Он примёр пример, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли своевременно Европейский союз обещанную помощь в размере 1,5 млрд евро. "Когда они получили эту помощь, то радостно бегали и хлопали в ладоши. Это самое настоящее банкротство", - заключил Азаров.В 2022 году международная бюджетная помощь составила $32,3 млрд. Из них от США - $11,99 млрд, ЕС — $7,96 млрд, МВФ — $2,69 млрд, Канады — $1,89 млрд.

https://ukraina.ru/20231114/1051019794.html

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новости, украина, николай азаров, банкротство, банкротство, экономика, гранты