https://ukraina.ru/20231117/1051100342.html
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы - 17.11.2023 Украина.ру
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы
В Хмельницкой и Днепропетровской областях слышны взрывы, работает ПВО, воздушная тревога объявлена также в Кировоградской и Полтавской областях. Об этом утром 17 ноября сообщают украинские СМИ.
2023-11-17T04:33
2023-11-17T04:33
2023-11-17T04:33
новости
украина
взрывы
воздушная тревога
бпла
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_b85b8a96e1bd7854d979d289621e6851.jpg
БПЛА "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.Ранее воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлялась также в Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских СМИ, несколько взрывов прозвучали в Одесской области вскоре после полуночи.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231117/1051100184.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_345b1d960196ed6efa727ba3a19d8639.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, взрывы, воздушная тревога, БПЛА, СВО
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы
В Хмельницкой и Днепропетровской областях слышны взрывы, работает ПВО, воздушная тревога объявлена также в Кировоградской и Полтавской областях. Об этом утром 17 ноября сообщают украинские СМИ.
БПЛА "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлялась также в Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
По информации украинских СМИ, несколько взрывов прозвучали в Одесской области вскоре после полуночи.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.