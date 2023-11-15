Bloomberg: Пентагон тайно увеличил военную помощь Израилю - 15.11.2023 Украина.ру
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Bloomberg: Пентагон тайно увеличил военную помощь Израилю
Bloomberg: Пентагон тайно увеличил военную помощь Израилю - 15.11.2023 Украина.ру
Bloomberg: Пентагон тайно увеличил военную помощь Израилю
США незаметно отправляют Израилю больше боеприпасов и ракет. Оружие поступает "почти ежедневно", сообщает министерство обороны штатов
2023-11-15T16:17
2023-11-15T16:17
новости
сша
поставки
оружие
израиль
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Пентагон увеличил военную помощь Израилю и продолжает отправлять ему в большем количестве ракеты с лазерным наведением для парка боевых кораблей "Апач", снаряды 155 мм, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины. Об этом говорится во внутренних документах Минобороны США.Тем не менее Пентагон почти ежедневно отправляет оружие, используя "несколько источников, в том числе свои внутренние запасы и промышленные каналы, чтобы гарантировать наличие у Израиля средств для самозащиты", добавляет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
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новости, сша, поставки, оружие, израиль
Новости, США, поставки, оружие, Израиль

Bloomberg: Пентагон тайно увеличил военную помощь Израилю

16:17 15.11.2023
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать в
США незаметно отправляют Израилю больше боеприпасов и ракет. Оружие поступает "почти ежедневно", сообщает министерство обороны штатов
Пентагон увеличил военную помощь Израилю и продолжает отправлять ему в большем количестве ракеты с лазерным наведением для парка боевых кораблей "Апач", снаряды 155 мм, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины. Об этом говорится во внутренних документах Минобороны США.

"Поставка оружия в Израиль выходит за рамки широко разрекламированных поставок перехватчиков "Железный купол" и интеллектуальных бомб Boeing Co, – пишет Bloomberg. – Это продолжается даже несмотря на то, что чиновники администрации Байдена все чаще предостерегают Израиль и просят избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа".

Тем не менее Пентагон почти ежедневно отправляет оружие, используя "несколько источников, в том числе свои внутренние запасы и промышленные каналы, чтобы гарантировать наличие у Израиля средств для самозащиты", добавляет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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