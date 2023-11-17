Артиллеристы тульского подразделения ВДВ поразили пехоту и склады ВСУ под Соледаром - МО - 17.11.2023 Украина.ру
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Артиллеристы тульского подразделения ВДВ поразили пехоту и склады ВСУ под Соледаром - МО
Артиллеристы тульского подразделения ВДВ поразили пехоту и склады ВСУ под Соледаром - МО - 17.11.2023 Украина.ру
Артиллеристы тульского подразделения ВДВ поразили пехоту и склады ВСУ под Соледаром - МО
Расчёт гаубицы Д-20 российских десантников поразил скопление пехоты и склады с боеприпасами ВСУ под Соледаром в ДНР. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-17T07:02
2023-11-17T07:03
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"В районе Соледара личный состав артиллерийской батареи тульских десантников нанёс огневое поражение по району скопления живой силы противника, а также по складам боеприпасов ВСУ. После завершения боевой работы расчёт гаубицы оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что расчёт гаубицы работает в связке с разведывательными БПЛА. Координаты обнаруженных целей передаются на пункт управления, который высчитывает исходные данные для наведения орудия.152-миллиметровая гаубица Д-20 используется для контрбатарейной борьбы, уничтожения пунктов управления ВСУ, разрушения оборонительных сооружений, уничтожения складов боеприпасов, техники и личного состава противника. Орудие может выпускать до пяти снарядов в минуту на дальность до 17 километров.По данным Минобороны РФ, за предшествующие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражено 132 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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новости, россия, днр, сво, вдв, вс рф, потери всу
Новости, Россия, ДНР, СВО, ВДВ, ВС РФ, потери ВСУ

Артиллеристы тульского подразделения ВДВ поразили пехоту и склады ВСУ под Соледаром - МО

07:02 17.11.2023 (обновлено: 07:03 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
Работа артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Расчёт гаубицы Д-20 российских десантников поразил скопление пехоты и склады с боеприпасами ВСУ под Соледаром в ДНР. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В районе Соледара личный состав артиллерийской батареи тульских десантников нанёс огневое поражение по району скопления живой силы противника, а также по складам боеприпасов ВСУ. После завершения боевой работы расчёт гаубицы оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что расчёт гаубицы работает в связке с разведывательными БПЛА. Координаты обнаруженных целей передаются на пункт управления, который высчитывает исходные данные для наведения орудия.
152-миллиметровая гаубица Д-20 используется для контрбатарейной борьбы, уничтожения пунктов управления ВСУ, разрушения оборонительных сооружений, уничтожения складов боеприпасов, техники и личного состава противника. Орудие может выпускать до пяти снарядов в минуту на дальность до 17 километров.
По данным Минобороны РФ, за предшествующие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражено 132 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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