https://ukraina.ru/20231117/1051101234.html
Артиллеристы тульского подразделения ВДВ поразили пехоту и склады ВСУ под Соледаром - МО
Артиллеристы тульского подразделения ВДВ поразили пехоту и склады ВСУ под Соледаром - МО - 17.11.2023 Украина.ру
Артиллеристы тульского подразделения ВДВ поразили пехоту и склады ВСУ под Соледаром - МО
Расчёт гаубицы Д-20 российских десантников поразил скопление пехоты и склады с боеприпасами ВСУ под Соледаром в ДНР. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-17T07:02
2023-11-17T07:02
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"В районе Соледара личный состав артиллерийской батареи тульских десантников нанёс огневое поражение по району скопления живой силы противника, а также по складам боеприпасов ВСУ. После завершения боевой работы расчёт гаубицы оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что расчёт гаубицы работает в связке с разведывательными БПЛА. Координаты обнаруженных целей передаются на пункт управления, который высчитывает исходные данные для наведения орудия.152-миллиметровая гаубица Д-20 используется для контрбатарейной борьбы, уничтожения пунктов управления ВСУ, разрушения оборонительных сооружений, уничтожения складов боеприпасов, техники и личного состава противника. Орудие может выпускать до пяти снарядов в минуту на дальность до 17 километров.По данным Минобороны РФ, за предшествующие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражено 132 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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Новости, Россия, ДНР, СВО, ВДВ, ВС РФ, потери ВСУ
Артиллеристы тульского подразделения ВДВ поразили пехоту и склады ВСУ под Соледаром - МО
07:02 17.11.2023 (обновлено: 07:03 17.11.2023)
Расчёт гаубицы Д-20 российских десантников поразил скопление пехоты и склады с боеприпасами ВСУ под Соледаром в ДНР. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В районе Соледара личный состав артиллерийской батареи тульских десантников нанёс огневое поражение по району скопления живой силы противника, а также по складам боеприпасов ВСУ. После завершения боевой работы расчёт гаубицы оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что расчёт гаубицы работает в связке с разведывательными БПЛА. Координаты обнаруженных целей передаются на пункт управления, который высчитывает исходные данные для наведения орудия.
152-миллиметровая гаубица Д-20 используется для контрбатарейной борьбы, уничтожения пунктов управления ВСУ, разрушения оборонительных сооружений, уничтожения складов боеприпасов, техники и личного состава противника. Орудие может выпускать до пяти снарядов в минуту на дальность до 17 километров.
По данным Минобороны РФ, за предшествующие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражено 132 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.