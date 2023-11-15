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Волынский полицейский за $8 тыс помогал уклонистам сбежать с Украины

Волынский полицейский за $8 тыс помогал уклонистам сбежать с Украины - 15.11.2023 Украина.ру

Волынский полицейский за $8 тыс помогал уклонистам сбежать с Украины

Заместителю начальника Владимирского районного отдела полиции ГУНП в Волынской области сообщено о подозрении в организации и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Об этом 15 ноября сообщил офис генпрокурора Украины.

2023-11-15T16:54

2023-11-15T16:54

2023-11-15T16:54

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"По данным следствия, правоохранитель активно проводил встречи с военнообязанными, которые намеревались избежать военного призыва. Он предлагал свою помощь в организации незаконного пересечения границы за пределами пункта пропуска в Черновицкой и Волынской областях. За свои услуги правоохранитель требовал денежное вознаграждение в сумме 8 тыс. долларов США. После получения средств он сообщал уклоняющимся место встречи и дату, когда им нужно явиться в оговоренное заранее место", - сказано в официальном сообщении.Уклонистов в условленном месте встречали проводники, которые непосредственно переправляли не желающих служить в ВСУ через государственную границу. Во время организации переправки военнообязанного через пункт пропуска "Устилуг" украинские силовики задокументирован факт получения подозреваемым $8 тыс.Задержанный силовик пока пребывает в статусе подозреваемого. Расследование проводят следователи Госбюро расследований, а оперативное сопровождение - Волынское управление Нацполиция Украины.Спецслужбы Украины продолжают охоту на организаторов схем по переправке уклонистов в Евросоюз, Молдавию и другие страны. Стоимость нелегальной переправки уклонистов достигает $10 тыс и варьируется в зависимости от маршрута и других факторов.

https://ukraina.ru/20231101/1050680294.html

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