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Украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы Армена Гаспаряна

Украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы Армена Гаспаряна - 15.11.2023 Украина.ру

Украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы Армена Гаспаряна

Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил российского писателя, члена Общественной палаты РФ Армена Гаспаряна к десяти годам лишения свободы. Об этом 14 ноября сообщило издание "Укринформ"

2023-11-15T00:12

2023-11-15T00:12

2023-11-15T00:12

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Гаспаряна обвинили в том, что он якобы продвигал утверждения "о несостоятельности Украины". Российский писатель отреагировал на приговор, заявив, что такое решение для него было предсказуемо. По его словам, непонятно, как в Киеве собрались конфисковать его имущество, которого у Гаспаряна на Украине нет. Тем более, по указу президента страны, это должны были сделать ещё осенью 2022 года. Ранее суд в Одессе признал главу Херсонской администрации Владимира Сальдо виновным в государственной измене и коллаборационизме, заочно приговорив его к 15 годам лишения свободы. Помимо заключения в тюрьму, на Украине хотят конфисковать имущество Сальдо и запретить политику занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, суд, приговор, армен гаспарян, сво