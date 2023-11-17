В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ
00:30 17.11.2023 (обновлено: 00:31 17.11.2023)
© AP / Michael Probst
© AP / Michael Probst
Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин считает необходимым сохранить прямую связь с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом он заявил журналистам в столице Индонезии Джакарте 16 ноября
По его словам, связь с российским оборонным ведомством остаётся критически значимой.
"Важно держать эти каналы открытыми. Даже в разгар всего того, что происходило в отношении России и Украины, у меня была возможность снять трубку и переговорить с министром обороны России. И я думаю, что это критически значимая возможность, которую нам надо сохранить для управления кризисом", - приводит слова Остина РИА Новости.
Напомним, такое же заявление шеф Пентагона делал в аналогичный период прошлого года. Тогда Остин отверг наличие у России предлогов для эскалации и вновь подчеркнул важность поддержания связи с минобороны РФ. В коммюнике американского оборонного ведомства также отмечалось, что "Остин подчеркнул, что важно сохранять каналы коммуникации во время продолжающегося конфликта на Украине".