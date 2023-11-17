https://ukraina.ru/20231117/1051102013.html

Зеленский пожаловался на дефицит снарядов у ВСУ

Зеленский пожаловался на дефицит снарядов у ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру

Зеленский пожаловался на дефицит снарядов у ВСУ

Украинская армия ощущает нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает агентство AFP

2023-11-17T08:09

2023-11-17T08:09

2023-11-17T08:09

снаряды

владимир зеленский

новости

всу

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050925676_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_b6020c3d2a545df51bc749eb114da9c6.jpg

По его словам, на данный момент склады пусты по всему миру, а нынешних объемов поставок от Запада недостаточно для удовлетворения всех потребностей ВСУ.Однако Зеленский поприветствовал усилия Штатов по увеличению производства этого типа боеприпасов.На днях украинский лидер заявил, что переданные США танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя. Политик пожаловался, что у Украины слишком мало таких танков. Он выразил надежду, что в будущем подобных машин будет поставляться все же больше.

https://ukraina.ru/20231107/1050836923.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

снаряды, владимир зеленский, новости, всу, конфликт