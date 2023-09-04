Депутат Бужанский успокоил украинских уклонистов: нацистов выдавали только раз - 04.09.2023 Украина.ру
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Депутат Бужанский успокоил украинских уклонистов: нацистов выдавали только раз
Депутат Бужанский успокоил украинских уклонистов: нацистов выдавали только раз - 04.09.2023 Украина.ру
Депутат Бужанский успокоил украинских уклонистов: нацистов выдавали только раз
Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский прокомментировал ситуацию с массовой экстрадицией украинцев-уклонистов, находящихся в странах ЕС. По его мнению, произойти это не может даже из логики теории вероятности. Соответствующий пост Бужанский разместил 4 сентября в своем телеграм-канале
2023-09-04T14:47
2023-09-04T14:47
новости
украина
экстрадиция
уклонисты
бужанский
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"Бужанский уверен, что ридна Европа не даст в обиду беглых украинцев? Ну и зря", "Завидная уверенность", "Никогда такого не было и вот опять", "Да пусть успокаивают себя, чем хотят", "Прекрасная новость, пусть выдадут всех уклонистов, наши парни с ними на фронте разберутся", - отреагировали пользователи чети.В понедельник, 4 сентября, стало известно, что власти Польши уже начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Первыми Варшава решила экстрадировать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу.Польские СМИ уточнили, что для того, чтобы вернуть всех потенциальных призывников на родину, Киеву придется выдать международный ордер на арест каждого из них. Правда и в этом случае судьба беглеца не будет стопроцентно предопределена: нужно ли экстрадировать конкретного мигранта, решит польский суд.В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получит повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Бегут украинцы из страны по вполне понятной причине: за два месяца неудачного контрнаступления потери ВСУ по самым скромным подсчетам составили 43 тысячи человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.Однако усталость от мигрантов привела к тому, что на прошлой неделе сразу три государства - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой.
https://ukraina.ru/20230904/1049146870.html
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новости, украина, экстрадиция, уклонисты, бужанский
Новости, Украина, экстрадиция, уклонисты, Бужанский

Депутат Бужанский успокоил украинских уклонистов: нацистов выдавали только раз

14:47 04.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украиныбеглецы уклонисты
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украины
Читать в
Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский прокомментировал ситуацию с массовой экстрадицией украинцев-уклонистов, находящихся в странах ЕС. По его мнению, произойти это не может даже из логики теории вероятности. Соответствующий пост Бужанский разместил 4 сентября в своем телеграм-канале
"Единственный известный мне пример чего-то подобного - выдача 50 тысяч казаков в 1945 году в Лиенце Британией и США Советскому Союзу согласно достигнутых на Ялтинской Конференции договоренностей. Не думаю, что это возможно и нужно повторять. А вот обсудить процедуру въезда в Украину для тех, кто незаконно выехал, и их право принять участие в выборах - это вопрос для общественной дискуссии", - написал депутат.
"Бужанский уверен, что ридна Европа не даст в обиду беглых украинцев? Ну и зря", "Завидная уверенность", "Никогда такого не было и вот опять", "Да пусть успокаивают себя, чем хотят", "Прекрасная новость, пусть выдадут всех уклонистов, наши парни с ними на фронте разберутся", - отреагировали пользователи чети.
В понедельник, 4 сентября, стало известно, что власти Польши уже начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Первыми Варшава решила экстрадировать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу.
Польские СМИ уточнили, что для того, чтобы вернуть всех потенциальных призывников на родину, Киеву придется выдать международный ордер на арест каждого из них. Правда и в этом случае судьба беглеца не будет стопроцентно предопределена: нужно ли экстрадировать конкретного мигранта, решит польский суд.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
13:14
Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцевВласти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. Первыми Варшава решила экстрадировать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом 4 сентября написала польская газета Rzeczpospolita
В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получит повестки.
Владимир Зеленский
31 августа, 10:12
Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службеСовет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Такое заявление в своем очередном обращении к нации в ночь на 31 августа сделал Владимир Зеленский
Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Бегут украинцы из страны по вполне понятной причине: за два месяца неудачного контрнаступления потери ВСУ по самым скромным подсчетам составили 43 тысячи человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.
Однако усталость от мигрантов привела к тому, что на прошлой неделе сразу три государства - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой.
 
НовостиУкраинаэкстрадицияуклонистыБужанский
 
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