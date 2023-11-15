https://ukraina.ru/20231115/1051058920.html
На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс.
На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс. - 15.11.2023 Украина.ру
На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс.
Обвиняемая в убийстве российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) Дарья Трепова* получила около 132 тысяч рублей. Их она использовала при подготовке к теракту, заявили в суде
2023-11-15T18:24
2023-11-15T18:24
2023-11-15T18:24
новости
владлен татарский
сво
теракт
дарья трепова
экстремизм
военкор
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В среду, 15 ноября, Западный окружной военный суд начал рассматривать дело 26-летней петербурженки Треповой*, которая частично призналась в совершении преступления. Следователям стало известно, что обвиняемая активировала замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство ещё до встречи с Татарским в кафе, "для этого она перевела его в боевое положение". Сторона обвинения полагает, что Дарья Трепова* вошла в состав орггруппы для совершения теракта, чтобы дестабилизировать органы власти и вынудить их завершить Спецоперацию. Согласно отведённой роли и разработанной легенде, обвиняемая, представляясь чужим именем, не раз посещала патриотические мероприятия с участием Татарского, чтобы завоевать его доверие.Как сообщают "Известия", около 18:00 Трепову* увезли из суда, а рассмотрение её дела продолжится 17 ноября. Напомним, 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной в Петербурге, Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому замаскированное под статуэтку взрывное устройство. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения. *внесена в список террористов и экстремистов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владлен татарский, сво, теракт, дарья трепова, экстремизм, военкор
Новости, Владлен Татарский, СВО, теракт, Дарья Трепова, экстремизм, военкор
На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс.
Обвиняемая в убийстве российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) Дарья Трепова* получила около 132 тысяч рублей. Их она использовала при подготовке к теракту, заявили в суде
В среду, 15 ноября, Западный окружной военный суд начал рассматривать дело 26-летней петербурженки Треповой*, которая частично призналась в совершении преступления.
"До 1 апреля 2023 года Трепова* получила около 132 тысячи рублей на зарегистрированный для этих целей криптокошелек и использовала их для подготовки теракта — были приобретены билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирная продукция, открытки на тему Спецоперации — и на личные нужды", — цитирует прокурора РИА Новости.
Следователям стало известно, что обвиняемая активировала замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство ещё до встречи с Татарским в кафе, "для этого она перевела его в боевое положение".
"После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретенной на территории Украины сим-картой привело его в действие, после чего произошел его взрыв", — пояснила прокурор.
Сторона обвинения полагает, что Дарья Трепова* вошла в состав орггруппы для совершения теракта, чтобы дестабилизировать органы власти и вынудить их завершить Спецоперацию. Согласно отведённой роли и разработанной легенде, обвиняемая, представляясь чужим именем, не раз посещала патриотические мероприятия с участием Татарского, чтобы завоевать его доверие.
Как сообщают "Известия", около 18:00 Трепову* увезли из суда, а рассмотрение её дела продолжится 17 ноября.
Напомним, 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной в Петербурге, Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому замаскированное под статуэтку взрывное устройство. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения.
*внесена в список террористов и экстремистов