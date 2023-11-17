Артиллеристы тульского подразделения ВДВ поразили пехоту и склады ВСУ под Соледаром - МО

"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ

Обороняющийся противник всегда теряет инициативу, а наступающая сторона всегда может выбирать направление главного удара. Если ВСУ перестанут вести активные действия, у ВС РФ будет время, чтобы собрать артиллерийские кулаки для удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук