Ситуация изменилась. Байден готов оставить Украину без денег - 15.11.2023 Украина.ру
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Ситуация изменилась. Байден готов оставить Украину без денег
Ситуация изменилась. Байден готов оставить Украину без денег - 15.11.2023 Украина.ру
Ситуация изменилась. Байден готов оставить Украину без денег
Американские законодатели решили, что благополучие государства важнее, чем их принципиальность. 14 ноября конгрессмены одобрили предложенный председателем Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, не предусматривающий выделение средств ни Израилю, ни Украине
2023-11-15T15:45
2023-11-15T15:45
эксклюзив
сша
украина
палата представителей когресса сша
финансирование
военная помощь
джо байден
джон кирби
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Согласно документу, те правительственные программы и ведомства, которые связаны со сферами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, будут профинансированы до 19 января 2024 года, а все остальные - до 2 февраля.Инициатива получила необходимую поддержку квалифицированного большинства Палаты представителей (не менее 2/3 голосов, то есть 288): за неё проголосовали 336 конгрессменов (209 демократов и 127 республиканцев), против выступили 95 (2 демократа и 93 республиканца)."Вопрос помощи Украине обсуждается вместе с другими тратами бюджета. Эти затраты не кажутся республиканцам первостепенными. Я бы так это интерпретировал", - сказал директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулёв в комментарии РИА Новости.Теперь законопроект о временном продолжении финансирования правительства должен одобрить Сенат, а затем – подписать президент США Джо Байден.И, как сообщил телеканалу CNN представитель Белого дома, глава государства подпишет документ, если его одобрят сенаторы.Хотя изначально Байден в своём запросе к Конгрессу просил принять единый пакет, включающий помощь Украине и Израилю, финансирование мер по укреплению границы с Мексикой, через которую в Штаты проникают нелегальные мигранты. В Палате представителей такой подход вызвал разногласия, и не просто межпартийные, а внутри республиканского лагеря: конгрессмены не сомневались насчёт Израиля и границы, главным камнем преткновения стал украинский вопрос. Тогда, чтобы предотвратить наступление шатдауна, Джонсон 11 ноября предложил вариант двухэтапного временного финансирования правительства, который Белый дом сразу раскритиковал, пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер назвала его несерьёзным и охарактеризовала как "рецепт ещё большего республиканского хаоса и очередных шатдаунов".Тем не менее, как пишет издание Politico, в течение следующих 72 часов подчиненные Байдена непублично проинформировали конгрессменов-демократов, что президент поддержит законопроект, если его примет Сенат, после чего Палата представителей при содействии демократов одобрила инициативу Джонсона.Проблем с верхней палатой Конгресса, судя по всему, не возникнет.14 ноября лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер объявил журналистам, что будет способствовать оперативному одобрению законопроекта, добавив, что и он, и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл хотят избежать приостановки работы правительства, поэтому должны утвердить проект федерального бюджета на новый финансовый год до полуночи 17 ноября.В противном случае работа федеральных ведомств будет приостановлена, сотни тысяч госслужащих отправят в принудительный неоплачиваемый отпуск или уволят, либо они продолжат работать без зарплаты. Множество госпрограмм придётся свернуть, план выполнения контрактов, поставок, закупок, технического обслуживания будет нарушен, а возобновление этих работ, как предупреждал в сентябре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, "скорее всего, обойдётся налогоплательщикам дороже из-за задержек". Затянувшийся шатдаун окажет негативное влияние на кредитный рейтинг США. Последствия блокировки правительства в стране прекрасно помнят, ведь она была относительно недавно – в 2018 и 2019 годах, – пережить это снова американские законодатели явно не хотят. Поэтому демократы, республиканцы и Белый дом решили пойти на компромисс и предотвратить шатдаун.Шумер ранее говорил, что инициатива "хоть и далеко небезупречна", но ключевая задача – это предотвращение закрытия правительства, и в знак готовности изучить предложение Джонсона отложил рассмотрение параллельного документа, разработанного в Сенате.Но, конечно, администрация Байдена не могла просто так взять и согласиться на законопроект о бюджете, который сама же критиковала, и громче остальных призывала к выделению средств Киеву. Неназванный сотрудник Белого дома, общавшийся c CNN, заявил: "Конгресс должен также решить неотложные вопросы национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ и другие важные приоритеты, которые имеют поддержку обеих партий".Пытаются делать хорошую мину при плохой игре и украинские чиновники. Глава Офиса президента Андрей Ермак, который в составе правительственной делегации был в Вашингтоне как раз в те дни, когда Байден и конгрессмены обеих партий договаривались о бюджете без пункта об Украине, по итогам встречи на уровне советников из США, Великобритании, Франции и Германии сказал, что возвращается на Родину из американской столицы "с хорошим чувством, что действительно удалось добиться результата для Украины", а США пообещали и в дальнейшем оказывать военную и финансовую помощь Киеву, несмотря на противодействие группы конгрессменов.Тем не менее, законопроект без пункта о помощи Украине одобрен Палатой представителей, то же самое в скором времени сделают Сенат и президент.Учитывая, что и на Израиль, одного из ключевых соратников Вашингтона, деньги не заложены, можно смело объяснить действия американских политиков острой необходимостью решить внутригосударственные вопросы в приоритетном порядке. К тому же внешняя политика – традиционно не главная тема, волнующая электорат, а до президентских выборов остаётся меньше года, так что избирательная кампания набирает обороты.Однако, не всё так просто."Пентагон незаметно увеличил военную помощь Израилю, выполнив запросы, которые включают в себя ещё больше ракет с лазерным наведением для его боевых вертолётов Apache, а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, противобункерные бомбы и новые армейские транспортные средства", – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Пентагона, датированный концом октября, под названием "Запросы высокопоставленного лидера Израиля", содержащий перечень запрошенного оружия.Перечисленное оружие либо уже поставляется, либо Пентагон работает над тем, чтобы направить его из запасов в США и Европы, помощь по обеспечению безопасности Израиля поступает почти ежедневно уточняет ведомство.Тель-Авив, как пишет Bloomberg, запросил у Вашингтона:И это в момент, когда финансирование Украины будет поставлено на паузу в течение 2 месяцев (на период действия бюджета, одобренного Палатой представителей, а в скором времени Сенатом и президентом). Здесь же, в Вашингтоне, Андрей Ермак рассказывал американской общественности и политическому истеблишменту, что Украине прямо сейчас нужно больше оружия, напомнив, что ВС РФ имеют преимущество в воздухе, к тому же Россия способна производить ракеты, несмотря на действующие западные санкции."Лучше любых слов – новые пакеты помощи", – говорил глава Офиса президента Украины.Американцы, может, и сами рады бы направить Киеву больше вооружений, по-прежнему желая нанести "стратегическое поражение" России, но денег на это нет. 3 ноября Карин Жан-Пьер призналась, что средства на поддержку Украины – уже на исходе, поэтому Пентагону приходится сокращать пакеты помощи. Как уточнил Кирби, для ВСУ осталось $1,1 млрд."Сокращение финансирования [со стороны Запада] означает переход к стратегической обороне. Не будет возможностей для наступления, а на фронте уже говорят о дефиците боеприпасов", – поясняет украинской политолог Руслан Бортник.Это повлечёт за собой массовое увольнение бюджетников, необходимость включить печатный станок с соответствующими последствиями: разгон инфляции, девальвация гривны – предположил эксперт, а это, по его словам, "не меньшие риски для страны, чем поражение на фронте".И даже максимальный объём помощи Запада в 2022-2023 годах не помогли ВСУ добиться серьёзных успехов, отметил Бортник.
https://ukraina.ru/20231115/1051011615.html
https://ukraina.ru/20231030/1050600693.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, сша, украина, палата представителей когресса сша, финансирование, военная помощь, джо байден, джон кирби
Эксклюзив, США, Украина, Палата представителей Когресса США, финансирование, военная помощь, Джо Байден, Джон Кирби

Ситуация изменилась. Байден готов оставить Украину без денег

15:45 15.11.2023
 
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Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Американские законодатели решили, что благополучие государства важнее, чем их принципиальность. 14 ноября конгрессмены одобрили предложенный председателем Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, не предусматривающий выделение средств ни Израилю, ни Украине
Согласно документу, те правительственные программы и ведомства, которые связаны со сферами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, будут профинансированы до 19 января 2024 года, а все остальные - до 2 февраля.
Инициатива получила необходимую поддержку квалифицированного большинства Палаты представителей (не менее 2/3 голосов, то есть 288): за неё проголосовали 336 конгрессменов (209 демократов и 127 республиканцев), против выступили 95 (2 демократа и 93 республиканца).
"Вопрос помощи Украине обсуждается вместе с другими тратами бюджета. Эти затраты не кажутся республиканцам первостепенными. Я бы так это интерпретировал", - сказал директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулёв в комментарии РИА Новости.
Теперь законопроект о временном продолжении финансирования правительства должен одобрить Сенат, а затем – подписать президент США Джо Байден.
И, как сообщил телеканалу CNN представитель Белого дома, глава государства подпишет документ, если его одобрят сенаторы.
девушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
04:20
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Хотя изначально Байден в своём запросе к Конгрессу просил принять единый пакет, включающий помощь Украине и Израилю, финансирование мер по укреплению границы с Мексикой, через которую в Штаты проникают нелегальные мигранты.
В Палате представителей такой подход вызвал разногласия, и не просто межпартийные, а внутри республиканского лагеря: конгрессмены не сомневались насчёт Израиля и границы, главным камнем преткновения стал украинский вопрос.
Тогда, чтобы предотвратить наступление шатдауна, Джонсон 11 ноября предложил вариант двухэтапного временного финансирования правительства, который Белый дом сразу раскритиковал, пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер назвала его несерьёзным и охарактеризовала как "рецепт ещё большего республиканского хаоса и очередных шатдаунов".
Тем не менее, как пишет издание Politico, в течение следующих 72 часов подчиненные Байдена непублично проинформировали конгрессменов-демократов, что президент поддержит законопроект, если его примет Сенат, после чего Палата представителей при содействии демократов одобрила инициативу Джонсона.
Проблем с верхней палатой Конгресса, судя по всему, не возникнет.
14 ноября лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер объявил журналистам, что будет способствовать оперативному одобрению законопроекта, добавив, что и он, и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл хотят избежать приостановки работы правительства, поэтому должны утвердить проект федерального бюджета на новый финансовый год до полуночи 17 ноября.
В противном случае работа федеральных ведомств будет приостановлена, сотни тысяч госслужащих отправят в принудительный неоплачиваемый отпуск или уволят, либо они продолжат работать без зарплаты. Множество госпрограмм придётся свернуть, план выполнения контрактов, поставок, закупок, технического обслуживания будет нарушен, а возобновление этих работ, как предупреждал в сентябре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, "скорее всего, обойдётся налогоплательщикам дороже из-за задержек".
Затянувшийся шатдаун окажет негативное влияние на кредитный рейтинг США. Последствия блокировки правительства в стране прекрасно помнят, ведь она была относительно недавно – в 2018 и 2019 годах, – пережить это снова американские законодатели явно не хотят.
Поэтому демократы, республиканцы и Белый дом решили пойти на компромисс и предотвратить шатдаун.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 11:54
Джонсон: финансирование Израиля важнее УкраиныНа этой неделе Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект о финансировании Израиля. О помощи Украине нет ни слова, сообщил спикер Майк Джонсон в эфире телеканала Fox News
Шумер ранее говорил, что инициатива "хоть и далеко небезупречна", но ключевая задача – это предотвращение закрытия правительства, и в знак готовности изучить предложение Джонсона отложил рассмотрение параллельного документа, разработанного в Сенате.
Но, конечно, администрация Байдена не могла просто так взять и согласиться на законопроект о бюджете, который сама же критиковала, и громче остальных призывала к выделению средств Киеву.
Неназванный сотрудник Белого дома, общавшийся c CNN, заявил: "Конгресс должен также решить неотложные вопросы национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ и другие важные приоритеты, которые имеют поддержку обеих партий".
Пытаются делать хорошую мину при плохой игре и украинские чиновники.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, который в составе правительственной делегации был в Вашингтоне как раз в те дни, когда Байден и конгрессмены обеих партий договаривались о бюджете без пункта об Украине, по итогам встречи на уровне советников из США, Великобритании, Франции и Германии сказал, что возвращается на Родину из американской столицы "с хорошим чувством, что действительно удалось добиться результата для Украины", а США пообещали и в дальнейшем оказывать военную и финансовую помощь Киеву, несмотря на противодействие группы конгрессменов.
Тем не менее, законопроект без пункта о помощи Украине одобрен Палатой представителей, то же самое в скором времени сделают Сенат и президент.
Учитывая, что и на Израиль, одного из ключевых соратников Вашингтона, деньги не заложены, можно смело объяснить действия американских политиков острой необходимостью решить внутригосударственные вопросы в приоритетном порядке.
К тому же внешняя политика – традиционно не главная тема, волнующая электорат, а до президентских выборов остаётся меньше года, так что избирательная кампания набирает обороты.
Однако, не всё так просто.
"Пентагон незаметно увеличил военную помощь Израилю, выполнив запросы, которые включают в себя ещё больше ракет с лазерным наведением для его боевых вертолётов Apache, а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, противобункерные бомбы и новые армейские транспортные средства", – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Пентагона, датированный концом октября, под названием "Запросы высокопоставленного лидера Израиля", содержащий перечень запрошенного оружия.
Перечисленное оружие либо уже поставляется, либо Пентагон работает над тем, чтобы направить его из запасов в США и Европы, помощь по обеспечению безопасности Израиля поступает почти ежедневно уточняет ведомство.
Тель-Авив, как пишет Bloomberg, запросил у Вашингтона:
  • свыше 57 тысяч 155-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов;
  • 20 000 винтовок M4A1;
  • до 5 000 приборов ночного видения PVS-14;
  • 3 000 ручных противобункерных боеприпасов M141;
  • 400 120-мм миномётов;
  • 75 тактических машин армии и морской пехоты;
  • 200 дронов Switchblade 600, однако их на вооружении ВС США нет.
И это в момент, когда финансирование Украины будет поставлено на паузу в течение 2 месяцев (на период действия бюджета, одобренного Палатой представителей, а в скором времени Сенатом и президентом).
Здесь же, в Вашингтоне, Андрей Ермак рассказывал американской общественности и политическому истеблишменту, что Украине прямо сейчас нужно больше оружия, напомнив, что ВС РФ имеют преимущество в воздухе, к тому же Россия способна производить ракеты, несмотря на действующие западные санкции.
"Лучше любых слов – новые пакеты помощи", – говорил глава Офиса президента Украины.
Вчера, 16:44
Окно возможностей закрывается. США и Украина поняли, что проигрывают РоссииУкраинская правительственная делегация на днях прибыла в Вашингтон, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Соединённых Штатов и огласить список того, в чём Киев нуждается прямо сейчас
Американцы, может, и сами рады бы направить Киеву больше вооружений, по-прежнему желая нанести "стратегическое поражение" России, но денег на это нет. 3 ноября Карин Жан-Пьер призналась, что средства на поддержку Украины – уже на исходе, поэтому Пентагону приходится сокращать пакеты помощи.
Как уточнил Кирби, для ВСУ осталось $1,1 млрд.
"Сокращение финансирования [со стороны Запада] означает переход к стратегической обороне. Не будет возможностей для наступления, а на фронте уже говорят о дефиците боеприпасов", – поясняет украинской политолог Руслан Бортник.
Это повлечёт за собой массовое увольнение бюджетников, необходимость включить печатный станок с соответствующими последствиями: разгон инфляции, девальвация гривны – предположил эксперт, а это, по его словам, "не меньшие риски для страны, чем поражение на фронте".
И даже максимальный объём помощи Запада в 2022-2023 годах не помогли ВСУ добиться серьёзных успехов, отметил Бортник.
 
ЭксклюзивСШАУкраинаПалата представителей Когресса СШАфинансированиевоенная помощьДжо БайденДжон Кирби
 
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16:17В Греции задержан расхититель средств Минобороны Украины
15:47В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждена школа
15:45Ситуация изменилась. Байден готов оставить Украину без денег
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