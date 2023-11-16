https://ukraina.ru/20231116/1051076338.html

Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине

Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине - 16.11.2023 Украина.ру

Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 16 ноября в своем телеграм-канале отметил, что Сенат США проголосовал за временный бюджет до января-февраля 2024 года без помощи Украине

2023-11-16T11:56

2023-11-16T11:56

2023-11-16T11:56

сенат

сша

голосование

ярослав железняк

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"87 за – почти все демократы и большинство республиканцев. Что же ждем, когда сенаторы вернутся после Дня Благодарения и, надеюсь, проголосуют за отдельный пакет по нам-Израилю-Тайваню- пограничной политике. Согласно графику заседаний, это будет начало декабря", - написал депутат.По данным CNN, Сенат конгресса США (контролируют демократы) принял законопроект о временном финансировании правительства .Сенаторы должны были одобрить его не позднее 17 ноября. Теперь временный бюджет должен подписать президент Джо Байден. Телеканал ранее сообщал, что Байден готов утвердить его в случае согласования палатой.Согласно законопроекту, часть ведомств будет обеспечена финансированием до 19 января, остальные — до 2 февраля. Деньги на помощь Украине и Израилю в нем не предусмотрены.

https://ukraina.ru/20231116/1051057855.html

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сенат, сша, голосование, ярослав железняк, зарубежье, помощь, новости