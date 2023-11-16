Бронегруппа ВДВ подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области – МО

"Мясные атаки и безнадежность": политолог сообщил, как Залужный ищет выход, готовясь к войне до 2025 года По мнению Залужного, проблему позиционного тупика на Украине можно решить созданием военной промышленности. Но вся территория страны перехватывается российскими ВКС и ракетами, а квалифицированные кадры Украина давно растеряла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев