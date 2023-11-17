Зеленский пожаловался на дефицит снарядов у ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру
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Зеленский пожаловался на дефицит снарядов у ВСУ
Зеленский пожаловался на дефицит снарядов у ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру
Зеленский пожаловался на дефицит снарядов у ВСУ
Украинская армия ощущает нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает агентство AFP
2023-11-17T08:09
2023-11-17T08:09
снаряды
владимир зеленский
новости
всу
конфликт
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По его словам, на данный момент склады пусты по всему миру, а нынешних объемов поставок от Запада недостаточно для удовлетворения всех потребностей ВСУ.Однако Зеленский поприветствовал усилия Штатов по увеличению производства этого типа боеприпасов.На днях украинский лидер заявил, что переданные США танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя. Политик пожаловался, что у Украины слишком мало таких танков. Он выразил надежду, что в будущем подобных машин будет поставляться все же больше.
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снаряды, владимир зеленский, новости, всу, конфликт
снаряды, Владимир Зеленский, Новости, ВСУ, конфликт

Зеленский пожаловался на дефицит снарядов у ВСУ

08:09 17.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украинская армия ощущает нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает агентство AFP
По его словам, на данный момент склады пусты по всему миру, а нынешних объемов поставок от Запада недостаточно для удовлетворения всех потребностей ВСУ.
Однако Зеленский поприветствовал усилия Штатов по увеличению производства этого типа боеприпасов.
На днях украинский лидер заявил, что переданные США танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя. Политик пожаловался, что у Украины слишком мало таких танков. Он выразил надежду, что в будущем подобных машин будет поставляться все же больше.
- РИА Новости, 1920, 07.11.2023
7 ноября, 20:49
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
 
снарядыВладимир ЗеленскийНовостиВСУконфликт
 
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