В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051098648.html
В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ
В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ - 17.11.2023 Украина.ру
В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ
Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин считает необходимым сохранить прямую связь с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом он заявил журналистам в столице Индонезии Джакарте 16 ноября
2023-11-17T00:30
2023-11-17T00:31
новости
ллойд остин
пентагон
сергей шойгу
минобороны рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103386/48/1033864815_0:206:5931:3542_1920x0_80_0_0_d022aafbdb70bbf56d466c3d98d059e3.jpg
По его словам, связь с российским оборонным ведомством остаётся критически значимой. Напомним, такое же заявление шеф Пентагона делал в аналогичный период прошлого года. Тогда Остин отверг наличие у России предлогов для эскалации и вновь подчеркнул важность поддержания связи с минобороны РФ. В коммюнике американского оборонного ведомства также отмечалось, что "Остин подчеркнул, что важно сохранять каналы коммуникации во время продолжающегося конфликта на Украине".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103386/48/1033864815_468:0:5464:3747_1920x0_80_0_0_3177d1ce401d9d84f07c5899cd4f880b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ллойд остин, пентагон, сергей шойгу, минобороны рф, сво
Новости, Ллойд Остин, Пентагон, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, СВО

В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ

00:30 17.11.2023 (обновлено: 00:31 17.11.2023)
 
© AP / Michael Probst
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP / Michael Probst
Читать в
Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин считает необходимым сохранить прямую связь с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом он заявил журналистам в столице Индонезии Джакарте 16 ноября
По его словам, связь с российским оборонным ведомством остаётся критически значимой.
"Важно держать эти каналы открытыми. Даже в разгар всего того, что происходило в отношении России и Украины, у меня была возможность снять трубку и переговорить с министром обороны России. И я думаю, что это критически значимая возможность, которую нам надо сохранить для управления кризисом", - приводит слова Остина РИА Новости.
Напомним, такое же заявление шеф Пентагона делал в аналогичный период прошлого года. Тогда Остин отверг наличие у России предлогов для эскалации и вновь подчеркнул важность поддержания связи с минобороны РФ. В коммюнике американского оборонного ведомства также отмечалось, что "Остин подчеркнул, что важно сохранять каналы коммуникации во время продолжающегося конфликта на Украине".
 
НовостиЛлойд ОстинПентагонСергей ШойгуМинобороны РФСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:30В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ
00:15The Economist: Трамп – самая большая опасность в 2024 году
23:35Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин
23:09На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку
22:32Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя
22:14Собака президента Молдавии укусила главу Австрии за руку
21:56На Закарпатье построят сухой порт для экспорта зерна в страны ЕС
21:41СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе"
21:24Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ
20:50Байден сообщил Си Цзиньпину, что США продолжат вооружать Тайвань
20:42Суд Финляндии оправдал депутата, обвинявшегося в ненависти к содомитам
20:33Ищенко назвал условия мира с Киевом и рассказал, чего хочет Китай и чем рискуют США
20:22Журналисты США сообщили, что Зеленского предупредили о скором поражении
20:02"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию
20:00План Б. Запад приступил к осуществлению очередного этапа давления на Россию, возможно, это - война с НАТО
19:44Пушилин: "Торез получает неоценимую помощь от Приморского края"
19:43Суд отказался выпустить больного Коломойского* из СИЗО
19:27Про отъезд Сергея Шнурова в ФРГ сообщила подозреваемая в мошенничестве
19:21Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на 1 млн гривен
18:55Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на Украине
Лента новостейМолния