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ГБР Украины расследует акт насильственной мобилизации в Одессе

ГБР Украины расследует акт насильственной мобилизации в Одессе - 15.11.2023 Украина.ру

ГБР Украины расследует акт насильственной мобилизации в Одессе

Госбюро расследований Украины проводят расследование по факту насильственных действий военнослужащих и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе. Об этом 15 ноября сообщило ГБР

2023-11-15T17:37

2023-11-15T17:37

2023-11-15T17:37

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"14 ноября 2023 года рядом одесских телеграмм-каналов было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки", - сказано в сообщении.Сотрудники ГБР якобы уже провели комплекс неотложных следственных действий и "допросили свидетелей, а также всех участников происшествия". Следователями изъяты видеозаписи и "административные материалы"."Сейчас возбуждено уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий", сообщило ГБР. Досудебное следствие продолжается.Упомянутая в сообщении ГБР видеозапись зафиксировала массовое возмущение одесситов очередным проявлением насильственной мобилизации в ВСУ с перспективой отправки в зону СВО. Граждане попытались отбить мужчину у силовиков.

https://ukraina.ru/20231114/1051019646.html

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