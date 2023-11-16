Бронегруппа ВДВ подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области – МО
08:45 16.11.2023 (обновлено: 08:46 16.11.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Бронегруппа новороссийских десантников подавила взводный опорный пункт ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нём личным составом при помощи БПЛА обнаружила разведгруппа "крылатой пехоты". Для уничтожения противника была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвёртого поколения БМД-4М.
"Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций из 100-мм пушек подавили оборонительные позиции противника, уничтожив большое количество личного состава ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что уцелевшие украинские военнослужащие спешно бежали, бросив своё оружие и снаряжение. Выполнившая поставленную задачу бронегруппа ВДВ оперативно отошла в безопасный район.
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