Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, ранен младенец - СЦКК - 15.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, ранен младенец - СЦКК
Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, ранен младенец - СЦКК - 15.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, ранен младенец - СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 11 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-15T02:34
2023-11-15T02:35
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому и Зайцеву было выпущено 52 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в том числе четырёхмесячного ребёнка, в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раза. Всего было выпущено 118 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО

Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, ранен младенец - СЦКК

02:34 15.11.2023 (обновлено: 02:35 15.11.2023)
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 11 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому и Зайцеву было выпущено 52 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в том числе четырёхмесячного ребёнка, в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раза. Всего было выпущено 118 единиц различных боеприпасов.
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Вчера, 22:39
Пушилин заявил о ранении 4-месячного ребёнка при обстреле ВСУВо вторник, 14 октября в результате очередного обстрела Донецка ранения получил четырёхмесячный ребёнок. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
 
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