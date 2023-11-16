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В МВД Эстонии пожаловались, что из-за России им приходится работать

В МВД Эстонии пожаловались, что из-за России им приходится работать - 16.11.2023 Украина.ру

В МВД Эстонии пожаловались, что из-за России им приходится работать

Россия виновата в том, что не задерживает нелегальных мигрантов на своих границах. Они подают заявления о международной защите, а эстонцы вынуждены их рассматривать. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщили 16 ноября журналисты РИА Новости

2023-11-16T16:59

2023-11-16T16:59

2023-11-16T16:59

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Глава МВД Эстонии обвинил Россию в давлении на финскую границу. А теперь и в Эстонию из РФ пытались попасть граждане Сомали, не имеющие права на въезд, добавил он.Он сообщил, что утром 16 ноября восемь граждан Сомали пытались въехать в Эстонию через Нарву. Так как у них не было шенгенской визы или вида на жительство, на границе им был оформлен запрет на въезд."Граждане Сомали вряд ли сами всё это придумали. Без соответствующих документов они не могут пересечь российскую границу", - обвинил министр.Правительство Финляндии объявило о закрытии четырёх КПП на границе с Россией с 18 ноября. Финский кабмин утверждает, что "имеются признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".Министр внутренних дел Мари Рантанен пояснила, что это решение вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.

https://ukraina.ru/20231114/1051019794.html

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новости, эстония, россия, финляндия, зарубежье, граница, государственная граница, пересечение границы, мвд, мигранты