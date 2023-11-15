Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины - 15.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231115/1051029755.html
Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины
Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины - 15.11.2023 Украина.ру
Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины
Воздушная тревога объявлялась на большей части территории Украины, за исключением западных регионов. По информации ряда украинских СМИ, в Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 15 ноября прогремели взрывы
2023-11-15T02:22
2023-11-15T02:23
новости
украина
взрывы
кривой рог
воздушная тревога
ракеты
бпла
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/26/1034172684_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_365c7909ef22eb9f49c6d1829532bf48.jpg
"Взрывы в Кривом Роге", - сообщает телеграм-канал "Клименко Тайм" в 00:41 мск.Предполагается ракетный удар.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 01:10 мск, воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231114/1051022298.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/26/1034172684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f351d6ede96edac85296060f2e0a6b79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, взрывы, кривой рог, воздушная тревога, ракеты, бпла, сво
Новости, Украина, взрывы, Кривой Рог, воздушная тревога, ракеты, БПЛА, СВО

Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины

02:22 15.11.2023 (обновлено: 02:23 15.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Воздушная тревога объявлялась на большей части территории Украины, за исключением западных регионов. По информации ряда украинских СМИ, в Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 15 ноября прогремели взрывы
"Взрывы в Кривом Роге", - сообщает телеграм-канал "Клименко Тайм" в 00:41 мск.
Предполагается ракетный удар.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 01:10 мск, воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Вчера, 18:00
"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноябряГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что ждёт Украину в следующем году. Прокуратура Украины сообщила экс-нардепу Олегу Царёву о новом подозрении
 
НовостиУкраинавзрывыКривой Рогвоздушная тревогаракетыБПЛАСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:54Авдеевку освободят к Новому году. Сил у ВСУ наступать нет и не будет. РФ фактически войну выиграла
06:38Спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты – командир группы
06:19Пузырь Зеленского лопнул. И теперь в Европе ищут как спустить конфликт "на мягких лапах"
06:07Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - МО
06:00Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ
05:50Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами
05:44ВСУ потеряли в атаках на Донецком направлении до 300 солдат - МО
05:30Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"*
05:26Морские мины ВСУ всплывают у побережья Кинбурнской косы - замглавы округа
05:10Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине
05:00Осторожная спецоперация. Алексей Журавлев о том, почему Россия не нужны "кровавые штурмы" на Донбассе
04:59Первые пассажиры второго эвакуационного рейса из Египта прошли зону досмотра – МЧС
04:40Политолог объяснил, почему России тяжело воевать с ВСУ и какие ресурсы нужны ВС, чтобы выйти из обороны
04:30Эксперт о том, согласится ли Россия "разрезать" пополам Украину и почему США не "разойдутся миром" с КНР
04:28Танкист роты "Каскад" рассказал о тактике артиллерийской работы по целям ВСУ
04:20"Паровоз, летящий в пропасть": политолог о том, почему США "сломают ноги", если не отцепятся от Украины
04:10"Будет недетская заруба": политолог о том, как перед выборами на Украине могут "сожрать" Зеленского
04:00Александр Казаков раскрыл, как Россия заставит метаться ВСУ, мощно ударив на двух направлениях фронта
04:00Александр Казаков о том, каким способом ВС внезапно ударят на "прозрачном фронте", заставив метаться ВСУ
04:00Война компроматов и поиск выхода из войны. Украинские эксперты о ситуации во властных структурах страны
Лента новостейМолния