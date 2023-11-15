https://ukraina.ru/20231115/1051051000.html

Bloomberg: Пентагон тайно увеличил военную помощь Израилю

Bloomberg: Пентагон тайно увеличил военную помощь Израилю - 15.11.2023 Украина.ру

Bloomberg: Пентагон тайно увеличил военную помощь Израилю

США незаметно отправляют Израилю больше боеприпасов и ракет. Оружие поступает "почти ежедневно", сообщает министерство обороны штатов

2023-11-15T16:17

2023-11-15T16:17

2023-11-15T16:17

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Пентагон увеличил военную помощь Израилю и продолжает отправлять ему в большем количестве ракеты с лазерным наведением для парка боевых кораблей "Апач", снаряды 155 мм, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины. Об этом говорится во внутренних документах Минобороны США.Тем не менее Пентагон почти ежедневно отправляет оружие, используя "несколько источников, в том числе свои внутренние запасы и промышленные каналы, чтобы гарантировать наличие у Израиля средств для самозащиты", добавляет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

https://ukraina.ru/20231027/1050565560.html

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новости, сша, поставки, оружие, израиль