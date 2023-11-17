https://ukraina.ru/20231117/1051098751.html

"Это политический бандитизм". Историки раскрыли, чьи методы использует СБУ для организации диверсий в РФ

"Это политический бандитизм". Историки раскрыли, чьи методы использует СБУ для организации диверсий в РФ - 17.11.2023 Украина.ру

"Это политический бандитизм". Историки раскрыли, чьи методы использует СБУ для организации диверсий в РФ

Важно внимательно изучать бандеровские методы Службы безпеки — Организации украинских националистов* (ОУН), действующей в годы Великой Отечественной войны, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

2023-11-17T10:00

2023-11-17T10:00

2023-11-17T10:00

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Об этом он рассказал корреспонденту Украина.ру в рамках круглого стола "Об истоках современного украинского неонацизма", прошедшего 16 ноября в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Историк пояснил, что речь идет о терактах, допросах военнопленных и мирных граждан, которые, как правило, оканчивались жестокими убийствами; о проникновении в различные органы советской власти, об использовании для преступлений женщин и детей. Современные украинские спецслужбы (СБУ) тоже действуют такими способами.В свою очередь автор книги "Борьба с петлюровщиной и бандеровщиной в 20–50-х годах ХХ века" историк Сергей Васильев после изучения ряда фондов архива СБУ пришел к выводу, что никакой идейности у украинского национализма не было.Васильев убежден, истоки преступной деятельности украинских националистов лежат в деятельности предшествующей организации "Украинская военная организация", созданной из бывших петлюровцев на идеологии интегрального национализма Дмитрия Донцова.По данным справки КГБ СССР, из более 30 тысяч жертв бандеровского террора численность мирного населения составляла почти 18 тысяч.По словам Сергея Васильева, важной составляющей деятельности современных украинских националистов стало участие в межнациональных конфликтах на территориях бывших республик Советского Союза.Мягков рассказал, что постановление президиума Верховной Рады Украины о проверке деятельности ОУН-УПА* (от 1993 г.) является неопровержимым доказательством преступлений украинских националистов.Он добавил, что Украинский институт национальной памяти тщательно скрывает эти документы, допуская к ним лишь узкий круг историков, цель которых обосновать, что это якобы была "святая борьба за украинскую самостийность". Также скрываются некоторые данные из биографии Степана Бандеры.О необходимости предавать огласке преступления украинских боевиков, как прошлые, так и современные, также сказал член Общественной палаты России, музыкант Петр Лундстрем, который с начала СВО дал более 100 концертов в зоне боевых действий.Эксперты сошлись во мнении, что книги о преступлениях украинских националистов должны быть переведены на английский язык и доведены до международной общественности.Круглый стол об истоках современного украинского неонацизма прошел 16 ноября в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". В конференции приняли участие историк Сергей Васильев, научный директор РВИО Михаил Мягков, гендиректор издательства "Проспект" Леонид Рожников, член Общественной палаты РФ, музыкант Петр Лундстрем, и.о. первого заместителя министра культуры Херсонской области Артем Лагойский.В рамках мероприятия была представлена книга Сергея Васильева "Борьба с петлюровщиной и бандеровщиной в 20–50-х годах ХХ века" с документами ОГА СБУ. В ней показана борьба советских правоохранительных органов с националистическими организациями на территории Украины. Особое внимание уделено роли Службе безпеки ОУН в осуществлении массового террора в послевоенные годы, а также деятельности националистических организаций на территории УССР.*Организация, запрещенная в Российской Федерации

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

новости, украина, россия, оун, терроризм, украинский неонацизм, бандеровцы, историк, украинские националисты, сбу, ссср