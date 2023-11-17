Умный враг. Политолог объяснил, почему России будет тяжело победить ВСУ, если к власти придет Залужный - 17.11.2023 Украина.ру
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Умный враг. Политолог объяснил, почему России будет тяжело победить ВСУ, если к власти придет Залужный
Умный враг. Политолог объяснил, почему России будет тяжело победить ВСУ, если к власти придет Залужный - 17.11.2023 Украина.ру
Умный враг. Политолог объяснил, почему России будет тяжело победить ВСУ, если к власти придет Залужный
Президент Украины Зеленский завел в тупик ВСУ своими неграмотными командами и тем самым спровоцировал серьезный конфликт с главкомом ВСУ Залужным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-17T05:30
2023-11-17T05:30
новости
украина
всу
валерий залужный
владимир зеленский
власти
президент
президент украины
конфликт
сво
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Сейчас между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным действительно разгорелся серьезный скандал. Потому что Зеленский завел в тупик ВСУ своими неграмотными командами, рассказал политолог.В то же время Залужный более хитрый и опасный враг, чем Зеленский. Если он станет во главе Украины, России будет гораздо труднее вести спецоперацию, добавил он.Одно дело – принятие условий России, другое – заморозка конфликта на новых границах, чтобы киевский режим и ВСУ получили передышку. Россию этот "корейский" вариант для решения вопроса абсолютно не устраивает, заключил собеседник Украина.ру.* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров экстремизма и терроризма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, валерий залужный, владимир зеленский, власти, президент, президент украины, конфликт, сво, переговоры
Новости, Украина, ВСУ, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, власти, президент, президент Украины, конфликт, СВО, переговоры

Умный враг. Политолог объяснил, почему России будет тяжело победить ВСУ, если к власти придет Залужный

05:30 17.11.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP
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Президент Украины Зеленский завел в тупик ВСУ своими неграмотными командами и тем самым спровоцировал серьезный конфликт с главкомом ВСУ Залужным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Сейчас между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным действительно разгорелся серьезный скандал. Потому что Зеленский завел в тупик ВСУ своими неграмотными командами, рассказал политолог.
В то же время Залужный более хитрый и опасный враг, чем Зеленский. Если он станет во главе Украины, России будет гораздо труднее вести спецоперацию, добавил он.
"Например, [экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей] Арестович*, который его поддерживает, говорит, что нужны мирные переговоры с Россией. Но мы не должны видеть в таких переговорах нашу победу. Вопрос в том, какими они будут", - подчеркнул Баранчик.
Одно дело – принятие условий России, другое – заморозка конфликта на новых границах, чтобы киевский режим и ВСУ получили передышку. Россию этот "корейский" вариант для решения вопроса абсолютно не устраивает, заключил собеседник Украина.ру.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров экстремизма и терроризма
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 15:57
Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерииСейчас обычное артиллерийское вооружение приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координатов и целеуказаний, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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