В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена школа
Мэр города сообщил об обстреле школы со стороны ВСУ
В результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке повреждена школа. Об этом 15 ноября сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.
"В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских карателей повреждена школа № 10", - отметил мэр.
Как сообщало издание Украина.ру, утром 15 ноября снаряд ВСУ в Горловке повредил подстанцию, Никитовский район остался без электричества.
В Горловке, которая находится в 50 км севернее от Донецка, находится химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе, в городе проживало более 250 тысяч человек.
07:43Киевские каратели выпустили по Горловке три кассетных снаряда - СЦККФормирования киевского режима утром 15 ноября обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра 155 мм, выпустив по Никитовскому району три кассетных снаряда. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)