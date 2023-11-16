СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе" - 16.11.2023 Украина.ру
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СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе"
СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе" - 16.11.2023 Украина.ру
СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе"
Следственный комитет Белоруссии 15 ноября распространил сообщение о подробностях уголовного дела в отношении представителей организации BYPOL, действующей из Польши и признанной в Белоруссии террористической
2023-11-16T21:41
2023-11-16T21:41
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По информации белорусского Следкома, "BYPOL", создана под патронажем западных спецслужб в октябре 2020 года в Польше – стране, власти которой, по сути, создали анклав для преступного мира в Европе".BYPOL был сформирован как профсоюз бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, "не поддерживающих действующую власть". В публикации белорусского Следкома отмечено: "В действительности – это сборище беглых неудачников, а по факту преступников, занимающихся разжиганием иной социальной вражды и розни, призывами к массовым беспорядкам, организацией террористических актов и иными действиями, направленными на захват государственной власти".По информации СК Белоруссии, на базе BYPOL были созданы "Мобилизационный план "Перамога" ("Победа"), которое занимается сбором персональных данных, а также объединение "Паспалітае рушэньне", которое "осуществляет деятельность по планированию, организации, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь".В публикации отмечено, что сотрудниками СК Белоруссии "проведен скрупулезный анализ деятельности представителей террористической организации "BYPOL". Уголовное дело в отношении представителей и бывших участников организации BYPOL с входящими в неё структурными подразделениями "Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр" ("Ситуационно-аналитический центр") и "Мобилизационный план "Перамога" окончено в порядке специального производства. Уголовное дело передано генпрокурору для направления в суд."В то же время следует отметить, что следствие продолжает документировать деятельность этих и других беглых", - добавили в СК Белоруссии.
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СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе"

21:41 16.11.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция оппозиции в Минске
Несанкционированная акция оппозиции в Минске
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Следственный комитет Белоруссии 15 ноября распространил сообщение о подробностях уголовного дела в отношении представителей организации BYPOL, действующей из Польши и признанной в Белоруссии террористической
По информации белорусского Следкома, "BYPOL", создана под патронажем западных спецслужб в октябре 2020 года в Польше – стране, власти которой, по сути, создали анклав для преступного мира в Европе".
BYPOL был сформирован как профсоюз бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, "не поддерживающих действующую власть". В публикации белорусского Следкома отмечено: "В действительности – это сборище беглых неудачников, а по факту преступников, занимающихся разжиганием иной социальной вражды и розни, призывами к массовым беспорядкам, организацией террористических актов и иными действиями, направленными на захват государственной власти".
По информации СК Белоруссии, на базе BYPOL были созданы "Мобилизационный план "Перамога" ("Победа"), которое занимается сбором персональных данных, а также объединение "Паспалітае рушэньне", которое "осуществляет деятельность по планированию, организации, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь".
В публикации отмечено, что сотрудниками СК Белоруссии "проведен скрупулезный анализ деятельности представителей террористической организации "BYPOL". Уголовное дело в отношении представителей и бывших участников организации BYPOL с входящими в неё структурными подразделениями "Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр" ("Ситуационно-аналитический центр") и "Мобилизационный план "Перамога" окончено в порядке специального производства. Уголовное дело передано генпрокурору для направления в суд.
"В то же время следует отметить, что следствие продолжает документировать деятельность этих и других беглых", - добавили в СК Белоруссии.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
16:57
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21:41СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе"
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