На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс. - 15.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231115/1051058920.html
На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс.
На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс. - 15.11.2023 Украина.ру
На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс.
Обвиняемая в убийстве российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) Дарья Трепова* получила около 132 тысяч рублей. Их она использовала при подготовке к теракту, заявили в суде
2023-11-15T18:24
2023-11-15T18:24
новости
владлен татарский
сво
теракт
дарья трепова
экстремизм
военкор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/04/1045024882_0:0:2456:1382_1920x0_80_0_0_8ba09ec2aa6c408283f0c4168cec4200.jpg
В среду, 15 ноября, Западный окружной военный суд начал рассматривать дело 26-летней петербурженки Треповой*, которая частично призналась в совершении преступления. Следователям стало известно, что обвиняемая активировала замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство ещё до встречи с Татарским в кафе, "для этого она перевела его в боевое положение". Сторона обвинения полагает, что Дарья Трепова* вошла в состав орггруппы для совершения теракта, чтобы дестабилизировать органы власти и вынудить их завершить Спецоперацию. Согласно отведённой роли и разработанной легенде, обвиняемая, представляясь чужим именем, не раз посещала патриотические мероприятия с участием Татарского, чтобы завоевать его доверие.Как сообщают "Известия", около 18:00 Трепову* увезли из суда, а рассмотрение её дела продолжится 17 ноября. Напомним, 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной в Петербурге, Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому замаскированное под статуэтку взрывное устройство. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения. *внесена в список террористов и экстремистов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/04/1045024882_105:0:2396:1718_1920x0_80_0_0_1ceb7e6852c290710f9a8fbc80a836c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владлен татарский, сво, теракт, дарья трепова, экстремизм, военкор
Новости, Владлен Татарский, СВО, теракт, Дарья Трепова, экстремизм, военкор

На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс.

18:24 15.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Д. Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге
Избрание меры пресечения Д. Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Обвиняемая в убийстве российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) Дарья Трепова* получила около 132 тысяч рублей. Их она использовала при подготовке к теракту, заявили в суде
В среду, 15 ноября, Западный окружной военный суд начал рассматривать дело 26-летней петербурженки Треповой*, которая частично призналась в совершении преступления.
"До 1 апреля 2023 года Трепова* получила около 132 тысячи рублей на зарегистрированный для этих целей криптокошелек и использовала их для подготовки теракта — были приобретены билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирная продукция, открытки на тему Спецоперации — и на личные нужды", — цитирует прокурора РИА Новости.
Следователям стало известно, что обвиняемая активировала замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство ещё до встречи с Татарским в кафе, "для этого она перевела его в боевое положение".
"После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретенной на территории Украины сим-картой привело его в действие, после чего произошел его взрыв", — пояснила прокурор.
Сторона обвинения полагает, что Дарья Трепова* вошла в состав орггруппы для совершения теракта, чтобы дестабилизировать органы власти и вынудить их завершить Спецоперацию. Согласно отведённой роли и разработанной легенде, обвиняемая, представляясь чужим именем, не раз посещала патриотические мероприятия с участием Татарского, чтобы завоевать его доверие.
Как сообщают "Известия", около 18:00 Трепову* увезли из суда, а рассмотрение её дела продолжится 17 ноября.
Напомним, 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной в Петербурге, Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому замаскированное под статуэтку взрывное устройство. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения.
*внесена в список террористов и экстремистов
 
НовостиВладлен ТатарскийСВОтерактДарья Треповаэкстремизмвоенкор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:06На Украине возросло количество бедных и богатых – опрос Нацбанка
19:50Киев, Сумы или Харьков? Васильев об ударах России после Авдеевки и Зеленском, который пошёл ва-банк
19:41Сальдо рассказал о масштабном уничтожении ВСУ в Крынках
19:39Польский экс-генерал диагностировал у Украины "синдром опущенных рук"
19:13Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов
19:00В Киеве в метро прикрыли советскую символику
18:54СБУ арестовала доцента университета: "работал на российскую ГРУ"
18:49Почему Зеленскому не дают заключить мир с Россией и что начнётся после разгрома Украины - Ищенко
18:44Захарова рассказала как релоканты подбросили собственную мать российским дипломатам
18:24На подготовку убийства военкора Татарского Трепова* получила ₽132 тыс.
18:15СБУ завела дело на русофобку Фарион. Нардеп удивлён
18:12Западу не нужна умная украинская молодёжь: хакеры обнародовали Стратегию развития академии Нацгвардии
18:00Уголовники помогают уклонистам, культура на Украине достигла пика, МОК - ком в горле. Итоги 15 ноября
17:59Провал украинской делегации в США, Зеленский пошёл ва-банк. О чём говорили эксперты 15 ноября
17:47Учитель истории уволилась из школы в Вильнюсе из-за политического преследования
17:38Митрополит Лонгин. Подвижник Украины, защитник Украины, "разрушитель" Украины
17:37ГБР Украины расследует акт насильственной мобилизации в Одессе
17:24"Бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он" - Медведев
17:08В России появится сверхзвуковая гражданская авиация
17:03На Украине перепутали Фетеску с Попеску, и это больно ударило по Зеленскому
Лента новостейМолния