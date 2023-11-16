Бортник рассказал, как киевские власти могут нейтрализовать влияние Залужного
07:57 16.11.2023 (обновлено: 08:30 16.11.2023)
© Пресс-служба президента УкраиныЗалужный
© Пресс-служба президента Украины
Украинские власти могут нейтрализовать растущее политическое влияние главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Олег Бортник, передает "Страна"
Он допустил, что в отношении главкома могут быть возбуждены уголовные дела.
Киев пойдет на такой шаг, если не сумеет затащить Залужного в свой лагерь, считает эксперт.
Ранее обозреватель из США Стивен Брайен заявил, что украинский президент Владимир Зеленский находится в состоянии войны со своими генералами. Журналист указал, что Зеленский сделал выговор главкому ВСУ Залужному за его заявления о том, что Украине не следует ждать серьезного прорыва в зоне проведения специальной военной операции.
Залужный, в свою очередь, в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине.
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