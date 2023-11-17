На Украине расширяется зона воздушной тревоги
03:38 17.11.2023 (обновлено: 03:39 17.11.2023)
© Робоавиа
© Робоавиа
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Винницкой, Хмельницкой и Сумской областях Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:30 мск
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
По информации украинских СМИ, несколько взрывов прозвучали в Одесской области вскоре после полуночи.
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