Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине - 16.11.2023 Украина.ру
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Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине
Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине - 16.11.2023 Украина.ру
Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 16 ноября в своем телеграм-канале отметил, что Сенат США проголосовал за временный бюджет до января-февраля 2024 года без помощи Украине
2023-11-16T11:56
2023-11-16T11:56
сенат
сша
голосование
ярослав железняк
зарубежье
помощь
новости
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"87 за – почти все демократы и большинство республиканцев. Что же ждем, когда сенаторы вернутся после Дня Благодарения и, надеюсь, проголосуют за отдельный пакет по нам-Израилю-Тайваню- пограничной политике. Согласно графику заседаний, это будет начало декабря", - написал депутат.По данным CNN, Сенат конгресса США (контролируют демократы) принял законопроект о временном финансировании правительства .Сенаторы должны были одобрить его не позднее 17 ноября. Теперь временный бюджет должен подписать президент Джо Байден. Телеканал ранее сообщал, что Байден готов утвердить его в случае согласования палатой.Согласно законопроекту, часть ведомств будет обеспечена финансированием до 19 января, остальные — до 2 февраля. Деньги на помощь Украине и Израилю в нем не предусмотрены.
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сенат, сша, голосование, ярослав железняк, зарубежье, помощь, новости
сенат, США, голосование, Ярослав Железняк, Зарубежье, помощь, Новости

Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине

11:56 16.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Читать в
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 16 ноября в своем телеграм-канале отметил, что Сенат США проголосовал за временный бюджет до января-февраля 2024 года без помощи Украине
"87 за – почти все демократы и большинство республиканцев. Что же ждем, когда сенаторы вернутся после Дня Благодарения и, надеюсь, проголосуют за отдельный пакет по нам-Израилю-Тайваню- пограничной политике. Согласно графику заседаний, это будет начало декабря", - написал депутат.
По данным CNN, Сенат конгресса США (контролируют демократы) принял законопроект о временном финансировании правительства .Сенаторы должны были одобрить его не позднее 17 ноября.
Теперь временный бюджет должен подписать президент Джо Байден. Телеканал ранее сообщал, что Байден готов утвердить его в случае согласования палатой.

Согласно законопроекту, часть ведомств будет обеспечена финансированием до 19 января, остальные — до 2 февраля. Деньги на помощь Украине и Израилю в нем не предусмотрены.
Николай Стариков интервью
07:23
Николай Стариков: Украина попала в неравнобедренный треугольник, а США пытаются утащить Россию в болотоРоссии нужно не признавать любые выборы, которые могут произойти на территории, контролируемой Киевом. Нам давно пора заняться делегитимацией режима, который сейчас правит на Украине
 
сенатСШАголосованиеЯрослав ЖелезнякЗарубежьепомощьНовости
 
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