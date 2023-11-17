https://ukraina.ru/20231117/1051095944.html

Умный враг. Политолог объяснил, почему России будет тяжело победить ВСУ, если к власти придет Залужный

Умный враг. Политолог объяснил, почему России будет тяжело победить ВСУ, если к власти придет Залужный - 17.11.2023 Украина.ру

Умный враг. Политолог объяснил, почему России будет тяжело победить ВСУ, если к власти придет Залужный

Президент Украины Зеленский завел в тупик ВСУ своими неграмотными командами и тем самым спровоцировал серьезный конфликт с главкомом ВСУ Залужным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-17T05:30

2023-11-17T05:30

2023-11-17T05:30

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Сейчас между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным действительно разгорелся серьезный скандал. Потому что Зеленский завел в тупик ВСУ своими неграмотными командами, рассказал политолог.В то же время Залужный более хитрый и опасный враг, чем Зеленский. Если он станет во главе Украины, России будет гораздо труднее вести спецоперацию, добавил он.Одно дело – принятие условий России, другое – заморозка конфликта на новых границах, чтобы киевский режим и ВСУ получили передышку. Россию этот "корейский" вариант для решения вопроса абсолютно не устраивает, заключил собеседник Украина.ру.* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров экстремизма и терроризма

https://ukraina.ru/20231116/1051083866.html

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новости, украина, всу, валерий залужный, владимир зеленский, власти, президент, президент украины, конфликт, сво, переговоры