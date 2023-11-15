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ГБР Украины расследует акт насильственной мобилизации в Одессе
ГБР Украины расследует акт насильственной мобилизации в Одессе - 15.11.2023 Украина.ру
ГБР Украины расследует акт насильственной мобилизации в Одессе
Госбюро расследований Украины проводят расследование по факту насильственных действий военнослужащих и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе. Об этом 15 ноября сообщило ГБР
2023-11-15T17:37
2023-11-15T17:37
2023-11-15T17:37
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"14 ноября 2023 года рядом одесских телеграмм-каналов было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки", - сказано в сообщении.Сотрудники ГБР якобы уже провели комплекс неотложных следственных действий и "допросили свидетелей, а также всех участников происшествия". Следователями изъяты видеозаписи и "административные материалы"."Сейчас возбуждено уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий", сообщило ГБР. Досудебное следствие продолжается.Упомянутая в сообщении ГБР видеозапись зафиксировала массовое возмущение одесситов очередным проявлением насильственной мобилизации в ВСУ с перспективой отправки в зону СВО. Граждане попытались отбить мужчину у силовиков.
https://ukraina.ru/20231114/1051019646.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, одесса, уклонисты, гбр, всу, сво, гражданское общество, гражданская оборона, правоохранители, мобилизация, военные преступления, гуманитарная помощь
Новости, Новости Украины, Одесса, уклонисты, ГБР, ВСУ, СВО, гражданское общество, гражданская оборона, правоохранители, мобилизация, Военные преступления, гуманитарная помощь
ГБР Украины расследует акт насильственной мобилизации в Одессе
Госбюро расследований Украины проводят расследование по факту насильственных действий военнослужащих и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе. Об этом 15 ноября сообщило ГБР
"14 ноября 2023 года рядом одесских телеграмм-каналов было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки", - сказано в сообщении.
Сотрудники ГБР якобы уже провели комплекс неотложных следственных действий и "допросили свидетелей, а также всех участников происшествия". Следователями изъяты видеозаписи и "административные материалы".
"Сейчас возбуждено уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий", сообщило ГБР. Досудебное следствие продолжается.
Упомянутая в сообщении ГБР видеозапись зафиксировала массовое возмущение одесситов очередным проявлением насильственной мобилизации в ВСУ с перспективой отправки в зону СВО. Граждане попытались отбить мужчину у силовиков.