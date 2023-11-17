Умный враг. Политолог объяснил, почему России будет тяжело победить ВСУ, если к власти придет Залужный
© AP
© AP
Президент Украины Зеленский завел в тупик ВСУ своими неграмотными командами и тем самым спровоцировал серьезный конфликт с главкомом ВСУ Залужным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Сейчас между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным действительно разгорелся серьезный скандал. Потому что Зеленский завел в тупик ВСУ своими неграмотными командами, рассказал политолог.
В то же время Залужный более хитрый и опасный враг, чем Зеленский. Если он станет во главе Украины, России будет гораздо труднее вести спецоперацию, добавил он.
"Например, [экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей] Арестович*, который его поддерживает, говорит, что нужны мирные переговоры с Россией. Но мы не должны видеть в таких переговорах нашу победу. Вопрос в том, какими они будут", - подчеркнул Баранчик.
Одно дело – принятие условий России, другое – заморозка конфликта на новых границах, чтобы киевский режим и ВСУ получили передышку. Россию этот "корейский" вариант для решения вопроса абсолютно не устраивает, заключил собеседник Украина.ру.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров экстремизма и терроризма
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