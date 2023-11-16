https://ukraina.ru/20231116/1051083727.html
Зеленский заявил о господстве Украины в Черном море
Зеленский заявил о господстве Украины в Черном море - 16.11.2023 Украина.ру
Зеленский заявил о господстве Украины в Черном море
Россия не может использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира, утверждает Зеленский
2023-11-16T15:35
2023-11-16T15:35
2023-11-16T15:35
новости
владимир зеленский
черное море
продовольствие
дунай
экспорт
россия
флот
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Украина якобы смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создать такие условия, которые заставляют российский Черноморский флот бежать из восточной части акватории и "прятать военные корабли". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале."Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов - украинский флот", - отметил Зеленский.По мнению президента Украины, главным результатом этих действий является то, что "Россия не может использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира".Зеленский добавил, что Киев смог обеспечить такую защиту западной части Черного моря, которая в настоящее время позволяет работать украинским морским экспортным коридорам. По его словам, новый вес сейчас приобретает и Дунайский регион, который также "критичен для глобальной безопасности"."Мы смогли показать, что сотрудничество между народами Черноморского региона при поддержке партнеров способно вернуть стабильность мировому рынку продовольствия. А значит, вернуть защищенность нормальной жизни для десятков наций - от Марокко до Юго-Восточной Азии", - сказал Владимир Зеленский.Для президента Украины очевидно, что сотрудничество в черноморском регионе должно только увеличиваться.Ситуацию с безопасностью в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора" президент Украины Владимир Зеленский обсудил 16 ноября с госсекретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Дэвидом Кэмероном, который первый свой рабочий визит в новой должности совершил в Киев.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, черное море, продовольствие, дунай, экспорт, россия, флот
Новости, Владимир Зеленский, Черное море, продовольствие, Дунай, экспорт, Россия, флот
Зеленский заявил о господстве Украины в Черном море
Россия не может использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира, утверждает Зеленский
Украина якобы смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создать такие условия, которые заставляют российский Черноморский флот бежать из восточной части акватории и "прятать военные корабли". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
"Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов - украинский флот", - отметил Зеленский.
По мнению президента Украины, главным результатом этих действий является то, что "Россия не может использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира".
Зеленский добавил, что Киев смог обеспечить такую защиту западной части Черного моря, которая в настоящее время позволяет работать украинским морским экспортным коридорам. По его словам, новый вес сейчас приобретает и Дунайский регион, который также "критичен для глобальной безопасности".
"Мы смогли показать, что сотрудничество между народами Черноморского региона при поддержке партнеров способно вернуть стабильность мировому рынку продовольствия. А значит, вернуть защищенность нормальной жизни для десятков наций - от Марокко до Юго-Восточной Азии", - сказал Владимир Зеленский.
Для президента Украины очевидно, что сотрудничество в черноморском регионе должно только увеличиваться.
Ситуацию с безопасностью в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора" президент Украины Владимир Зеленский обсудил 16 ноября с госсекретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Дэвидом Кэмероном, который первый свой рабочий визит в новой должности совершил в Киев.