Морские мины ВСУ всплывают у побережья Кинбурнской косы - замглавы округа
05:26 15.11.2023 (обновлено: 05:27 15.11.2023)
Украинские морские мины после осенних штормов всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области. Об этом со ссылкой на замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константина Тистола 15 ноября сообщает РИА Новости
По словам муниципального чиновника, часть из числа не взорвавшихся на отмели мин выбрасывает на берег.
"На Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать морские мины украинской стороны, которые она ещё в самом начале СВО повыбрасывала со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота. Об этом сообщили жители косы. Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег", - рассказал Тистол.
На предоставленных им фотографиях одна мина лежит на берегу Кинбурнской косы, а после взрыва другой виден дым.
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