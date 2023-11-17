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В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ

В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ - 17.11.2023 Украина.ру

В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин считает необходимым сохранить прямую связь с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом он заявил журналистам в столице Индонезии Джакарте 16 ноября

2023-11-17T00:30

2023-11-17T00:30

2023-11-17T00:31

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ллойд остин

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сергей шойгу

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По его словам, связь с российским оборонным ведомством остаётся критически значимой. Напомним, такое же заявление шеф Пентагона делал в аналогичный период прошлого года. Тогда Остин отверг наличие у России предлогов для эскалации и вновь подчеркнул важность поддержания связи с минобороны РФ. В коммюнике американского оборонного ведомства также отмечалось, что "Остин подчеркнул, что важно сохранять каналы коммуникации во время продолжающегося конфликта на Украине".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ллойд остин, пентагон, сергей шойгу, минобороны рф, сво