https://ukraina.ru/20231116/1051081228.html

“Кровавому клоуну" остается одно": Слуцкий дал Зеленскому совет насчет завершения конфликта

“Кровавому клоуну" остается одно": Слуцкий дал Зеленскому совет насчет завершения конфликта - 16.11.2023 Украина.ру

“Кровавому клоуну" остается одно": Слуцкий дал Зеленскому совет насчет завершения конфликта

Киеву придется просить мира и переговоров. Об этом 16 ноября заявил в своем телеграм-канале глава думского международного комитета Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского про завершение конфликта

2023-11-16T14:16

2023-11-16T14:16

2023-11-16T14:16

владимир зеленский

конфликт

слуцкий

новости

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102403/49/1024034967_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_3f07ad991f200f96e98f62f9b81b3078.jpg

"Ни о какой победе Украины при этом речи быть не может. Ставки Западом по ослаблению России проиграны. "Кровавый клоун" должен это понимать, несмотря на продолжающиеся декларативные визиты западников в Киев. Остается лишь один путь – просить мира и переговоров, как когда-то Зеленский уже делал в феврале 2022 года. И вряд ли этот мир будет на украинских условиях", - написал Слуцкий.Ранее Зеленский на встрече с африканскими журналистами сообщил о необходимости завершения военного конфликта без "заморозок".

https://ukraina.ru/20231116/1051068229.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, конфликт, слуцкий, новости, мир