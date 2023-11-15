Смена власти в США приведет к свержению киевского режима - Азаров - 15.11.2023 Украина.ру
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Смена власти в США приведет к свержению киевского режима - Азаров
Смена власти в США приведет к свержению киевского режима - Азаров - 15.11.2023 Украина.ру
Смена власти в США приведет к свержению киевского режима - Азаров
Смена руководства в США приведет к свержению киевского режима. Таким мнением поделился 15 ноября в соцсетях бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2023-11-15T10:34
2023-11-15T10:35
сша
помощь
украина
николай азаров
новости
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"Если сменится администрация в США, придет, например, республиканская администрация, скорее всего, будет и смена режима в Киеве", - написал Азаров.По его словам, пока администрация Байдена будет при власти, она будет продолжать финансовую помощь Украине. Однако в случае поражения Владимира Зеленского и ухода его из власти это будет расцениваться как собственное поражение Байдена.Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.Более 40% американцев считают, что США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное компанией Gallup.
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сша, помощь, украина, николай азаров, новости
США, помощь, Украина, Николай Азаров, Новости

Смена власти в США приведет к свержению киевского режима - Азаров

10:34 15.11.2023 (обновлено: 10:35 15.11.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Смена руководства в США приведет к свержению киевского режима. Таким мнением поделился 15 ноября в соцсетях бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
"Если сменится администрация в США, придет, например, республиканская администрация, скорее всего, будет и смена режима в Киеве", - написал Азаров.
По его словам, пока администрация Байдена будет при власти, она будет продолжать финансовую помощь Украине. Однако в случае поражения Владимира Зеленского и ухода его из власти это будет расцениваться как собственное поражение Байдена.
"Усталость от Украины – это не политический и не военный термин. Никакой там усталости у тех, кто курирует Украину, нет. Они как снабжали Украину оружием, так и снабжают. Как снабжали деньгами, так и продолжают снабжать деньгами. Я не верю, что эта администрация в США лишит Зеленского финансов", - подчеркнул Азаров.
Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.
Более 40% американцев считают, что США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное компанией Gallup.
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США находятся в критической точке по помощи Украине – ГосдепартаментСоединённые Штаты Америки находятся в критической точке в вопросах дальнейшей помощи Киеву. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер в ходе брифинга, передаёт "Голос Америки"*
 
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