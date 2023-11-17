Украинский политик обвинил власти в разворовывании бюджета
08:32 17.11.2023 (обновлено: 08:45 17.11.2023)
Украинский политик Сергей Гайдай 16 ноября в интервью Youtube-каналу Politeka Online заявил, что чиновники страны разворовывают бюджет в ожидании конца конфликта с Россией
По его словам, они проводят свадьбы стоимостью в миллионы долларов, приобретают дорогие иномарки, а также "прозябают в ресторанах в Киеве".
"Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты", — отметил политик.
Гайдай добавил, что у неэффективного государства с маленьким объемом ресурсов нет шансов на победу, особенно без западной помощи.
Он также подчеркнул, что Украина ведет военные действия на два фронта — с Россией и с коррупцией внутри страны.