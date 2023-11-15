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В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена школа

В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена школа - 15.11.2023 Украина.ру

В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена школа

Мэр города сообщил об обстреле школы со стороны ВСУ

2023-11-15T15:47

2023-11-15T15:47

2023-11-15T15:47

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В результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке повреждена школа. Об этом 15 ноября сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале."В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских карателей повреждена школа № 10", - отметил мэр.Как сообщало издание Украина.ру, утром 15 ноября снаряд ВСУ в Горловке повредил подстанцию, Никитовский район остался без электричества.В Горловке, которая находится в 50 км севернее от Донецка, находится химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе, в городе проживало более 250 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20231115/1051031763.html

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новости, горловка, днр, всу, обстрелы, школа