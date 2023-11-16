https://ukraina.ru/20231116/1051076338.html
Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине
Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине - 16.11.2023 Украина.ру
Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 16 ноября в своем телеграм-канале отметил, что Сенат США проголосовал за временный бюджет до января-февраля 2024 года без помощи Украине
2023-11-16T11:56
2023-11-16T11:56
2023-11-16T11:56
сенат
сша
голосование
ярослав железняк
зарубежье
помощь
новости
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"87 за – почти все демократы и большинство республиканцев. Что же ждем, когда сенаторы вернутся после Дня Благодарения и, надеюсь, проголосуют за отдельный пакет по нам-Израилю-Тайваню- пограничной политике. Согласно графику заседаний, это будет начало декабря", - написал депутат.По данным CNN, Сенат конгресса США (контролируют демократы) принял законопроект о временном финансировании правительства .Сенаторы должны были одобрить его не позднее 17 ноября. Теперь временный бюджет должен подписать президент Джо Байден. Телеканал ранее сообщал, что Байден готов утвердить его в случае согласования палатой.Согласно законопроекту, часть ведомств будет обеспечена финансированием до 19 января, остальные — до 2 февраля. Деньги на помощь Украине и Израилю в нем не предусмотрены.
https://ukraina.ru/20231116/1051057855.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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сенат, сша, голосование, ярослав железняк, зарубежье, помощь, новости
сенат, США, голосование, Ярослав Железняк, Зарубежье, помощь, Новости
Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 16 ноября в своем телеграм-канале отметил, что Сенат США проголосовал за временный бюджет до января-февраля 2024 года без помощи Украине