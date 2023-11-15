https://ukraina.ru/20231115/1051034595.html

Смена власти в США приведет к свержению киевского режима - Азаров

Смена власти в США приведет к свержению киевского режима - Азаров - 15.11.2023 Украина.ру

Смена власти в США приведет к свержению киевского режима - Азаров

Смена руководства в США приведет к свержению киевского режима. Таким мнением поделился 15 ноября в соцсетях бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

2023-11-15T10:34

2023-11-15T10:34

2023-11-15T10:35

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"Если сменится администрация в США, придет, например, республиканская администрация, скорее всего, будет и смена режима в Киеве", - написал Азаров.По его словам, пока администрация Байдена будет при власти, она будет продолжать финансовую помощь Украине. Однако в случае поражения Владимира Зеленского и ухода его из власти это будет расцениваться как собственное поражение Байдена.Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.Более 40% американцев считают, что США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное компанией Gallup.

https://ukraina.ru/20231115/1051029167.html

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сша, помощь, украина, николай азаров, новости