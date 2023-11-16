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Замороженные российские активы могут стать предметом торга и началом переговоров России и Украины – Time
Замороженные российские активы могут стать предметом торга и началом переговоров России и Украины – Time - 16.11.2023 Украина.ру
Замороженные российские активы могут стать предметом торга и началом переговоров России и Украины – Time
Военная, финансовая, санкционная поддержка стали предметом обсуждения на встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Последний 16 ноября прибыл на Украину
2023-11-16T15:34
2023-11-16T15:34
2023-11-16T15:34
новости
новости украины
владимир зеленский
переговоры
замороженные активы
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Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу конфискации замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, сообщил по итогам встречи Шмыгаль.Ян Бреммер, обозреватель международных отношений и главный редактор журнала Time, отмечает, что, несмотря на обещания и заверения отдельных лидеров Европы, на самом деле время работает не на стороне Украины. Также Европейский Союз мог бы пообещать возможное членство, в том числе и в НАТО.Обозреватель напоминает, что это не единственный возможный сценарий. Стоит учитывать, что в ноябре 2024 года состоятся выборы президента США. Если Дональд Трамп победит в Белом доме, то как будет развиваться ситуация "никто не может с уверенностью ответить".Кроме этого, у России, в отличие от Украины, еще далеко не исчерпаны людские ресурсы для продолжения военных действий. Зеленский же в такой ситуации не заинтересован предлагать что-либо, "так как он знает, Путин сочтет лишь признаком слабости".По мнению Яна Бреммера, по всем этим причинам тупиковая ситуация на Украине, скорее всего, продлится (как минимум) еще год.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, владимир зеленский, переговоры, замороженные активы
Замороженные российские активы могут стать предметом торга и началом переговоров России и Украины – Time
Военная, финансовая, санкционная поддержка стали предметом обсуждения на встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Последний 16 ноября прибыл на Украину
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу конфискации замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, сообщил по итогам встречи Шмыгаль.
Ян Бреммер, обозреватель международных отношений и главный редактор журнала Time, отмечает, что, несмотря на обещания и заверения отдельных лидеров Европы, на самом деле время работает не на стороне Украины.
"Запад мог бы предложить Зеленскому в обмен на готовность начать торговаться с Путиным финансовую помощь для полного восстановления страны, в том числе путем конфискации замороженных активов России", – считает Бреммер.
Также Европейский Союз мог бы пообещать возможное членство, в том числе и в НАТО.
Обозреватель напоминает, что это не единственный возможный сценарий. Стоит учитывать, что в ноябре 2024 года состоятся выборы президента США. Если Дональд Трамп победит в Белом доме, то как будет развиваться ситуация "никто не может с уверенностью ответить".
"Зная все это, Путин не заинтересован в том, чтобы предлагать какие-либо заслуживающие доверия уступки, на которые, по мнению Зеленского, он мог бы пойти", – добавляет обозреватель.
Кроме этого, у России, в отличие от Украины, еще далеко не исчерпаны людские ресурсы для продолжения военных действий. Зеленский же в такой ситуации не заинтересован предлагать что-либо, "так как он знает, Путин сочтет лишь признаком слабости".
По мнению Яна Бреммера, по всем этим причинам тупиковая ситуация на Украине, скорее всего, продлится (как минимум) еще год.