https://ukraina.ru/20231031/1050559597.html

"Диктатор всех победит и построит демократию". Во что верят жители Украины

"Диктатор всех победит и построит демократию". Во что верят жители Украины - 31.10.2023 Украина.ру

"Диктатор всех победит и построит демократию". Во что верят жители Украины

Жители Украины определились с тем, что для них значит победа и какого государственного строя они хотят после окончания военных действий

2023-10-31T14:17

2023-10-31T14:17

2023-10-31T14:17

украина

социология

война

победа

демократия

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Издание Украина.ру проанализировало опросы, проведенные Центром Разумкова в рамках нидерландской программы Матра.Представления людей о происходящем в основном зависят от источников получения информации.Чаще всего жители Украины говорят, что получают информацию от родственников, друзей, соседей, коллег, а также из мессенджеров, соцсетей и Youtube. Учитывая, что родственники и друзья тоже черпают данные откуда-то, можно сказать, что главным источником являются "новые медиа". 26-27% обращаются к телемарафону "единые новости" и украинским интернет СМИ, 11-17% смотрит общенациональные и местные телеканалы, 5-6% читает печатные издания.Жители Юго-Востока больше пользуются соцсетями, чем официальными украинскими СМИ, но преимущество - не тотальное. Чем моложе граждане, тем, естественно, больше превалируют соцсети и мессенджеры. Также следует обратить внимание на то, что чаще информацию из соцсетей получают русскоязычные граждане. Это косвенно говорит о том, Россия имеет шанс достучаться, прежде всего, до части русскоязычной молодежи Юго-Востока Украины. Но в целом следует исходить из того, что взгляды и мнения большинства сформированы доступной ей медиасредой, то есть медиасредой Украины.Демократия, в которой гражданин не может влиять на государствоОтношение к государственному устройству в рамках популистской дихотомии "демократия/авторитаризм" показывает динамику роста сторонников "демократии". В период между 2010 и 2021 годами доля респондентов, считавших демократию наиболее желательным типом государственного устройства, находилась в пределах 48-56%, а тех, кто предпочитал авторитарный режим — в пределах 18-24%. После начала СВО доля первых выросла до 68%, а доля вторых снизилась до 11,5%. В мае 2023 года доля сторонников демократического режима выросла еще больше — до 73%, а доля сторонников авторитаризма уменьшилась до 9,5%.При этом надо понимать, что люди голосуют не за абстрактные понятия. В навязанном дискурсе "демократия" равно Европа, а "авторитаризм" равно Россия. Соответственно, чем сильнее разгорается конфликт с Россией, тем меньше становится сторонников "авторитаризма". К реальным типам политического устройства это не имеет никакого отношения, что подтверждается тем, что 62% жителей Украины поддержали систему, предусматривающую "сильного лидера, независимого от парламента и выборов" (при Порошенко было 80%). Казалось бы, именно так в украинских медиа и представлена Россия, однако свежее исследование показывает, что именно на Украине парламент, кабмин и судебная система являются марионеточными органами Офиса Президента. Не менее показательно и то, что целых 28% опрошенных считают "хорошей" военную диктатуру.Следующий парадокс заключается в том, что 67% респондентов считают, что Украина движется в направлении построения демократии, но лишь 28% считают, что могут влиять на действия властей (этот показатель снизился с 34% в 2020 году), а количество людей, которые считают, что могут влиять на государство, снизилось с 17% до 12%. Но, хотя влиять на власти почти никто не может, свободными людьми себя считают 84% опрошенных (62% в 2021 году). Это значит, что свобода связывается не столько с демократическими процедурами, сколько с определенным эмоциональным состоянием (возможно в рамках дискурса войны "свободы" с "диктатурой", который увязан в медиа с украино-российским конфликтом) — можно чувствовать себя свободным и в стране, где от тебя ничего не зависит, если чувствуешь сопричастность борьбе этой страны с дискурсивно сконструированным "злом".При необходимости выбирать, что важнее — свобода, равенство или достаток, 75% опрошенных выбирают свободу (в 2022 году таких было 71%, в 2020 — 64%), хотя не совсем понятно, что означает свобода без равенства и достатка — когда ты нищий и тебя угнетают.Чем ближе к фронту, тем надежнееСуществующим политическим партиям доверяют лишь 17% респондентов. Но в будущем, после войны, партия, которой можно доверить управление государством может появится из среды военных — так считают более 50% опрошенных и 60% жителей Западной Украины. Из других общественных слоев (нынешних политиков, волонтеров, интеллигенции, бизнеса) спасения страны ожидают в гораздо меньшей степени. В той же логике наибольшее доверие высказывается силовым структурам: Вооруженным Силам Украины (93%), добровольческим отрядам (87%), волонтерским организациям (83%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (81%), Национальной гвардии Украины (81%), Министерству обороны Украины (75%), Службе безопасности Украины (67%), Национальной полиции Украины (61%).Чем ближе структура к непосредственным боевым действиям, тем больше доверия. Доверие к муниципальным властям, общественникам, религиозным организациям и СМИ колеблется в рамках 50-60%. Зато наибольшее недоверие люди выражают к органам государственной власти, кроме президента: Нацбанку, уполномоченному по правам человека, судам, прокуратуре, чиновникам, антикоррупционным органам и правительству.Большинство считает, что власти скорее справляются с решением проблем в сфере обороны и безопасности, так-сяк с образованием, здравоохранением и соцзащитой, но совсем не справляются с коррупцией, безработицей, восстановлением утраченного жилья, преступностью, правосудием, решением проблем ветеранов.51% респондентов считает, что уровень коррупции на Украине выше, чем до начала СВО. Наименее коррумпированным считают президента, наиболее — Кабмин и Верховную Раду."Хорошие" страны и "плохие" страныПоложительное отношение чаще всего выражают к Польше (94%), Великобритании (91%), Литве (91%), Эстонии (90%), Латвии (90%), Канаде (90%), Чехии (88%), США (88%), Нидерландам (86%), Франции (86%), Германии (85%), Молдове (82,5%), Словакии (82,5%), Израилю (75%), Японии (74%), Турции (72,5%), Грузии (70%), Румынии (69%), Армении (66%), Азербайджану (65%). Хуже всего относятся к России (94%), Белоруссии (81%), Ирану (73,5%), Китаю (60%), Венгрии (46,5%).С Россией все очевидно, но помимо этого распределение четко соответствует примитивному мейнстримному дискурсу о "демократических" и "авторитарных" странах, где первые — "хорошие" (потому что помогают Украине), а вторые — "плохие" (потому что не помогают Украине или помогают России). То же касается и отношения к иностранным политикам, где позитив вызывают те, кого СМИ называют друзьями Украины (Джонсон, Дуда, Байден, фон дер Ляйен, Трюдо), а негатив — те, кого СМИ называют врагами (Путин, Лукашенко, Орбан, Си Цзиньпин, Трамп).Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, относятся к России негативно 95,5%, среди тех, кто общается на русском — 88%, что частично подтверждает гипотезу о том, что использование украинского языка на Юго-Востоке Украины — политическая позиция, а не так называемое возвращение к историческим корням.Если в апреле 2014 года 45% жителей Украины положительно относились к жителям России, то сейчас таковых лишь 2% (4% на Юго-Востоке, 2% в Центре и 0% на Западе). Эти цифры особенно страшны, если вспомнить, что в украинском языке существует лакуна: русский (национальность) и россиянин (житель России) обозначаются одном словом "росіянин". Таким образом, русские по национальности жители Украины также вызывают ненависть, и эта ненависть подогревается СМИ.Больше всего ненавидят русских/россиян украиноязычные граждане Украины (82%), но и русскоязычные отстают не слишком сильно (59,5%).Примерно также народ думает о вступлении в НАТО и ЕС. Вряд ли новостью будет сказать, что абсолютное большинство — "за" (74-79% всех опрошенных и 87,5-92% готовых идти на гипотетический референдум). Интересно, что приверженцев НАТО и ЕС среди украиноязычных на 10-15 п.п. больше, чем среди русскоязычных, и это в том числе объясняет политику тотальной украинизации.Люди привыкли к войне, но чем беднее человек, тем хуже он привыкаетВ мае 2021 года 60% опрошенных оценивали экономическую ситуацию на Украине как "очень плохую" или "достаточно плохую", осенью 2022 года доля таких оценок выросла до 64,5%, но сейчас она снизилась до 55%. Это не значит, что экономика восстановилась (по факту бюджет Украины в немалой части формируется из иностранных донатов), это скорее значит, что люди адаптировались к новым условиям, привыкли жить в них без стресса. Тем не менее, 21% опрошенных отмечают, что доходы их семьи после 24 февраля 2022 года значительно уменьшились, 32% — что доходы несколько уменьшились, 36% ответили, что доходы не изменились, 5% — что они несколько выросли, и 1% — что значительно выросли. На уменьшение доходов реже указывают жители Западной Украины и чаще те, кто жил на территории боевых действий или на территории, подвергавшейся артиллерийским обстрелам, а также те, кто покинул место своего проживания, но затем вернулся домой. С 9% до 14% выросла доля тех, кто едва сводит концы с концами, с 38% до 42% — тех, кому хватает только на еду и недорогие вещи, и с 44% до 23% уменьшилось количество тех, кому в целом хватает, но приобрести дорогие вещи затруднительно. Хуже всего традиционно обстоят дела у старшего поколения, но интересно то, что их положение остается плохим стабильно, а вот положение средней и младшей возрастной группы существенно ухудшилось. Лишь 40% респондентов указали, что основным источником средств существования для них является постоянная работа. Также, чем беднее опрошенные, тем чаще они считают негативными изменения в здравоохранении и образовании (слишком дорогие лекарства и их отсутствие, отсутствие доступа к специалистам, которые уехали за границу, снижение качества знаний из-за дистанционного обучения и так далее).Чем ближе к фронту, тем нужнее мир93% опрошенных верят в победу Украины (чем западнее, тем вера сильнее). Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, верят в победу 95%, среди тех, кто общается на русском — 87%. Среди тех, кто доверяет президенту Украины, верят в победу 96%, среди тех, кто не доверяет — 78%. Большая часть верящих считает, что победа наступит до конца текущего года. Но что они имеют в виду под победой?47% — восстановление границ по состоянию на январь 2014 года, 31% — распад России. Причем доля вторых с прошлого года выросла на целых 9 п.п. Лишь 5% согласны удовлетворится прекращением войны при удержании Россией занятых ею на сегодняшний день территорий. Если в августе прошлого года полный разрыв всех отношений с Российской Федерацией вплоть до полного запрета на въезд россиян на Украину поддержали бы 76%, то сейчас — 82%. Украиноязычные — за разрыв в большей степени, чем русскоязычные.Осенью 2022 года 17% считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас". Сейчас таких всего 13%. Также с 21% до 18% уменьшилось число тех, кто готов вести переговоры после вытеснения российских войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года. Зато 61% готов на переговоры после восстановления границы по состоянию на 1991 год. Эту позицию и можно считать основным представлением о победе на Украине. Чаще всего на переговоры прямо сейчас согласны жители наиболее страдающих от военных действий регионов.Общая ситуация, вырисовывающаяся из исследования, идеальна для праворадикального политика-популиста, который будет опираться на армию и обвинять в бедах страны засевшие в парламенте, правительстве, судах и банках тайные заговорщические антинациональные силы (агентов Кремля). Пока Зеленский с такой ролью более-менее справляется, о чем говорят его высокие рейтинги (80% доверия), но кто-то из силовиков — "героев войны" (в стиле Пиночета, Франко или Петена) видится более надежным вариантом, особенно если Зеленскому придется пойти на перемирие без возвращения территорий, что народу не понравится.Так что, мысли о том, что Зеленский может быть заменен на более демократичную фигуру, выглядят все более нереалистичными. У общества есть запрос на ресентимент и военного диктатора, который сильной рукой победит всех коррупционеров и коллаборантов (что в ситуации войны воспринимается как одно и то же) и поведет сначала к победе, а затем, ради чего, собственно, и нужна победа, к мифическому европейскому будущему.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, социология, война, победа, демократия, ес, нато, россия, эксклюзив