https://ukraina.ru/20231115/1051029755.html

Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины

Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины - 15.11.2023 Украина.ру

Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины

Воздушная тревога объявлялась на большей части территории Украины, за исключением западных регионов. По информации ряда украинских СМИ, в Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 15 ноября прогремели взрывы

2023-11-15T02:22

2023-11-15T02:22

2023-11-15T02:23

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"Взрывы в Кривом Роге", - сообщает телеграм-канал "Клименко Тайм" в 00:41 мск.Предполагается ракетный удар.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 01:10 мск, воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231114/1051022298.html

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новости, украина, взрывы, кривой рог, воздушная тревога, ракеты, бпла, сво