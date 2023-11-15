Волынский полицейский за $8 тыс помогал уклонистам сбежать с Украины - 15.11.2023 Украина.ру
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Волынский полицейский за $8 тыс помогал уклонистам сбежать с Украины
Волынский полицейский за $8 тыс помогал уклонистам сбежать с Украины - 15.11.2023 Украина.ру
Волынский полицейский за $8 тыс помогал уклонистам сбежать с Украины
Заместителю начальника Владимирского районного отдела полиции ГУНП в Волынской области сообщено о подозрении в организации и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Об этом 15 ноября сообщил офис генпрокурора Украины.
2023-11-15T16:54
2023-11-15T16:54
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"По данным следствия, правоохранитель активно проводил встречи с военнообязанными, которые намеревались избежать военного призыва. Он предлагал свою помощь в организации незаконного пересечения границы за пределами пункта пропуска в Черновицкой и Волынской областях. За свои услуги правоохранитель требовал денежное вознаграждение в сумме 8 тыс. долларов США. После получения средств он сообщал уклоняющимся место встречи и дату, когда им нужно явиться в оговоренное заранее место", - сказано в официальном сообщении.Уклонистов в условленном месте встречали проводники, которые непосредственно переправляли не желающих служить в ВСУ через государственную границу. Во время организации переправки военнообязанного через пункт пропуска "Устилуг" украинские силовики задокументирован факт получения подозреваемым $8 тыс.Задержанный силовик пока пребывает в статусе подозреваемого. Расследование проводят следователи Госбюро расследований, а оперативное сопровождение - Волынское управление Нацполиция Украины.Спецслужбы Украины продолжают охоту на организаторов схем по переправке уклонистов в Евросоюз, Молдавию и другие страны. Стоимость нелегальной переправки уклонистов достигает $10 тыс и варьируется в зависимости от маршрута и других факторов.
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новости, новости украины, офис генпрокурора, нацполиция, сво, всу, потери всу, призывники, уклонисты, мобилизация, гбр, волынь, западная украина, украина, украина-ес, гуманитарный кризис, правоохранители, спецслужбы, украинские беженцы
Новости, Новости Украины, Офис генпрокурора, Нацполиция, СВО, ВСУ, потери ВСУ, призывники, уклонисты, мобилизация, ГБР, Волынь, Западная Украина, Украина, Украина-ЕС, гуманитарный кризис, правоохранители, спецслужбы, украинские беженцы

Волынский полицейский за $8 тыс помогал уклонистам сбежать с Украины

16:54 15.11.2023
 
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
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Заместителю начальника Владимирского районного отдела полиции ГУНП в Волынской области сообщено о подозрении в организации и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Об этом 15 ноября сообщил офис генпрокурора Украины.
"По данным следствия, правоохранитель активно проводил встречи с военнообязанными, которые намеревались избежать военного призыва. Он предлагал свою помощь в организации незаконного пересечения границы за пределами пункта пропуска в Черновицкой и Волынской областях. За свои услуги правоохранитель требовал денежное вознаграждение в сумме 8 тыс. долларов США. После получения средств он сообщал уклоняющимся место встречи и дату, когда им нужно явиться в оговоренное заранее место", - сказано в официальном сообщении.
Уклонистов в условленном месте встречали проводники, которые непосредственно переправляли не желающих служить в ВСУ через государственную границу. Во время организации переправки военнообязанного через пункт пропуска "Устилуг" украинские силовики задокументирован факт получения подозреваемым $8 тыс.
Задержанный силовик пока пребывает в статусе подозреваемого. Расследование проводят следователи Госбюро расследований, а оперативное сопровождение - Волынское управление Нацполиция Украины.
Спецслужбы Украины продолжают охоту на организаторов схем по переправке уклонистов в Евросоюз, Молдавию и другие страны. Стоимость нелегальной переправки уклонистов достигает $10 тыс и варьируется в зависимости от маршрута и других факторов.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 16:39
Бывший военком Киевской области спас от мобилизации 100 мужчинБывший военком Киевской области вышел на пенсию, обзвонил старых друзей и организовал схему спасения более 100 сограждан, уклонявшихся от мобилизации в ВСУ. Об этом 1 ноября сообщило Госбюро расследований Украины.
 
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