https://ukraina.ru/20231117/1051100342.html

В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы

В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы - 17.11.2023 Украина.ру

В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы

В Хмельницкой и Днепропетровской областях слышны взрывы, работает ПВО, воздушная тревога объявлена также в Кировоградской и Полтавской областях. Об этом утром 17 ноября сообщают украинские СМИ.

2023-11-17T04:33

2023-11-17T04:33

2023-11-17T04:33

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БПЛА "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.Ранее воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлялась также в Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских СМИ, несколько взрывов прозвучали в Одесской области вскоре после полуночи.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231117/1051100184.html

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новости, украина, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво