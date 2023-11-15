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В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины
В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины - 15.11.2023 Украина.ру
В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины
Греческие правоохранители задержали 13 ноября в Афинах украинского гражданина, подозреваемого в незаконном завладении бюджетными средствами в размере 43 млн грн (106 млн руб). Об этом сообщает офис генпрокурора Украины
2023-11-15T16:17
2023-11-15T16:17
2023-11-15T16:17
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"По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами завладел средствами, которые общество с ограниченной ответственностью получило в качестве предварительной оплаты по договорам, заключенным с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за якобы предоставление работ и услуг", -сказано в официальном сообщении.По данным украинской прокуратуры, "преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года" - то есть после начала СВО. Неназванный подозреваемый занимал должность директора компании.О подозрении в завладении чужим имуществом преступным путем в особо крупном размере организованной группой фигуранту якобы сообщили ещё 12 июля 2022 года. в ноябре украинские прокуроры направили в Грецию запрос на задержание и временный арест анонима.Расхититель средств Минобороны Украины был задержан и решением Апелляционного суда Афин арестован. Решается вопрос об экстрадиции.
https://ukraina.ru/20231103/1050758657.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, коррупция, владимир зеленский, минобороны украины, всу, греция, международные отношения, офис генпрокурора
Новости, Новости Украины, коррупция, Владимир Зеленский, Минобороны Украины, ВСУ, Греция, международные отношения, Офис генпрокурора
В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины
Греческие правоохранители задержали 13 ноября в Афинах украинского гражданина, подозреваемого в незаконном завладении бюджетными средствами в размере 43 млн грн (106 млн руб). Об этом сообщает офис генпрокурора Украины
"По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами завладел средствами, которые общество с ограниченной ответственностью получило в качестве предварительной оплаты по договорам, заключенным с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за якобы предоставление работ и услуг", -сказано в официальном сообщении.
По данным украинской прокуратуры, "преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года" - то есть после начала СВО. Неназванный подозреваемый занимал должность директора компании.
О подозрении в завладении чужим имуществом преступным путем в особо крупном размере организованной группой фигуранту якобы сообщили ещё 12 июля 2022 года. в ноябре украинские прокуроры направили в Грецию запрос на задержание и временный арест анонима.
Расхититель средств Минобороны Украины был задержан и решением Апелляционного суда Афин арестован. Решается вопрос об экстрадиции.