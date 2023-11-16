https://ukraina.ru/20231116/1051083727.html

Зеленский заявил о господстве Украины в Черном море

Зеленский заявил о господстве Украины в Черном море - 16.11.2023 Украина.ру

Зеленский заявил о господстве Украины в Черном море

Россия не может использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира, утверждает Зеленский

2023-11-16T15:35

2023-11-16T15:35

2023-11-16T15:35

новости

владимир зеленский

черное море

продовольствие

дунай

экспорт

россия

флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156435_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_d910d25310e80aa54fde4be66927aa4c.jpg.webp

Украина якобы смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создать такие условия, которые заставляют российский Черноморский флот бежать из восточной части акватории и "прятать военные корабли". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале."Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов - украинский флот", - отметил Зеленский.По мнению президента Украины, главным результатом этих действий является то, что "Россия не может использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира".Зеленский добавил, что Киев смог обеспечить такую защиту западной части Черного моря, которая в настоящее время позволяет работать украинским морским экспортным коридорам. По его словам, новый вес сейчас приобретает и Дунайский регион, который также "критичен для глобальной безопасности"."Мы смогли показать, что сотрудничество между народами Черноморского региона при поддержке партнеров способно вернуть стабильность мировому рынку продовольствия. А значит, вернуть защищенность нормальной жизни для десятков наций - от Марокко до Юго-Восточной Азии", - сказал Владимир Зеленский.Для президента Украины очевидно, что сотрудничество в черноморском регионе должно только увеличиваться.Ситуацию с безопасностью в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора" президент Украины Владимир Зеленский обсудил 16 ноября с госсекретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Дэвидом Кэмероном, который первый свой рабочий визит в новой должности совершил в Киев.

https://ukraina.ru/20231111/1050946861.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, черное море, продовольствие, дунай, экспорт, россия, флот