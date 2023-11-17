На Украине расширяется зона воздушной тревоги - 17.11.2023 Украина.ру
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На Украине расширяется зона воздушной тревоги
На Украине расширяется зона воздушной тревоги - 17.11.2023 Украина.ру
На Украине расширяется зона воздушной тревоги
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Винницкой, Хмельницкой и Сумской областях Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:30 мск
2023-11-17T03:38
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новости
украина
воздушная тревога
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сво
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Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.По информации украинских СМИ, несколько взрывов прозвучали в Одесской области вскоре после полуночи.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, СВО

На Украине расширяется зона воздушной тревоги

03:38 17.11.2023 (обновлено: 03:39 17.11.2023)
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Винницкой, Хмельницкой и Сумской областях Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:30 мск
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
По информации украинских СМИ, несколько взрывов прозвучали в Одесской области вскоре после полуночи.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
03:06
Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР – СЦККАртиллерия ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
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Заголовок открываемого материала
03:38На Украине расширяется зона воздушной тревоги
03:25МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима
03:06Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
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