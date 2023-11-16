“Кровавому клоуну" остается одно": Слуцкий дал Зеленскому совет насчет завершения конфликта
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Киеву придется просить мира и переговоров. Об этом 16 ноября заявил в своем телеграм-канале глава думского международного комитета Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского про завершение конфликта
"Ни о какой победе Украины при этом речи быть не может. Ставки Западом по ослаблению России проиграны. "Кровавый клоун" должен это понимать, несмотря на продолжающиеся декларативные визиты западников в Киев. Остается лишь один путь – просить мира и переговоров, как когда-то Зеленский уже делал в феврале 2022 года. И вряд ли этот мир будет на украинских условиях", - написал Слуцкий.
Ранее Зеленский на встрече с африканскими журналистами сообщил о необходимости завершения военного конфликта без "заморозок".