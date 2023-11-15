https://ukraina.ru/20231115/1051058700.html

СБУ завела дело на русофобку Фарион. Нардеп удивлён

СБУ завела дело на русофобку Фарион. Нардеп удивлён - 15.11.2023 Украина.ру

СБУ завела дело на русофобку Фарион. Нардеп удивлён

СБУ начала уголовное производство в отношении Ирины Фарион, известной крайне резкими и оскорбительными заявлениями. Назначены экспертизы по высказываниям и публикациям фигурантки, сообщает украинская спецслужба

2023-11-15T18:15

2023-11-15T18:15

2023-11-15T18:15

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Согласно следственным материалам, Фарион публично заявила, что "категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в целом. Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это явилось основанием его преследования со стороны российских спецслужб".Задокументированные факты легли в основу уголовного дела, возбуждённого сразу по четырём статьям украинского Уголовного кодекса – в том числе по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) и ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему)."СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион", -сказано в официальном сообщении.Депутат ВРУ Максим Бужанский, ранее обращавший внимание на массовую экстрадицию украинцев-уклонистов из ЕС и другие результаты деятельности единомышленников Фарион, высказался на тему открытия уголовного процесса в отношении бывшей коммунистки. Он обратил внимание на поведение телеканала, особенно активно продвигавшего идеи Фарион и чиновников, ответственных за надзор в сфере СМИ."Но где же реакция Нацрады по телевидению, возможно стоит хотя бы мягко намекнуть 5 каналу, что культивирование разжигания розни в эфирах не приветствуется? Скромно напомнить, что в подобных ситуациях канал должен препятствовать очевидным нарушениям закона", - написал он в своём ТГ-канале.

https://ukraina.ru/20231114/1051025900.html

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