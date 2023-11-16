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Президент Киргизии рассказал о положительной динамике отношений с Россией

Президент Киргизии рассказал о положительной динамике отношений с Россией - 16.11.2023 Украина.ру

Президент Киргизии рассказал о положительной динамике отношений с Россией

Отношения Киргизии и РФ динамично развиваются и охватывают все сферы жизни. Об этом сообщил 16 ноября президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко

2023-11-16T09:02

2023-11-16T09:02

2023-11-16T09:38

киргизия

россия

отношения

президент

новости

зарубежье

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"Киргизско-российские отношения имеют положительную динамику и охватывают почти все сферы жизни. Отношения между нашими странами носят стратегический характер. Ярким свидетельством этому является недавний официальный визит президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина в Кыргызстан. Визит был весьма результативным, успешным и придал важный импульс развитию двусторонних отношений", - заявил глава государства.По его словам, дружба между киргизским и российским народами "испытана на прочность временем, и ничто не может ее поколебать".Глава государства подчеркнул, что парламентская дипломатия стала важным каналом двустороннего взаимодействия и необходимо продолжать постоянные контакты на уровне руководства законодательных собраний и на уровне депутатов двух стран.

https://ukraina.ru/20230425/1045645105.html

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киргизия, россия, отношения, президент, новости, зарубежье