Теперь и Одесса. На Украине расширяется зона воздушной тревоги
05:44 16.11.2023 (обновлено: 05:45 16.11.2023)
© Робоавиа
© Робоавиа
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:20 мск, воздушная тревога, ранее объявленная на юго-востоке Украины, распространилась и на Одесскую область
В настоящее время воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
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