https://ukraina.ru/20231116/1051095813.html
СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе"
СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе" - 16.11.2023 Украина.ру
СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе"
Следственный комитет Белоруссии 15 ноября распространил сообщение о подробностях уголовного дела в отношении представителей организации BYPOL, действующей из Польши и признанной в Белоруссии террористической
2023-11-16T21:41
2023-11-16T21:41
2023-11-16T21:41
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По информации белорусского Следкома, "BYPOL", создана под патронажем западных спецслужб в октябре 2020 года в Польше – стране, власти которой, по сути, создали анклав для преступного мира в Европе".BYPOL был сформирован как профсоюз бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, "не поддерживающих действующую власть". В публикации белорусского Следкома отмечено: "В действительности – это сборище беглых неудачников, а по факту преступников, занимающихся разжиганием иной социальной вражды и розни, призывами к массовым беспорядкам, организацией террористических актов и иными действиями, направленными на захват государственной власти".По информации СК Белоруссии, на базе BYPOL были созданы "Мобилизационный план "Перамога" ("Победа"), которое занимается сбором персональных данных, а также объединение "Паспалітае рушэньне", которое "осуществляет деятельность по планированию, организации, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь".В публикации отмечено, что сотрудниками СК Белоруссии "проведен скрупулезный анализ деятельности представителей террористической организации "BYPOL". Уголовное дело в отношении представителей и бывших участников организации BYPOL с входящими в неё структурными подразделениями "Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр" ("Ситуационно-аналитический центр") и "Мобилизационный план "Перамога" окончено в порядке специального производства. Уголовное дело передано генпрокурору для направления в суд."В то же время следует отметить, что следствие продолжает документировать деятельность этих и других беглых", - добавили в СК Белоруссии.
https://ukraina.ru/20231116/1051088245.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости белоруссии, белоруссия, союзное государство, оппозиция, польша, терроризм, экстремизм, оппозиционеры, белорусская оппозиция, оппозиционер, оппозиционеры
Новости, Новости Белоруссии, Белоруссия, Союзное государство, оппозиция, Польша, терроризм, экстремизм, оппозиционеры, белорусская оппозиция, оппозиционер, оппозиционеры
СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе"
Следственный комитет Белоруссии 15 ноября распространил сообщение о подробностях уголовного дела в отношении представителей организации BYPOL, действующей из Польши и признанной в Белоруссии террористической
По информации белорусского Следкома, "BYPOL", создана под патронажем западных спецслужб в октябре 2020 года в Польше – стране, власти которой, по сути, создали анклав для преступного мира в Европе".
BYPOL был сформирован как профсоюз бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, "не поддерживающих действующую власть". В публикации белорусского Следкома отмечено: "В действительности – это сборище беглых неудачников, а по факту преступников, занимающихся разжиганием иной социальной вражды и розни, призывами к массовым беспорядкам, организацией террористических актов и иными действиями, направленными на захват государственной власти".
По информации СК Белоруссии, на базе BYPOL были созданы "Мобилизационный план "Перамога" ("Победа"), которое занимается сбором персональных данных, а также объединение "Паспалітае рушэньне", которое "осуществляет деятельность по планированию, организации, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь".
В публикации отмечено, что сотрудниками СК Белоруссии "проведен скрупулезный анализ деятельности представителей террористической организации "BYPOL". Уголовное дело в отношении представителей и бывших участников организации BYPOL с входящими в неё структурными подразделениями "Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр" ("Ситуационно-аналитический центр") и "Мобилизационный план "Перамога" окончено в порядке специального производства. Уголовное дело передано генпрокурору для направления в суд.
"В то же время следует отметить, что следствие продолжает документировать деятельность этих и других беглых", - добавили в СК Белоруссии.