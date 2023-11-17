Украинский политик обвинил власти в разворовывании бюджета - 17.11.2023 Украина.ру
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Украинский политик обвинил власти в разворовывании бюджета
Украинский политик обвинил власти в разворовывании бюджета - 17.11.2023 Украина.ру
Украинский политик обвинил власти в разворовывании бюджета
Украинский политик Сергей Гайдай 16 ноября в интервью Youtube-каналу Politeka Online заявил, что чиновники страны разворовывают бюджет в ожидании конца конфликта с Россией
2023-11-17T08:32
2023-11-17T08:45
новости
политик
война
украина
чиновники
коррупция
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По его словам, они проводят свадьбы стоимостью в миллионы долларов, приобретают дорогие иномарки, а также "прозябают в ресторанах в Киеве".Гайдай добавил, что у неэффективного государства с маленьким объемом ресурсов нет шансов на победу, особенно без западной помощи. Он также подчеркнул, что Украина ведет военные действия на два фронта — с Россией и с коррупцией внутри страны.
https://ukraina.ru/20231106/1050799462.html
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новости, политик, война, украина, чиновники, коррупция
Новости, политик, война, Украина, чиновники, коррупция

Украинский политик обвинил власти в разворовывании бюджета

08:32 17.11.2023 (обновлено: 08:45 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Украинский политик Сергей Гайдай 16 ноября в интервью Youtube-каналу Politeka Online заявил, что чиновники страны разворовывают бюджет в ожидании конца конфликта с Россией
По его словам, они проводят свадьбы стоимостью в миллионы долларов, приобретают дорогие иномарки, а также "прозябают в ресторанах в Киеве".
"Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты", — отметил политик.
Гайдай добавил, что у неэффективного государства с маленьким объемом ресурсов нет шансов на победу, особенно без западной помощи.
Он также подчеркнул, что Украина ведет военные действия на два фронта — с Россией и с коррупцией внутри страны.
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