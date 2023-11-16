Монополия на новости. Когда закончится украинский телемарафон - 16.11.2023 Украина.ру
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Монополия на новости. Когда закончится украинский телемарафон
Монополия на новости. Когда закончится украинский телемарафон - 16.11.2023 Украина.ру
Монополия на новости. Когда закончится украинский телемарафон
С начала полномасштабного конфликта часть украинских телеканалов приступили к работе в режиме совместного марафона. Украинский телемарафон идет уже двадцать один месяц, он все больше теряет аудиторию и ее доверие, в обществе растет запрос на правду, а западные кураторы Украины намекают, что пора продемонстрировать плюрализм в медиасфере.
2023-11-16T07:39
2023-11-16T07:39
украина
сми
свобода слова
ес
владимир зеленский
выборы
эксклюзив
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Взять и отменитьТелемарафон "Единые новости" объединяет несколько телеканалов, которые делят между собой эфирное время, разбив его на равномерные слоты. В начале конфликта глава парламентского комитета гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявлял, что совместный марафон будет продолжаться до тех пор, пока в стране будут идти боевые действия.Вначале украинские телеканалы производили контент национального марафона за свой счет. Каждой из четырех медиагрупп это стоило примерно 30-35 млн гривен в месяц. Однако уже летом 2022 года, во время первых обсуждений госбюджета на 2023 год, впервые заговорили о выделении денег на нужды единого вещания. С тех пор марафон обходится украинскому бюджету примерно в 2 млрд гривен в год. В проекте бюджета Украины на 2024 год в том числе на нужды телемарафона предусмотрено 1,7 млрд гривен.Несмотря на заложенную в бюджете статью расходов, по информации украинского издания "Страна", власти обсуждают вариант прекратить единый телемарафон с января 2024 года и дать возможность крупнейшим украинским телеканалам снова делать самостоятельный контент. Окончательное решение еще не принято, но возможные изменения вряд ли приведут к появлению широкой палитры мнений."Контроль не ослабят, за каждым каналом будут наблюдать. Чтобы не было условных ток-шоу, где с утра до ночи поливают грязью президента и его команду, как это было раньше. Новости разбавят сериалами и более лайтовыми, развлекательными передачами", — рассказал источник издания.Собеседник издания считает, что телемарафон себя исчерпал."Прежде всего — он уже содержательно себя исчерпал и только минусует рейтинги телеканалов, которые в нем участвуют. Сначала из марафона хотели сделать пропагандистскую машину, которая будет противостоять пропаганде РФ. Но идея не сыграла. Сейчас там никакой новой информации нет, все повторяют одно за другим, одни и те же спикеры, только слова меняют. В результате — сильное падение рейтинга его участников", — сказал спикер.Также он отметил, что роспуском телемарафона украинская власть покажет западным партнерам, что в Украине демократия и есть свобода слова, что является базовой предпосылкой для начала подготовки к выборам, на которых также настаивает Запад.Не смотрят и не доверяютДлительное время единый марафон формировал у граждан Украины завышенные ожидания в связи с ходом военных действий. Ожидания не оправдываются, разочарование в продукте ожидаемо растет. Рейтинги телемарафона и уровень доверия к нему значительно упали. На сегодняшний день телемарафон все еще смотрит только 28% граждан, а лишь 11% назвали его главным источником информации. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов.В докладе Центра Разумкова об источниках получения населением информации о ходе войны говорится, что среди СМИ граждане Украины чаще всего называют телемарафон "единые новости" (более четверти жителей всей страны — 27,5%). Причем чем старше респонденты, тем чаще получают новости о конфликте от телемарафона "единые новости" (47% среди тех, кому 60 и более лет). Однако "новые медиа" составляют значительную конкуренцию теленовостям. Кроме СМИ, респонденты "постоянно" получают информацию из мессенджеров (47%), социальных сетей (44%), Youtube (42%). Нужно отметить, что большинство "новых медиа" и соцсетей контролируются властями Украины и в основном также составляют часть "проукраинского" информационного пузыря, но они обеспечивают большую оперативность при меньшей цензуре и представляют более широкий спектр взглядов.Однако недавний опрос USAID-Internews показал, что телемарафон в 2023 году потерял почти половину аудитории. 55% опрошенных граждан Украины заявили, что хотя бы иногда смотрят телемарафон. Год назад их было 96%. Количество зрителей, которые смотрят "Единые новости" ежедневно, упало в три раза по сравнению с 2022 годом. В этом году 23% смотрят телемарафон ежедневно. Год назад — 63%. Еще 13% смотрит телемарафон 2-4 раза в неделю, 10% — раз в неделю.В период с 30 сентября по 13 октября 2023 года Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев относительно уровня доверия к институтам и организациям в стране. Результаты исследования показали, что жители Украины теряют доверие к национальному телемарафону "Единые новости".Телемарафон все еще сохраняет положительный баланс доверия-недоверия среди зрителей, но при этом стало меньше тех, кто ему доверяет — их доля сократилась с 69% до 48%. В то же время, количество тех, кто не доверяет телемарафону выросло с 12% до 39%.Результаты опроса прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, отметив, что "украинцы в своих взглядах по сравнению с периодом начала вторжения стали более критичными".Большинство украинских журналистов (62%) считают единый телемарафон одной из форм цензуры, свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводил Центр прав человека ZMINA в 2023 году. Противоположного мнения придерживались 18%, 20% журналистов не ответили на этот вопрос. При этом две трети опрошенных отметили, что единый телемарафон следует приостановить.Восстановление плюралистического медиаландшафтаЕвросоюз уже выражал Киеву беспокойство из-за его медиаполитики. Осенью 2022 года об этом говорила посол Германии на Украине Анка Фельдхузен. В интервью “Европейской правде” она рассказала, что ЕС непублично призывает украинские власти отходить от формата "Единого марафона" на телевидении: "Мы, возможно, не публично, но все время говорим об этих вещах с украинским правительством. У нас есть общая цель: чтобы Украина осталась демократической и во время войны. Людям нужно дать возможность выбирать, что они хотят смотреть".8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе реализации реформ на Украине, которые необходимо продолжать для членства в ЕС. Отдельный блок в отчете посвящен свободе слова, выражению мнений и работе средств массовой информации. Конечно, Еврокомиссия не видит масштабы проблем со свободой слова на Украине."В нынешних сложных условиях военного положения Украина приняла ряд решений по ограничению доступа СМИ и журналистов к определенным территориям и в определенных областях и сферах, но применяла их в целом сдержанно", – утверждается в отчете.Но даже в Еврокомиссии увидели, что на Украине ухудшился доступ к плюралистическим СМИ. "Значительное падение доходов от рекламы также повлияло на медиарынок в стране и привело к концентрации, в частности телевизионных программ и уменьшению доступа к плюралистическим СМИ", – говорится в документе.Еврокомиссия отмечает, что в 2024 году Украина должна, в частности, "разработать дорожную карту в поддержку восстановления плюралистического, прозрачного и независимого медиаландшафта в послевоенный период".Все права защищены запрещены23 февраля 2022 года, еще до начала СВО, Зеленский внес в парламент указ о введении чрезвычайного положения, согласно которому вводится запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку"; особое регулирование связи, интернета и ТВ, которое позволяет закрывать СМИ без решения суда; инициируется запрет политических партий и общественных организаций. 24 февраля 2022 года правительство Украины ввело военное положение и использовало существующие механизмы отступления от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП), включая те из них, которые влияют на право на свободу слова.1 марта Украина, введя закон, запрещающий публикацию военной информации в условиях военного или чрезвычайного положения, отступила от права беспрепятственно придерживаться своих мнений и свободно их выражать, гарантированное в статье 19 МПГПП, на период действия военного положения. За нарушение запрета предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет.19 марта 2022 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о "реализации единой информационной политики в условиях военного положения" и о "нейтрализации угроз информационной безопасности государства", в результате которого все телеканалы перешли в вещание в рамках "единого национального телемарафона".В августе 2022 Верховная Рада Украины проголосовала за Закон о медиа, который позволяет закрывать СМИ без решения суда и запрещает публиковать несогласованную информацию о России ("позитивное освещение деятельности органов власти государства-агрессора с целью их популяризации") или независимую информацию о ходе боевых действий.Сама по себе отмена телемарафона не изменит информпространство Украины с учетом всех произошедших изменений в обществе и законодательстве и не угрожает "национальной безопасности".Однако отмена телемарафона создает угрозу монополии Офиса президента в телеэфире, который власть полностью себе подчинила под предлогом военной необходимости. Вслед за отменой монополии на эфир, усилится и влияние оппозиционных Зеленскому каналов и политиков, что тем более невыгодно Банковой в случае, если Запад навяжет Украине выборы. Вероятно, оба эти вопроса будут решены уже в ближайшие пару месяцев.
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Валерия Емельянова
Валерия Емельянова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сми, свобода слова, ес, владимир зеленский, выборы, эксклюзив, инфографика
Украина, СМИ, свобода слова, ЕС, Владимир Зеленский, выборы, Эксклюзив

Монополия на новости. Когда закончится украинский телемарафон

07:39 16.11.2023
 
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Валерия Емельянова
автор издания Украина.ру
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С начала полномасштабного конфликта часть украинских телеканалов приступили к работе в режиме совместного марафона. Украинский телемарафон идет уже двадцать один месяц, он все больше теряет аудиторию и ее доверие, в обществе растет запрос на правду, а западные кураторы Украины намекают, что пора продемонстрировать плюрализм в медиасфере.
Взять и отменить
Телемарафон "Единые новости" объединяет несколько телеканалов, которые делят между собой эфирное время, разбив его на равномерные слоты. В начале конфликта глава парламентского комитета гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявлял, что совместный марафон будет продолжаться до тех пор, пока в стране будут идти боевые действия.
Вначале украинские телеканалы производили контент национального марафона за свой счет. Каждой из четырех медиагрупп это стоило примерно 30-35 млн гривен в месяц. Однако уже летом 2022 года, во время первых обсуждений госбюджета на 2023 год, впервые заговорили о выделении денег на нужды единого вещания. С тех пор марафон обходится украинскому бюджету примерно в 2 млрд гривен в год. В проекте бюджета Украины на 2024 год в том числе на нужды телемарафона предусмотрено 1,7 млрд гривен.
Несмотря на заложенную в бюджете статью расходов, по информации украинского издания "Страна", власти обсуждают вариант прекратить единый телемарафон с января 2024 года и дать возможность крупнейшим украинским телеканалам снова делать самостоятельный контент. Окончательное решение еще не принято, но возможные изменения вряд ли приведут к появлению широкой палитры мнений.
"Контроль не ослабят, за каждым каналом будут наблюдать. Чтобы не было условных ток-шоу, где с утра до ночи поливают грязью президента и его команду, как это было раньше. Новости разбавят сериалами и более лайтовыми, развлекательными передачами", — рассказал источник издания.
Собеседник издания считает, что телемарафон себя исчерпал.
"Прежде всего — он уже содержательно себя исчерпал и только минусует рейтинги телеканалов, которые в нем участвуют. Сначала из марафона хотели сделать пропагандистскую машину, которая будет противостоять пропаганде РФ. Но идея не сыграла. Сейчас там никакой новой информации нет, все повторяют одно за другим, одни и те же спикеры, только слова меняют. В результате — сильное падение рейтинга его участников", — сказал спикер.
Также он отметил, что роспуском телемарафона украинская власть покажет западным партнерам, что в Украине демократия и есть свобода слова, что является базовой предпосылкой для начала подготовки к выборам, на которых также настаивает Запад.
Не смотрят и не доверяют
Длительное время единый марафон формировал у граждан Украины завышенные ожидания в связи с ходом военных действий. Ожидания не оправдываются, разочарование в продукте ожидаемо растет. Рейтинги телемарафона и уровень доверия к нему значительно упали. На сегодняшний день телемарафон все еще смотрит только 28% граждан, а лишь 11% назвали его главным источником информации. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов.
Источники получения информации гражданами Украины. Отношение к телемарафону. Инфографика
В докладе Центра Разумкова об источниках получения населением информации о ходе войны говорится, что среди СМИ граждане Украины чаще всего называют телемарафон "единые новости" (более четверти жителей всей страны — 27,5%). Причем чем старше респонденты, тем чаще получают новости о конфликте от телемарафона "единые новости" (47% среди тех, кому 60 и более лет). Однако "новые медиа" составляют значительную конкуренцию теленовостям. Кроме СМИ, респонденты "постоянно" получают информацию из мессенджеров (47%), социальных сетей (44%), Youtube (42%). Нужно отметить, что большинство "новых медиа" и соцсетей контролируются властями Украины и в основном также составляют часть "проукраинского" информационного пузыря, но они обеспечивают большую оперативность при меньшей цензуре и представляют более широкий спектр взглядов.
Однако недавний опрос USAID-Internews показал, что телемарафон в 2023 году потерял почти половину аудитории. 55% опрошенных граждан Украины заявили, что хотя бы иногда смотрят телемарафон. Год назад их было 96%. Количество зрителей, которые смотрят "Единые новости" ежедневно, упало в три раза по сравнению с 2022 годом. В этом году 23% смотрят телемарафон ежедневно. Год назад — 63%. Еще 13% смотрит телемарафон 2-4 раза в неделю, 10% — раз в неделю.
Отношение граждан Украины к телемарафону. Инфографика
В период с 30 сентября по 13 октября 2023 года Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев относительно уровня доверия к институтам и организациям в стране. Результаты исследования показали, что жители Украины теряют доверие к национальному телемарафону "Единые новости".
Телемарафон все еще сохраняет положительный баланс доверия-недоверия среди зрителей, но при этом стало меньше тех, кто ему доверяет — их доля сократилась с 69% до 48%. В то же время, количество тех, кто не доверяет телемарафону выросло с 12% до 39%.
Результаты опроса прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, отметив, что "украинцы в своих взглядах по сравнению с периодом начала вторжения стали более критичными".
Большинство украинских журналистов (62%) считают единый телемарафон одной из форм цензуры, свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводил Центр прав человека ZMINA в 2023 году. Противоположного мнения придерживались 18%, 20% журналистов не ответили на этот вопрос. При этом две трети опрошенных отметили, что единый телемарафон следует приостановить.
Единый телемарафон, Украина. Инфографика
Восстановление плюралистического медиаландшафта
Евросоюз уже выражал Киеву беспокойство из-за его медиаполитики. Осенью 2022 года об этом говорила посол Германии на Украине Анка Фельдхузен. В интервью “Европейской правде” она рассказала, что ЕС непублично призывает украинские власти отходить от формата "Единого марафона" на телевидении: "Мы, возможно, не публично, но все время говорим об этих вещах с украинским правительством. У нас есть общая цель: чтобы Украина осталась демократической и во время войны. Людям нужно дать возможность выбирать, что они хотят смотреть".
8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе реализации реформ на Украине, которые необходимо продолжать для членства в ЕС. Отдельный блок в отчете посвящен свободе слова, выражению мнений и работе средств массовой информации. Конечно, Еврокомиссия не видит масштабы проблем со свободой слова на Украине.
"В нынешних сложных условиях военного положения Украина приняла ряд решений по ограничению доступа СМИ и журналистов к определенным территориям и в определенных областях и сферах, но применяла их в целом сдержанно", – утверждается в отчете.
Но даже в Еврокомиссии увидели, что на Украине ухудшился доступ к плюралистическим СМИ. "Значительное падение доходов от рекламы также повлияло на медиарынок в стране и привело к концентрации, в частности телевизионных программ и уменьшению доступа к плюралистическим СМИ", – говорится в документе.
Еврокомиссия отмечает, что в 2024 году Украина должна, в частности, "разработать дорожную карту в поддержку восстановления плюралистического, прозрачного и независимого медиаландшафта в послевоенный период".
Все права защищены запрещены
23 февраля 2022 года, еще до начала СВО, Зеленский внес в парламент указ о введении чрезвычайного положения, согласно которому вводится запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку"; особое регулирование связи, интернета и ТВ, которое позволяет закрывать СМИ без решения суда; инициируется запрет политических партий и общественных организаций. 24 февраля 2022 года правительство Украины ввело военное положение и использовало существующие механизмы отступления от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП), включая те из них, которые влияют на право на свободу слова.
1 марта Украина, введя закон, запрещающий публикацию военной информации в условиях военного или чрезвычайного положения, отступила от права беспрепятственно придерживаться своих мнений и свободно их выражать, гарантированное в статье 19 МПГПП, на период действия военного положения. За нарушение запрета предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет.
19 марта 2022 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о "реализации единой информационной политики в условиях военного положения" и о "нейтрализации угроз информационной безопасности государства", в результате которого все телеканалы перешли в вещание в рамках "единого национального телемарафона".
В августе 2022 Верховная Рада Украины проголосовала за Закон о медиа, который позволяет закрывать СМИ без решения суда и запрещает публиковать несогласованную информацию о России ("позитивное освещение деятельности органов власти государства-агрессора с целью их популяризации") или независимую информацию о ходе боевых действий.
Сама по себе отмена телемарафона не изменит информпространство Украины с учетом всех произошедших изменений в обществе и законодательстве и не угрожает "национальной безопасности".
Однако отмена телемарафона создает угрозу монополии Офиса президента в телеэфире, который власть полностью себе подчинила под предлогом военной необходимости. Вслед за отменой монополии на эфир, усилится и влияние оппозиционных Зеленскому каналов и политиков, что тем более невыгодно Банковой в случае, если Запад навяжет Украине выборы. Вероятно, оба эти вопроса будут решены уже в ближайшие пару месяцев.
 
УкраинаСМИсвобода словаЕСВладимир ЗеленскийвыборыЭксклюзив
 
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