https://ukraina.ru/20231117/1051102270.html

Украинский политик обвинил власти в разворовывании бюджета

Украинский политик обвинил власти в разворовывании бюджета - 17.11.2023 Украина.ру

Украинский политик обвинил власти в разворовывании бюджета

Украинский политик Сергей Гайдай 16 ноября в интервью Youtube-каналу Politeka Online заявил, что чиновники страны разворовывают бюджет в ожидании конца конфликта с Россией

2023-11-17T08:32

2023-11-17T08:32

2023-11-17T08:45

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По его словам, они проводят свадьбы стоимостью в миллионы долларов, приобретают дорогие иномарки, а также "прозябают в ресторанах в Киеве".Гайдай добавил, что у неэффективного государства с маленьким объемом ресурсов нет шансов на победу, особенно без западной помощи. Он также подчеркнул, что Украина ведет военные действия на два фронта — с Россией и с коррупцией внутри страны.

https://ukraina.ru/20231106/1050799462.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политик, война, украина, чиновники, коррупция