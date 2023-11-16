Замороженные российские активы могут стать предметом торга и началом переговоров России и Украины – Time - 16.11.2023 Украина.ру
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Замороженные российские активы могут стать предметом торга и началом переговоров России и Украины – Time
Замороженные российские активы могут стать предметом торга и началом переговоров России и Украины – Time - 16.11.2023 Украина.ру
Замороженные российские активы могут стать предметом торга и началом переговоров России и Украины – Time
Военная, финансовая, санкционная поддержка стали предметом обсуждения на встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Последний 16 ноября прибыл на Украину
2023-11-16T15:34
2023-11-16T15:34
новости
новости украины
владимир зеленский
переговоры
замороженные активы
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Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу конфискации замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, сообщил по итогам встречи Шмыгаль.Ян Бреммер, обозреватель международных отношений и главный редактор журнала Time, отмечает, что, несмотря на обещания и заверения отдельных лидеров Европы, на самом деле время работает не на стороне Украины. Также Европейский Союз мог бы пообещать возможное членство, в том числе и в НАТО.Обозреватель напоминает, что это не единственный возможный сценарий. Стоит учитывать, что в ноябре 2024 года состоятся выборы президента США. Если Дональд Трамп победит в Белом доме, то как будет развиваться ситуация "никто не может с уверенностью ответить".Кроме этого, у России, в отличие от Украины, еще далеко не исчерпаны людские ресурсы для продолжения военных действий. Зеленский же в такой ситуации не заинтересован предлагать что-либо, "так как он знает, Путин сочтет лишь признаком слабости".По мнению Яна Бреммера, по всем этим причинам тупиковая ситуация на Украине, скорее всего, продлится (как минимум) еще год.
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новости, новости украины, владимир зеленский, переговоры, замороженные активы
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, переговоры, замороженные активы

Замороженные российские активы могут стать предметом торга и началом переговоров России и Украины – Time

15:34 16.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Военная, финансовая, санкционная поддержка стали предметом обсуждения на встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Последний 16 ноября прибыл на Украину
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу конфискации замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, сообщил по итогам встречи Шмыгаль.
Ян Бреммер, обозреватель международных отношений и главный редактор журнала Time, отмечает, что, несмотря на обещания и заверения отдельных лидеров Европы, на самом деле время работает не на стороне Украины.

"Запад мог бы предложить Зеленскому в обмен на готовность начать торговаться с Путиным финансовую помощь для полного восстановления страны, в том числе путем конфискации замороженных активов России", – считает Бреммер.

Также Европейский Союз мог бы пообещать возможное членство, в том числе и в НАТО.
Обозреватель напоминает, что это не единственный возможный сценарий. Стоит учитывать, что в ноябре 2024 года состоятся выборы президента США. Если Дональд Трамп победит в Белом доме, то как будет развиваться ситуация "никто не может с уверенностью ответить".
"Зная все это, Путин не заинтересован в том, чтобы предлагать какие-либо заслуживающие доверия уступки, на которые, по мнению Зеленского, он мог бы пойти", – добавляет обозреватель.
Кроме этого, у России, в отличие от Украины, еще далеко не исчерпаны людские ресурсы для продолжения военных действий. Зеленский же в такой ситуации не заинтересован предлагать что-либо, "так как он знает, Путин сочтет лишь признаком слабости".
По мнению Яна Бреммера, по всем этим причинам тупиковая ситуация на Украине, скорее всего, продлится (как минимум) еще год.
 
НовостиНовости УкраиныВладимир Зеленскийпереговорызамороженные активы
 
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