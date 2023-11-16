Обвиняемого в покушении на Соловьёва суд отправил на лечение в психбольницу - 16.11.2023 Украина.ру
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Обвиняемого в покушении на Соловьёва суд отправил на лечение в психбольницу
Обвиняемого в покушении на Соловьёва суд отправил на лечение в психбольницу - 16.11.2023 Украина.ру
Обвиняемого в покушении на Соловьёва суд отправил на лечение в психбольницу
Обвиняемому в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре, сообщил 16 ноября корреспондент РИА Новости из зала суда
2023-11-16T17:23
2023-11-16T17:23
новости
россия
москва
соловьев владимир (журналист)
владимир соловьев
покушение
обвиняемые
психическое расстройство
психиатрические больницы
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Второй западный окружной военный суд рассматривал вопрос о принудительном лечении обвиняемого Василия Стрижакова. По версии следствия, обвиняемый Василий Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости.В то же время причастность обвиняемого Стрижакова к преступлениям, по мнению следствия, доказана – в его телефоне содержались данные об изготовлении взрывчатки, а в его доме нашли оружие.Обвиняемый виновным себя не считает. Он заявлял, что пустил к себе жить других фигурантов, но преступления не совершал. Его адвокат в прениях сторон дополнял, что другие обвиняемые единогласно говорят о непричастности Стрижакова как к преступной организации, так и к оружию.В апреле 2022 года ФСБ России задержала шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*. Ими оказались граждане России, которые планировали убийство Владимира Соловьёва по заданию Службы безопасности Украины.Участники преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в ведомстве.Прокурор Милана Дигаева, злоумышленники хотели установить на автомобиль Соловьева бомбу, но их действия предотвратили правоохранители. Рассматривались и другие варианты — снайперский выстрел или взрыв с использованием курьера — доставщика пиццы.Во время обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями участников группы, нацистская литература и атрибутика.Пятерых задержанных Басманный суд отправил в СИЗО, шестой остался в статусе свидетеля. Вскоре судом был арестован ещё один фигурант.Сотрудники ФСБ России обнародовали видео, из которого следует, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Также они планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине, добавили в ведомстве.В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.* Запрещенная в России террористическая организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, москва, соловьев владимир (журналист), владимир соловьев, покушение, обвиняемые, психическое расстройство, психиатрические больницы
Новости, Россия, Москва, Соловьев Владимир (журналист), Владимир Соловьев, покушение, обвиняемые, психическое расстройство, психиатрические больницы

Обвиняемого в покушении на Соловьёва суд отправил на лечение в психбольницу

17:23 16.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРассмотрение по существу уголовного дела в отношении В. Стрижакова
Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении В. Стрижакова - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Обвиняемому в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре, сообщил 16 ноября корреспондент РИА Новости из зала суда
Второй западный окружной военный суд рассматривал вопрос о принудительном лечении обвиняемого Василия Стрижакова. По версии следствия, обвиняемый Василий Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости.
В то же время причастность обвиняемого Стрижакова к преступлениям, по мнению следствия, доказана – в его телефоне содержались данные об изготовлении взрывчатки, а в его доме нашли оружие.
Обвиняемый виновным себя не считает. Он заявлял, что пустил к себе жить других фигурантов, но преступления не совершал. Его адвокат в прениях сторон дополнял, что другие обвиняемые единогласно говорят о непричастности Стрижакова как к преступной организации, так и к оружию.
В апреле 2022 года ФСБ России задержала шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*. Ими оказались граждане России, которые планировали убийство Владимира Соловьёва по заданию Службы безопасности Украины.
Участники преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в ведомстве.
Прокурор Милана Дигаева, злоумышленники хотели установить на автомобиль Соловьева бомбу, но их действия предотвратили правоохранители. Рассматривались и другие варианты — снайперский выстрел или взрыв с использованием курьера — доставщика пиццы.
Во время обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями участников группы, нацистская литература и атрибутика.
Пятерых задержанных Басманный суд отправил в СИЗО, шестой остался в статусе свидетеля. Вскоре судом был арестован ещё один фигурант.
Сотрудники ФСБ России обнародовали видео, из которого следует, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Также они планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине, добавили в ведомстве.
В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.
* Запрещенная в России террористическая организация
Владимир Соловьев интервью - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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НовостиРоссияМоскваСоловьев Владимир (журналист)Владимир Соловьевпокушениеобвиняемыепсихическое расстройствопсихиатрические больницы
 
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