https://ukraina.ru/20231115/1051058920.html

На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс.

На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс. - 15.11.2023 Украина.ру

На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс.

Обвиняемая в убийстве российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) Дарья Трепова* получила около 132 тысяч рублей. Их она использовала при подготовке к теракту, заявили в суде

2023-11-15T18:24

2023-11-15T18:24

2023-11-15T18:24

новости

владлен татарский

сво

теракт

дарья трепова

экстремизм

военкор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/04/1045024882_0:0:2456:1382_1920x0_80_0_0_8ba09ec2aa6c408283f0c4168cec4200.jpg

В среду, 15 ноября, Западный окружной военный суд начал рассматривать дело 26-летней петербурженки Треповой*, которая частично призналась в совершении преступления. Следователям стало известно, что обвиняемая активировала замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство ещё до встречи с Татарским в кафе, "для этого она перевела его в боевое положение". Сторона обвинения полагает, что Дарья Трепова* вошла в состав орггруппы для совершения теракта, чтобы дестабилизировать органы власти и вынудить их завершить Спецоперацию. Согласно отведённой роли и разработанной легенде, обвиняемая, представляясь чужим именем, не раз посещала патриотические мероприятия с участием Татарского, чтобы завоевать его доверие.Как сообщают "Известия", около 18:00 Трепову* увезли из суда, а рассмотрение её дела продолжится 17 ноября. Напомним, 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной в Петербурге, Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому замаскированное под статуэтку взрывное устройство. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения. *внесена в список террористов и экстремистов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владлен татарский, сво, теракт, дарья трепова, экстремизм, военкор