“Кровавому клоуну" остается одно": Слуцкий дал Зеленскому совет насчет завершения конфликта - 16.11.2023 Украина.ру
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“Кровавому клоуну" остается одно": Слуцкий дал Зеленскому совет насчет завершения конфликта
“Кровавому клоуну" остается одно": Слуцкий дал Зеленскому совет насчет завершения конфликта - 16.11.2023 Украина.ру
“Кровавому клоуну" остается одно": Слуцкий дал Зеленскому совет насчет завершения конфликта
Киеву придется просить мира и переговоров. Об этом 16 ноября заявил в своем телеграм-канале глава думского международного комитета Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского про завершение конфликта
2023-11-16T14:16
2023-11-16T14:16
владимир зеленский
конфликт
слуцкий
новости
мир
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"Ни о какой победе Украины при этом речи быть не может. Ставки Западом по ослаблению России проиграны. "Кровавый клоун" должен это понимать, несмотря на продолжающиеся декларативные визиты западников в Киев. Остается лишь один путь – просить мира и переговоров, как когда-то Зеленский уже делал в феврале 2022 года. И вряд ли этот мир будет на украинских условиях", - написал Слуцкий.Ранее Зеленский на встрече с африканскими журналистами сообщил о необходимости завершения военного конфликта без "заморозок".
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владимир зеленский, конфликт, слуцкий, новости, мир
Владимир Зеленский, конфликт, Слуцкий, Новости, мир

“Кровавому клоуну" остается одно": Слуцкий дал Зеленскому совет насчет завершения конфликта

14:16 16.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Киеву придется просить мира и переговоров. Об этом 16 ноября заявил в своем телеграм-канале глава думского международного комитета Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского про завершение конфликта
"Ни о какой победе Украины при этом речи быть не может. Ставки Западом по ослаблению России проиграны. "Кровавый клоун" должен это понимать, несмотря на продолжающиеся декларативные визиты западников в Киев. Остается лишь один путь – просить мира и переговоров, как когда-то Зеленский уже делал в феврале 2022 года. И вряд ли этот мир будет на украинских условиях", - написал Слуцкий.
Ранее Зеленский на встрече с африканскими журналистами сообщил о необходимости завершения военного конфликта без "заморозок".
08:11
Зеленский выступил против заморозки конфликта на УкраинеКонфликт Украины с Россией необходимо завершить, а не заморозить. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе общения с африканскими журналистами
 
Владимир ЗеленскийконфликтСлуцкийНовостимир
 
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