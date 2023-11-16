https://ukraina.ru/20231116/1051053072.html

Монополия на новости. Когда закончится украинский телемарафон

Монополия на новости. Когда закончится украинский телемарафон - 16.11.2023 Украина.ру

Монополия на новости. Когда закончится украинский телемарафон

С начала полномасштабного конфликта часть украинских телеканалов приступили к работе в режиме совместного марафона. Украинский телемарафон идет уже двадцать один месяц, он все больше теряет аудиторию и ее доверие, в обществе растет запрос на правду, а западные кураторы Украины намекают, что пора продемонстрировать плюрализм в медиасфере.

2023-11-16T07:39

2023-11-16T07:39

2023-11-16T07:39

украина

сми

свобода слова

ес

владимир зеленский

выборы

эксклюзив

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Взять и отменитьТелемарафон "Единые новости" объединяет несколько телеканалов, которые делят между собой эфирное время, разбив его на равномерные слоты. В начале конфликта глава парламентского комитета гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявлял, что совместный марафон будет продолжаться до тех пор, пока в стране будут идти боевые действия.Вначале украинские телеканалы производили контент национального марафона за свой счет. Каждой из четырех медиагрупп это стоило примерно 30-35 млн гривен в месяц. Однако уже летом 2022 года, во время первых обсуждений госбюджета на 2023 год, впервые заговорили о выделении денег на нужды единого вещания. С тех пор марафон обходится украинскому бюджету примерно в 2 млрд гривен в год. В проекте бюджета Украины на 2024 год в том числе на нужды телемарафона предусмотрено 1,7 млрд гривен.Несмотря на заложенную в бюджете статью расходов, по информации украинского издания "Страна", власти обсуждают вариант прекратить единый телемарафон с января 2024 года и дать возможность крупнейшим украинским телеканалам снова делать самостоятельный контент. Окончательное решение еще не принято, но возможные изменения вряд ли приведут к появлению широкой палитры мнений."Контроль не ослабят, за каждым каналом будут наблюдать. Чтобы не было условных ток-шоу, где с утра до ночи поливают грязью президента и его команду, как это было раньше. Новости разбавят сериалами и более лайтовыми, развлекательными передачами", — рассказал источник издания.Собеседник издания считает, что телемарафон себя исчерпал."Прежде всего — он уже содержательно себя исчерпал и только минусует рейтинги телеканалов, которые в нем участвуют. Сначала из марафона хотели сделать пропагандистскую машину, которая будет противостоять пропаганде РФ. Но идея не сыграла. Сейчас там никакой новой информации нет, все повторяют одно за другим, одни и те же спикеры, только слова меняют. В результате — сильное падение рейтинга его участников", — сказал спикер.Также он отметил, что роспуском телемарафона украинская власть покажет западным партнерам, что в Украине демократия и есть свобода слова, что является базовой предпосылкой для начала подготовки к выборам, на которых также настаивает Запад.Не смотрят и не доверяютДлительное время единый марафон формировал у граждан Украины завышенные ожидания в связи с ходом военных действий. Ожидания не оправдываются, разочарование в продукте ожидаемо растет. Рейтинги телемарафона и уровень доверия к нему значительно упали. На сегодняшний день телемарафон все еще смотрит только 28% граждан, а лишь 11% назвали его главным источником информации. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов.В докладе Центра Разумкова об источниках получения населением информации о ходе войны говорится, что среди СМИ граждане Украины чаще всего называют телемарафон "единые новости" (более четверти жителей всей страны — 27,5%). Причем чем старше респонденты, тем чаще получают новости о конфликте от телемарафона "единые новости" (47% среди тех, кому 60 и более лет). Однако "новые медиа" составляют значительную конкуренцию теленовостям. Кроме СМИ, респонденты "постоянно" получают информацию из мессенджеров (47%), социальных сетей (44%), Youtube (42%). Нужно отметить, что большинство "новых медиа" и соцсетей контролируются властями Украины и в основном также составляют часть "проукраинского" информационного пузыря, но они обеспечивают большую оперативность при меньшей цензуре и представляют более широкий спектр взглядов.Однако недавний опрос USAID-Internews показал, что телемарафон в 2023 году потерял почти половину аудитории. 55% опрошенных граждан Украины заявили, что хотя бы иногда смотрят телемарафон. Год назад их было 96%. Количество зрителей, которые смотрят "Единые новости" ежедневно, упало в три раза по сравнению с 2022 годом. В этом году 23% смотрят телемарафон ежедневно. Год назад — 63%. Еще 13% смотрит телемарафон 2-4 раза в неделю, 10% — раз в неделю.В период с 30 сентября по 13 октября 2023 года Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев относительно уровня доверия к институтам и организациям в стране. Результаты исследования показали, что жители Украины теряют доверие к национальному телемарафону "Единые новости".Телемарафон все еще сохраняет положительный баланс доверия-недоверия среди зрителей, но при этом стало меньше тех, кто ему доверяет — их доля сократилась с 69% до 48%. В то же время, количество тех, кто не доверяет телемарафону выросло с 12% до 39%.Результаты опроса прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, отметив, что "украинцы в своих взглядах по сравнению с периодом начала вторжения стали более критичными".Большинство украинских журналистов (62%) считают единый телемарафон одной из форм цензуры, свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводил Центр прав человека ZMINA в 2023 году. Противоположного мнения придерживались 18%, 20% журналистов не ответили на этот вопрос. При этом две трети опрошенных отметили, что единый телемарафон следует приостановить.Восстановление плюралистического медиаландшафтаЕвросоюз уже выражал Киеву беспокойство из-за его медиаполитики. Осенью 2022 года об этом говорила посол Германии на Украине Анка Фельдхузен. В интервью “Европейской правде” она рассказала, что ЕС непублично призывает украинские власти отходить от формата "Единого марафона" на телевидении: "Мы, возможно, не публично, но все время говорим об этих вещах с украинским правительством. У нас есть общая цель: чтобы Украина осталась демократической и во время войны. Людям нужно дать возможность выбирать, что они хотят смотреть".8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе реализации реформ на Украине, которые необходимо продолжать для членства в ЕС. Отдельный блок в отчете посвящен свободе слова, выражению мнений и работе средств массовой информации. Конечно, Еврокомиссия не видит масштабы проблем со свободой слова на Украине."В нынешних сложных условиях военного положения Украина приняла ряд решений по ограничению доступа СМИ и журналистов к определенным территориям и в определенных областях и сферах, но применяла их в целом сдержанно", – утверждается в отчете.Но даже в Еврокомиссии увидели, что на Украине ухудшился доступ к плюралистическим СМИ. "Значительное падение доходов от рекламы также повлияло на медиарынок в стране и привело к концентрации, в частности телевизионных программ и уменьшению доступа к плюралистическим СМИ", – говорится в документе.Еврокомиссия отмечает, что в 2024 году Украина должна, в частности, "разработать дорожную карту в поддержку восстановления плюралистического, прозрачного и независимого медиаландшафта в послевоенный период".Все права защищены запрещены23 февраля 2022 года, еще до начала СВО, Зеленский внес в парламент указ о введении чрезвычайного положения, согласно которому вводится запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку"; особое регулирование связи, интернета и ТВ, которое позволяет закрывать СМИ без решения суда; инициируется запрет политических партий и общественных организаций. 24 февраля 2022 года правительство Украины ввело военное положение и использовало существующие механизмы отступления от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП), включая те из них, которые влияют на право на свободу слова.1 марта Украина, введя закон, запрещающий публикацию военной информации в условиях военного или чрезвычайного положения, отступила от права беспрепятственно придерживаться своих мнений и свободно их выражать, гарантированное в статье 19 МПГПП, на период действия военного положения. За нарушение запрета предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет.19 марта 2022 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о "реализации единой информационной политики в условиях военного положения" и о "нейтрализации угроз информационной безопасности государства", в результате которого все телеканалы перешли в вещание в рамках "единого национального телемарафона".В августе 2022 Верховная Рада Украины проголосовала за Закон о медиа, который позволяет закрывать СМИ без решения суда и запрещает публиковать несогласованную информацию о России ("позитивное освещение деятельности органов власти государства-агрессора с целью их популяризации") или независимую информацию о ходе боевых действий.Сама по себе отмена телемарафона не изменит информпространство Украины с учетом всех произошедших изменений в обществе и законодательстве и не угрожает "национальной безопасности".Однако отмена телемарафона создает угрозу монополии Офиса президента в телеэфире, который власть полностью себе подчинила под предлогом военной необходимости. Вслед за отменой монополии на эфир, усилится и влияние оппозиционных Зеленскому каналов и политиков, что тем более невыгодно Банковой в случае, если Запад навяжет Украине выборы. Вероятно, оба эти вопроса будут решены уже в ближайшие пару месяцев.

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2023

Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

украина, сми, свобода слова, ес, владимир зеленский, выборы, эксклюзив, инфографика