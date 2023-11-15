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В Горловке обстрел ВСУ повредил подстанцию Никитовского района – мэр
В Горловке обстрел ВСУ повредил подстанцию Никитовского района – мэр - 15.11.2023 Украина.ру
В Горловке обстрел ВСУ повредил подстанцию Никитовского района – мэр
Одна из подстанций Горловки получила повреждения в результате артиллерийского обстрела украинскими карателями, обесточен Никитовский район. Об этом утром 15 ноября сообщил мэр Горловки Иван Приходько
2023-11-15T08:04
2023-11-15T08:04
2023-11-15T08:05
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"В результате обстрела Горловки с позиций украинских карателей повреждена одна из подстанций. Обесточен Никитовский район и микрорайон "Квартал 245", - рассказал Приходько.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), артиллерия киевского режима после полуночи уже трижды обстреляла Горловку, один раз – кассетными снарядами."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 01:40 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 06:10 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный); 07:45 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм ", - говорится в сообщении СЦКК.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 11 раз обстреляла территорию ДНР. Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому и Зайцеву было выпущено 52 единицы различных боеприпасов.
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Украина.ру
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новости, россия, днр, горловка, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, Горловка, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО
В Горловке обстрел ВСУ повредил подстанцию Никитовского района – мэр
08:04 15.11.2023 (обновлено: 08:05 15.11.2023)
Одна из подстанций Горловки получила повреждения в результате артиллерийского обстрела украинскими карателями, обесточен Никитовский район. Об этом утром 15 ноября сообщил мэр Горловки Иван Приходько
"В результате обстрела Горловки с позиций украинских карателей повреждена одна из подстанций. Обесточен Никитовский район и микрорайон "Квартал 245", - рассказал Приходько.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), артиллерия киевского режима после полуночи уже трижды обстреляла Горловку, один раз – кассетными снарядами.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 01:40 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 06:10 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный); 07:45 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм ", - говорится в сообщении СЦКК.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 11 раз обстреляла территорию ДНР. Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому и Зайцеву было выпущено 52 единицы различных боеприпасов.