https://ukraina.ru/20231115/1051058700.html
СБУ завела дело на русофобку Фарион. Нардеп удивлён
СБУ завела дело на русофобку Фарион. Нардеп удивлён - 15.11.2023 Украина.ру
СБУ завела дело на русофобку Фарион. Нардеп удивлён
СБУ начала уголовное производство в отношении Ирины Фарион, известной крайне резкими и оскорбительными заявлениями. Назначены экспертизы по высказываниям и публикациям фигурантки, сообщает украинская спецслужба
2023-11-15T18:15
2023-11-15T18:15
2023-11-15T18:15
новости
новости украины
фарион
русофобия
сбу
экстремизм
бужанский
спецслужбы
криминал
дискриминация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103069/19/1030691914_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_b647fbe14edecd17502905b5d7755a89.jpg
Согласно следственным материалам, Фарион публично заявила, что "категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в целом. Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это явилось основанием его преследования со стороны российских спецслужб".Задокументированные факты легли в основу уголовного дела, возбуждённого сразу по четырём статьям украинского Уголовного кодекса – в том числе по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) и ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему)."СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион", -сказано в официальном сообщении.Депутат ВРУ Максим Бужанский, ранее обращавший внимание на массовую экстрадицию украинцев-уклонистов из ЕС и другие результаты деятельности единомышленников Фарион, высказался на тему открытия уголовного процесса в отношении бывшей коммунистки. Он обратил внимание на поведение телеканала, особенно активно продвигавшего идеи Фарион и чиновников, ответственных за надзор в сфере СМИ."Но где же реакция Нацрады по телевидению, возможно стоит хотя бы мягко намекнуть 5 каналу, что культивирование разжигания розни в эфирах не приветствуется? Скромно напомнить, что в подобных ситуациях канал должен препятствовать очевидным нарушениям закона", - написал он в своём ТГ-канале.
https://ukraina.ru/20231114/1051025900.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103069/19/1030691914_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_c58e0e370fdbcaf63461fa6813d26bb8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, фарион, русофобия, сбу, экстремизм, бужанский, спецслужбы, криминал, дискриминация, всу, русские, русская культура, русский мир, русский язык, украинский неонацизм, украинские националисты, украинская армия
Новости, Новости Украины, Фарион, Русофобия, СБУ, экстремизм, Бужанский, спецслужбы, криминал, дискриминация, ВСУ, русские, русская культура, Русский мир, Русский язык, украинский неонацизм, украинские националисты, украинская армия
СБУ завела дело на русофобку Фарион. Нардеп удивлён
СБУ начала уголовное производство в отношении Ирины Фарион, известной крайне резкими и оскорбительными заявлениями. Назначены экспертизы по высказываниям и публикациям фигурантки, сообщает украинская спецслужба
Согласно следственным материалам, Фарион публично заявила, что "категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в целом. Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это явилось основанием его преследования со стороны российских спецслужб".
Задокументированные факты легли в основу уголовного дела, возбуждённого сразу по четырём статьям украинского Уголовного кодекса – в том числе по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) и ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему).
"СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион", -сказано в официальном сообщении.
Депутат ВРУ Максим Бужанский, ранее обращавший внимание
на массовую экстрадицию украинцев-уклонистов из ЕС и другие результаты деятельности единомышленников Фарион, высказался на тему открытия уголовного процесса в отношении бывшей коммунистки. Он обратил внимание на поведение телеканала, особенно активно продвигавшего идеи Фарион и чиновников, ответственных за надзор в сфере СМИ.
"Но где же реакция Нацрады по телевидению, возможно стоит хотя бы мягко намекнуть 5 каналу, что культивирование разжигания розни в эфирах не приветствуется? Скромно напомнить, что в подобных ситуациях канал должен препятствовать очевидным нарушениям закона", - написал он в своём ТГ-канале.