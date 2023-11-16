https://ukraina.ru/20231116/1051068102.html

Бортник рассказал, как киевские власти могут нейтрализовать влияние Залужного

Бортник рассказал, как киевские власти могут нейтрализовать влияние Залужного - 16.11.2023 Украина.ру

Бортник рассказал, как киевские власти могут нейтрализовать влияние Залужного

Украинские власти могут нейтрализовать растущее политическое влияние главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Олег Бортник, передает "Страна"

2023-11-16T07:57

2023-11-16T07:57

2023-11-16T08:30

валерий залужный

владимир зеленский

новости

бортник

украина

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Он допустил, что в отношении главкома могут быть возбуждены уголовные дела.Киев пойдет на такой шаг, если не сумеет затащить Залужного в свой лагерь, считает эксперт.Ранее обозреватель из США Стивен Брайен заявил, что украинский президент Владимир Зеленский находится в состоянии войны со своими генералами. Журналист указал, что Зеленский сделал выговор главкому ВСУ Залужному за его заявления о том, что Украине не следует ждать серьезного прорыва в зоне проведения специальной военной операции.Залужный, в свою очередь, в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине.

https://ukraina.ru/20231116/1051045070.html

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2023

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Новости

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валерий залужный, владимир зеленский, новости, бортник, украина