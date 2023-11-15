Морские мины ВСУ всплывают у побережья Кинбурнской косы - замглавы округа - 15.11.2023 Украина.ру
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Морские мины ВСУ всплывают у побережья Кинбурнской косы - замглавы округа
Морские мины ВСУ всплывают у побережья Кинбурнской косы - замглавы округа - 15.11.2023 Украина.ру
Морские мины ВСУ всплывают у побережья Кинбурнской косы - замглавы округа
Украинские морские мины после осенних штормов всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области. Об этом со ссылкой на замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константина Тистола 15 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-15T05:26
2023-11-15T05:27
россия
херсонская область
сво
всу
одесса
мины
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По словам муниципального чиновника, часть из числа не взорвавшихся на отмели мин выбрасывает на берег."На Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать морские мины украинской стороны, которые она ещё в самом начале СВО повыбрасывала со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота. Об этом сообщили жители косы. Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег", - рассказал Тистол.На предоставленных им фотографиях одна мина лежит на берегу Кинбурнской косы, а после взрыва другой виден дым.
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452
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россия, херсонская область, сво, всу, одесса, мины
Россия, Херсонская область, СВО, ВСУ, Одесса, мины

Морские мины ВСУ всплывают у побережья Кинбурнской косы - замглавы округа

05:26 15.11.2023 (обновлено: 05:27 15.11.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Vystorobskiy CC BY-SA 4.0Кинбурнская коса
Кинбурнская коса - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© commons.wikimedia.org / Vystorobskiy CC BY-SA 4.0
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Украинские морские мины после осенних штормов всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области. Об этом со ссылкой на замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константина Тистола 15 ноября сообщает РИА Новости
По словам муниципального чиновника, часть из числа не взорвавшихся на отмели мин выбрасывает на берег.
"На Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать морские мины украинской стороны, которые она ещё в самом начале СВО повыбрасывала со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота. Об этом сообщили жители косы. Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег", - рассказал Тистол.
На предоставленных им фотографиях одна мина лежит на берегу Кинбурнской косы, а после взрыва другой виден дым.
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