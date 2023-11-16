https://ukraina.ru/20231116/1051051523.html

"Зреет бунт". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

"Зреет бунт". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 16.11.2023 Украина.ру

"Зреет бунт". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

На Украине накапливаются глубокие социальные и политические противоречия внутри общества, которые усугубляются все новыми незаконными ограничениями. При этом наиболее острые проблемы не позволено и негде даже обсуждать. Это ставит под сомнение возможность победы и может привести к непредсказуемым последствиям, указывают эксперты.

2023-11-16T06:26

2023-11-16T06:26

2023-11-16T06:53

эксклюзив

сво

украина

владимир зеленский

андрей золотарев

андрей ермолаев

ирина фарион

всу

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0f/1051051827_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_1d456270f2e3d43db4d0a8da18a83f79.jpg

Украинский философ Сергей Дацюк в эфире ютуб-канала "Дикий live" заявил: "есть все предпосылки к тому, что в стране зреет бунт". По его словам, у украинцев нет институциональных инструментов сопротивлению ограничению своих свобод – "традиционно в виде революций это происходит".Сейчас тоже время ограничений. И что нужно сделать, чтобы прекратить единый телемарафон, вернуть себе свободу передвижения, свободу коммуникации, свободу собраний? – задал эксперт ряд вопросов, добавив, что ответа на них у него нет. При этом, по его словам, публичное политическое пространство на Украине сегодня отсутствует, оно перемещено на страницы "The Economist" и "Time"."Это заведомо проигрышная ситуация. Мы не можем обсуждать свою политическую стратегию, потому что у нас для этого нет пространства. Телемарафон – это не то пространство, где это можно обсуждать. И когда вы перемещаете свое публичное политическое пространство вовне, вы его не контролируете и им не управляете. Понятно, что вам постоянно будут подбрасывать вопросы, проблемы", - описал Дацюк ситуацию.Эксперт констатировал, что в стране "потихоньку зреет недовольство и бунт против всех этих неправомерных ограничений". По его словам, "речь не идёт о том, чтобы иметь свободы мирного времени, а о том, чтобы в ситуации проблем иметь возможность эти проблемы обсуждать хоть где-то", чтобы была возможность их разрешить. Сейчас этой возможности нет.По словам эксперта, "без свободы победа однозначно невозможна", впрочем, "даже мир допустим только в ситуации свободы". Нужно иметь представление, каков будет послевоенный мир, на какие компромиссы можно пойти – но ведь нельзя даже обсуждать возможные компромиссы.Дацюк отметил, что даже заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о необходимости технических инноваций для достижения военных успехов не вызвало на Украине вообще никакого отклика, так как инновации возможны лишь в условиях свободы. В общем, в сложившихся условиях "запрос есть, а ответа нет".Ранее философ заявлял, что Украину губит то обстоятельство, что вся социальная энергия в стране "может быть направлена только в направлении культуры и языка – точка". Все другие сферы (в том числе техническая и военная) остаются без этой социальной и интеллектуальной энергии.Теперь же Дацюк добавил: шли к такой ситуации все три десятилетия, пытаясь ставить на простые решения – "мы не туда шли". По его словам, "у национализма есть иллюзия, что он – общ", но на самом деле "националисты – это всегда корпорация, отделяющая себя от государства, и при этом декларирующая, что она действует в интересах государства" - и "проигрывающая каждую стратегическую (кампанию – Ред.)".Философ также отметил, что нет такого зверя, как "время правления Зеленского". По его мнению, Зеленский как управленец - "ни разу не продемонстрировал не то что некую тонкую многоходовую игру, но даже игру в один ход". Зеленский не управляет ситуацией, и долго так продолжаться не может, считает эксперт.Угроза внутренней устойчивости киевского режима возникла и с несколько неожиданной стороны. Запротестовали студенты "Львовской политехники", где преподаёт скандально известная своими требованиями искоренить на Украине русский язык и вообще все русское экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион. Студенты требуют её увольнения после истории со "сливом" личных данных крымского студента, который направил ей письмо с выражением своей поддержки.Ранее Фарион в интервью украинскому "5 каналу" заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы, им тогда нужно назвать себя русскими. На это негативно отреагировали некоторые украинские военные – в рядах ВСУ большое количество русскоязычных.Сама же Фарион в своем блоге на "Украинской правде" заявила, что студент (впрочем, она теперь сомневается, что это был студент) подписал письмо и не просил об анонимности. По ее словам, она публикует в своем телеграм-канале все письма в поддержку ее позиции, поскольку "сейчас необходимо максимально распространять наши нациоцентричные взгляды в сопротивлении дальнейшему господству московского языка и культуры в Украине".По ее словам, "особенно важно это теперь, когда началась беспрецедентная атака на украинский язык и игнорирования языкового законодательства в образовательной и военной сферах".Фарион также заявила, что она намерена обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с обвинениями в свой адрес с просьбой проверить в них след "московского ФСБ".15 ноября СБУ начала уголовное производство в отношении Фарион, в этот же день она была уволена из Львовского политехнического университета.Комментируя эти события, известный украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что украинцы "столкнулись с живым мифом о себе". Украинская нация зарождалась с тем, что многообразие внутри Украины не приводило к конфликтам, и это было преимущество, которое сегодня теряется."Мы многообразны и уникальны в том, что мы внутри не воевали, мы не били друг другу бошки, поэтому здесь уживаются разные культуры, разные исторические памяти – вот с этим мы рождались в начале 90-х годов и чем, кстати, гордились", - сказал Ермолаев в эфире интернет-канала "Новини live".В этом "мифе о себе" уживались самые разные исторические персонажи. Однако, продолжил эксперт, миф нельзя придумать, нельзя разрушить, но можно пробовать им управлять. И такие, как Ирина Фарион, пытаются это делать, навязывая набор каких-то узких характеристик – "например, языковую культуру… пытаются представить как главное национальное свойство".Но так повлиять на миф не получается. "То, что на Ирину Фарион отреагировали негативно и военнослужащие, на чью честь она посягнула, и гуманитарии, и юристы – говорит о том, что мы все-таки еще сохраняем какие-то элементы социального здоровья", - отметил Ермолаев. По его словам, "вот так, выхаркивая кровью и иногда с ругней, но все-таки пробивается то базовое, благодаря чему мы держимся – потому что любая крайность… приводит к внутренним конфликтам".Внутренний конфликт очевиден. Что касается конфликта внешнего (хотя он тоже - в определенном смысле - внутренний), то затяжной его формат опасен для Украины. Об этом сказал украинский политолог Андрей Золотарев. По его словам, аналитики ошиблись в оценке российского ВПК, а вот Украина благополучно упустила то время, "когда можно было перестроить, инвентаризовать какие-то резервы, возможности, которые есть в Украине".По мнению эксперта, Киеву надо было рассчитывать на свои силы и брать в этом пример… с Третьего рейха."Ну да, можно рассказывать о том, что если где-то откроется военное производство, то туда обязательно прилетит ракета. А опыт Германии Второй мировой войны, когда немцы заводы прятали под землей и до 1945 года военное производство росло", - сказал Золотарев в эфире интернет-канала Politeka, добавив: "кто хочет, тот находит возможности…".Теперь же, по его словам, "ребята на фронте мастерят боеприпасы для беспилотников из водопроводных труб и консервных банок" - и это военнослужащие страны, которая производила значительную долю номенклатуры военной продукции, где много бывших военных заводов, бывших машиностроительных заводов. Но тут, добавим от себя, упор надо делать на слове "бывших". Что поделать, десоветизация прошла успешно.Впрочем, по мнению Золотарева, некоторые насущные проблемы (например, проблему производства минометных мин) можно было бы решить, "используя возможности украинской промышленности, остатков ее".Однако и этого почему-то не сделано, "опять ждем доброго дядю", продолжил эксперт. По его словам, для Украины финал пока не очевиден "существует инвариантность", но, учитывая военное истощение и ряд других факторов, - "шансов немного".

https://ukraina.ru/20231115/1051020357.html

https://ukraina.ru/20231114/1050982125.html

https://ukraina.ru/20231112/1050956767.html

https://ukraina.ru/20231110/1050893215.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, владимир зеленский, андрей золотарев, андрей ермолаев, ирина фарион, всу, эксперты