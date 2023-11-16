Президент Киргизии рассказал о положительной динамике отношений с Россией
09:02 16.11.2023 (обновлено: 09:38 16.11.2023)
Отношения Киргизии и РФ динамично развиваются и охватывают все сферы жизни. Об этом сообщил 16 ноября президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко
"Киргизско-российские отношения имеют положительную динамику и охватывают почти все сферы жизни. Отношения между нашими странами носят стратегический характер. Ярким свидетельством этому является недавний официальный визит президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина в Кыргызстан. Визит был весьма результативным, успешным и придал важный импульс развитию двусторонних отношений", - заявил глава государства.
По его словам, дружба между киргизским и российским народами "испытана на прочность временем, и ничто не может ее поколебать".
"Повестка нашего сотрудничества традиционно включает также межпарламентское взаимодействие. Кыргызско-российское стратегическое партнерство развивается поступательно и динамично. Считаю, что деятельность Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации… продолжает вносить важный вклад в укрепление связей между Кыргызстаном и Россией", - сказал Жапаров.
Глава государства подчеркнул, что парламентская дипломатия стала важным каналом двустороннего взаимодействия и необходимо продолжать постоянные контакты на уровне руководства законодательных собраний и на уровне депутатов двух стран.
25 апреля, 11:34Бишкек подтвердил визит президента Киргизии в Россию на 9 МаяПрезидент Киргизии Садыр Жапаров 8-9 мая совершит визит в Россию и посетит парад Победы в Москве, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы республики Муратбек Азымбакиев, сообщает РИА Новости 25 апреля