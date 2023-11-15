https://ukraina.ru/20231115/1051029755.html
Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины
Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины - 15.11.2023 Украина.ру
Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины
Воздушная тревога объявлялась на большей части территории Украины, за исключением западных регионов. По информации ряда украинских СМИ, в Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 15 ноября прогремели взрывы
2023-11-15T02:22
2023-11-15T02:22
2023-11-15T02:23
новости
украина
взрывы
кривой рог
воздушная тревога
ракеты
бпла
сво
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"Взрывы в Кривом Роге", - сообщает телеграм-канал "Клименко Тайм" в 00:41 мск.Предполагается ракетный удар.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 01:10 мск, воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231114/1051022298.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрывы, кривой рог, воздушная тревога, ракеты, бпла, сво
Новости, Украина, взрывы, Кривой Рог, воздушная тревога, ракеты, БПЛА, СВО
Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины
02:22 15.11.2023 (обновлено: 02:23 15.11.2023)
Воздушная тревога объявлялась на большей части территории Украины, за исключением западных регионов. По информации ряда украинских СМИ, в Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 15 ноября прогремели взрывы
"Взрывы в Кривом Роге", - сообщает телеграм-канал "Клименко Тайм" в 00:41 мск.
Предполагается ракетный удар.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 01:10 мск, воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.