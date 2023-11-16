Теперь и Одесса. На Украине расширяется зона воздушной тревоги

Военный эксперт о том, чем рискуют истребители ВКС РФ в зоне СВО и почему там нет бомбовых налетов

На Украине в зоне спецоперации работает очень много средств ПВО, поэтому российская авиация работает там очень осторожно. Там не применяются бомбардировочные налеты и авиация действует немного по-другому. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов