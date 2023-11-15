В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины - 15.11.2023 Украина.ру
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В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины
В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины - 15.11.2023 Украина.ру
В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины
Греческие правоохранители задержали 13 ноября в Афинах украинского гражданина, подозреваемого в незаконном завладении бюджетными средствами в размере 43 млн грн (106 млн руб). Об этом сообщает офис генпрокурора Украины
2023-11-15T16:17
2023-11-15T16:17
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коррупция
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всу
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международные отношения
офис генпрокурора
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"По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами завладел средствами, которые общество с ограниченной ответственностью получило в качестве предварительной оплаты по договорам, заключенным с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за якобы предоставление работ и услуг", -сказано в официальном сообщении.По данным украинской прокуратуры, "преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года" - то есть после начала СВО. Неназванный подозреваемый занимал должность директора компании.О подозрении в завладении чужим имуществом преступным путем в особо крупном размере организованной группой фигуранту якобы сообщили ещё 12 июля 2022 года. в ноябре украинские прокуроры направили в Грецию запрос на задержание и временный арест анонима.Расхититель средств Минобороны Украины был задержан и решением Апелляционного суда Афин арестован. Решается вопрос об экстрадиции.
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новости, новости украины, коррупция, владимир зеленский, минобороны украины, всу, греция, международные отношения, офис генпрокурора
Новости, Новости Украины, коррупция, Владимир Зеленский, Минобороны Украины, ВСУ, Греция, международные отношения, Офис генпрокурора

В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины

16:17 15.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВид на город Афины
Вид на город Афины - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Владимир Родионов
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Греческие правоохранители задержали 13 ноября в Афинах украинского гражданина, подозреваемого в незаконном завладении бюджетными средствами в размере 43 млн грн (106 млн руб). Об этом сообщает офис генпрокурора Украины
"По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами завладел средствами, которые общество с ограниченной ответственностью получило в качестве предварительной оплаты по договорам, заключенным с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за якобы предоставление работ и услуг", -сказано в официальном сообщении.
По данным украинской прокуратуры, "преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года" - то есть после начала СВО. Неназванный подозреваемый занимал должность директора компании.
О подозрении в завладении чужим имуществом преступным путем в особо крупном размере организованной группой фигуранту якобы сообщили ещё 12 июля 2022 года. в ноябре украинские прокуроры направили в Грецию запрос на задержание и временный арест анонима.
Расхититель средств Минобороны Украины был задержан и решением Апелляционного суда Афин арестован. Решается вопрос об экстрадиции.
П. Порошенко вызван на допрос в ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 18:40
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в миреРоссия борется с коррупцией, удивляясь тому, "как жила Украина в рамках украинской коррупции". Своими размышлениями на эту тему поделился Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
 
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