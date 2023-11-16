Бронегруппа ВДВ подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области – МО - 16.11.2023 Украина.ру
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Бронегруппа ВДВ подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области – МО
Бронегруппа ВДВ подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области – МО - 16.11.2023 Украина.ру
Бронегруппа ВДВ подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области – МО
Бронегруппа новороссийских десантников подавила взводный опорный пункт ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-16T08:45
2023-11-16T08:46
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Опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нём личным составом при помощи БПЛА обнаружила разведгруппа "крылатой пехоты". Для уничтожения противника была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвёртого поколения БМД-4М."Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций из 100-мм пушек подавили оборонительные позиции противника, уничтожив большое количество личного состава ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что уцелевшие украинские военнослужащие спешно бежали, бросив своё оружие и снаряжение. Выполнившая поставленную задачу бронегруппа ВДВ оперативно отошла в безопасный район.
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новости, россия, запорожская область, вдв, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Запорожская область, ВДВ, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Бронегруппа ВДВ подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области – МО

08:45 16.11.2023 (обновлено: 08:46 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Бронегруппа новороссийских десантников подавила взводный опорный пункт ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нём личным составом при помощи БПЛА обнаружила разведгруппа "крылатой пехоты". Для уничтожения противника была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвёртого поколения БМД-4М.
"Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций из 100-мм пушек подавили оборонительные позиции противника, уничтожив большое количество личного состава ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что уцелевшие украинские военнослужащие спешно бежали, бросив своё оружие и снаряжение. Выполнившая поставленную задачу бронегруппа ВДВ оперативно отошла в безопасный район.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
05:50
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