https://ukraina.ru/20231117/1051108547.html

"Леденящая угроза": на Западе оценили ракетный "Авангард" Путина

"Леденящая угроза": на Западе оценили ракетный "Авангард" Путина - 17.11.2023 Украина.ру

"Леденящая угроза": на Западе оценили ракетный "Авангард" Путина

Российский гиперзвуковой ядерный ракетный комплекс "Авангард" способен нанести удар по нескольким целям на любой дистанции за 30 минут, являясь "леденящей угрозой Западу". Об этом пишет британское издание Daily Express

2023-11-17T10:26

2023-11-17T10:26

2023-11-17T10:27

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"Ракета, ранее названная [президентом России Владимиром] Путиным "метеоритом", может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут", - говорится в статье.Автор публикации отмечает, что в настоящее время эта ракета является единственной в своём роде, она способна развить скорость в десятки тысяч километров в час и неуязвима для любых средств противоракетной обороны стран Запада.Основой комплекса "Авангард" является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28. По официальным данным, он развивает скорость до 28 МАХ (около 9,5 километра в секунду) и предназначен для преодоления любой противоракетной обороны противника. Первые комплексы встали на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.В настоящее время перевооружение на ракетный комплекс "Авангард" продолжает Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенное в Оренбургской области.

https://ukraina.ru/20231117/1051099035.html

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