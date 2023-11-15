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В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины

В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины - 15.11.2023 Украина.ру

В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины

Греческие правоохранители задержали 13 ноября в Афинах украинского гражданина, подозреваемого в незаконном завладении бюджетными средствами в размере 43 млн грн (106 млн руб). Об этом сообщает офис генпрокурора Украины

2023-11-15T16:17

2023-11-15T16:17

2023-11-15T16:17

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"По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами завладел средствами, которые общество с ограниченной ответственностью получило в качестве предварительной оплаты по договорам, заключенным с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за якобы предоставление работ и услуг", -сказано в официальном сообщении.По данным украинской прокуратуры, "преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года" - то есть после начала СВО. Неназванный подозреваемый занимал должность директора компании.О подозрении в завладении чужим имуществом преступным путем в особо крупном размере организованной группой фигуранту якобы сообщили ещё 12 июля 2022 года. в ноябре украинские прокуроры направили в Грецию запрос на задержание и временный арест анонима.Расхититель средств Минобороны Украины был задержан и решением Апелляционного суда Афин арестован. Решается вопрос об экстрадиции.

https://ukraina.ru/20231103/1050758657.html

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