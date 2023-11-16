Бортник рассказал, как киевские власти могут нейтрализовать влияние Залужного - 16.11.2023 Украина.ру
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Бортник рассказал, как киевские власти могут нейтрализовать влияние Залужного
Бортник рассказал, как киевские власти могут нейтрализовать влияние Залужного - 16.11.2023 Украина.ру
Бортник рассказал, как киевские власти могут нейтрализовать влияние Залужного
Украинские власти могут нейтрализовать растущее политическое влияние главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Олег Бортник, передает "Страна"
2023-11-16T07:57
2023-11-16T08:30
валерий залужный
владимир зеленский
новости
бортник
украина
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Он допустил, что в отношении главкома могут быть возбуждены уголовные дела.Киев пойдет на такой шаг, если не сумеет затащить Залужного в свой лагерь, считает эксперт.Ранее обозреватель из США Стивен Брайен заявил, что украинский президент Владимир Зеленский находится в состоянии войны со своими генералами. Журналист указал, что Зеленский сделал выговор главкому ВСУ Залужному за его заявления о том, что Украине не следует ждать серьезного прорыва в зоне проведения специальной военной операции.Залужный, в свою очередь, в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине.
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валерий залужный, владимир зеленский, новости, бортник, украина
Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Новости, Бортник, Украина

Бортник рассказал, как киевские власти могут нейтрализовать влияние Залужного

07:57 16.11.2023 (обновлено: 08:30 16.11.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗалужный
Залужный
© Пресс-служба президента Украины
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Украинские власти могут нейтрализовать растущее политическое влияние главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Олег Бортник, передает "Страна"
Он допустил, что в отношении главкома могут быть возбуждены уголовные дела.
Киев пойдет на такой шаг, если не сумеет затащить Залужного в свой лагерь, считает эксперт.
Ранее обозреватель из США Стивен Брайен заявил, что украинский президент Владимир Зеленский находится в состоянии войны со своими генералами. Журналист указал, что Зеленский сделал выговор главкому ВСУ Залужному за его заявления о том, что Украине не следует ждать серьезного прорыва в зоне проведения специальной военной операции.
Залужный, в свою очередь, в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
05:50
"Мясные атаки и безнадежность": политолог сообщил, как Залужный ищет выход, готовясь к войне до 2025 годаПо мнению Залужного, проблему позиционного тупика на Украине можно решить созданием военной промышленности. Но вся территория страны перехватывается российскими ВКС и ракетами, а квалифицированные кадры Украина давно растеряла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
Валерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийНовостиБортникУкраина
 
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