В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена школа - 15.11.2023 Украина.ру
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В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена школа
В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена школа - 15.11.2023 Украина.ру
В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена школа
Мэр города сообщил об обстреле школы со стороны ВСУ
2023-11-15T15:47
2023-11-15T15:47
новости
горловка
днр
всу
обстрелы
школа
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В результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке повреждена школа. Об этом 15 ноября сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале."В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских карателей повреждена школа № 10", - отметил мэр.Как сообщало издание Украина.ру, утром 15 ноября снаряд ВСУ в Горловке повредил подстанцию, Никитовский район остался без электричества.В Горловке, которая находится в 50 км севернее от Донецка, находится химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе, в городе проживало более 250 тысяч человек.
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новости, горловка, днр, всу, обстрелы, школа
Новости, Горловка, ДНР, ВСУ, обстрелы, Школа

В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена школа

15:47 15.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Мэр города сообщил об обстреле школы со стороны ВСУ
В результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке повреждена школа. Об этом 15 ноября сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.
"В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских карателей повреждена школа № 10", - отметил мэр.
Как сообщало издание Украина.ру, утром 15 ноября снаряд ВСУ в Горловке повредил подстанцию, Никитовский район остался без электричества.
В Горловке, которая находится в 50 км севернее от Донецка, находится химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе, в городе проживало более 250 тысяч человек.
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
07:43
Киевские каратели выпустили по Горловке три кассетных снаряда - СЦККФормирования киевского режима утром 15 ноября обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра 155 мм, выпустив по Никитовскому району три кассетных снаряда. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
НовостиГорловкаДНРВСУобстрелыШкола
 
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