В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051100342.html
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы - 17.11.2023 Украина.ру
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы
В Хмельницкой и Днепропетровской областях слышны взрывы, работает ПВО, воздушная тревога объявлена также в Кировоградской и Полтавской областях. Об этом утром 17 ноября сообщают украинские СМИ.
2023-11-17T04:33
2023-11-17T04:33
новости
украина
взрывы
воздушная тревога
бпла
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_b85b8a96e1bd7854d979d289621e6851.jpg
БПЛА "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.Ранее воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлялась также в Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских СМИ, несколько взрывов прозвучали в Одесской области вскоре после полуночи.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231117/1051100184.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_345b1d960196ed6efa727ba3a19d8639.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, взрывы, воздушная тревога, БПЛА, СВО

В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы

04:33 17.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
В Хмельницкой и Днепропетровской областях слышны взрывы, работает ПВО, воздушная тревога объявлена также в Кировоградской и Полтавской областях. Об этом утром 17 ноября сообщают украинские СМИ.
БПЛА "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлялась также в Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
По информации украинских СМИ, несколько взрывов прозвучали в Одесской области вскоре после полуночи.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Подготовка к запуску ударного БПЛА Орлан-10У - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
04:13
Нейросети помогают российским БПЛА распознавать технику ВСУПрименяемые в зоне СВО российские беспилотники "Орлан" получили элементы искусственного интеллекта, позволяющие им во время разведывательных полётов автоматически распознавать военную технику войск киевского режима, в том числе натовские образцы. Об этом со ссылкой на информированный источник 17 ноября сообщает РИА Новости
 
НовостиУкраинавзрывывоздушная тревогаБПЛАСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев
05:10В Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома введён режим ЧС – губернатор
05:10Эксперт пояснил, какая тактику переняла Украина у вермахта и НАТО, но армия РФ нашла "противоядие"
04:50Эксперт пояснил, как ВСУ заманивают ВС РФ на острова под Херсоном, но Россия приготовила им новый "котел"
04:33В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы
04:30Военный эксперт объяснил, что будет, если у ВСУ получится высадить десант и расширить плацдармы на Днепре
04:13Нейросети помогают российским БПЛА распознавать технику ВСУ
04:10"Мы обхитрили всех": военный эксперт о том, как всего один человек изменит ситуацию под Херсоном
04:00Эксперт сообщил, как Залужный подставил под удар Сырского и почему провалился "контрнаступ" ВСУ
03:38На Украине расширяется зона воздушной тревоги
03:25МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима
03:06Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:47В Домодедово прибыл спецборт с третьей группой эвакуированных из Газы – МЧС
02:21В Одесской области прогремели взрывы
01:47В Одессе полицейские прикрыли схему вывоза уклонистов-молодожёнов
01:27Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика"
01:01Пора прекратить сказочные размышления о поражении России – Wall Street Journal
00:30В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ
00:15The Economist: Трамп – самая большая опасность в 2024 году
23:35Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин
Лента новостейМолния