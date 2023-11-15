Украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы Армена Гаспаряна - 15.11.2023 Украина.ру
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Украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы Армена Гаспаряна
Украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы Армена Гаспаряна - 15.11.2023 Украина.ру
Украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы Армена Гаспаряна
Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил российского писателя, члена Общественной палаты РФ Армена Гаспаряна к десяти годам лишения свободы. Об этом 14 ноября сообщило издание "Укринформ"
2023-11-15T00:12
2023-11-15T00:12
новости
украина
суд
приговор
армен гаспарян
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Гаспаряна обвинили в том, что он якобы продвигал утверждения "о несостоятельности Украины". Российский писатель отреагировал на приговор, заявив, что такое решение для него было предсказуемо. По его словам, непонятно, как в Киеве собрались конфисковать его имущество, которого у Гаспаряна на Украине нет. Тем более, по указу президента страны, это должны были сделать ещё осенью 2022 года. Ранее суд в Одессе признал главу Херсонской администрации Владимира Сальдо виновным в государственной измене и коллаборационизме, заочно приговорив его к 15 годам лишения свободы. Помимо заключения в тюрьму, на Украине хотят конфисковать имущество Сальдо и запретить политику занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, суд, приговор, армен гаспарян, сво
Новости, Украина, Суд, приговор, Армен Гаспарян, СВО

Украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы Армена Гаспаряна

00:12 15.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАрмен Гаспарян
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил российского писателя, члена Общественной палаты РФ Армена Гаспаряна к десяти годам лишения свободы. Об этом 14 ноября сообщило издание "Укринформ"
Гаспаряна обвинили в том, что он якобы продвигал утверждения "о несостоятельности Украины". Российский писатель отреагировал на приговор, заявив, что такое решение для него было предсказуемо.

"Меня абсолютно не удивил приговор, потому что было понятно, что ни к какому суду это вообще никакое отношение не имеет. Это чисто политический процесс, где прокурор исходил из максимума по той статье, какая есть. Десять лет с конфискацией имущества заочно", – написал Гаспарян в телеграмм-канале.

По его словам, непонятно, как в Киеве собрались конфисковать его имущество, которого у Гаспаряна на Украине нет. Тем более, по указу президента страны, это должны были сделать ещё осенью 2022 года.

"Очевидно, что Шевченковский районный суд не в курсе принятых президентом Украины решений. Отношусь к этому с изрядной долей иронии. (...) Ну что поделаешь, такова жизнь. Наша задача же не меняется, правда? Наша задача остается прежней — побеждать! Работаем, братья", – заключил Гаспарян.

Ранее суд в Одессе признал главу Херсонской администрации Владимира Сальдо виновным в государственной измене и коллаборационизме, заочно приговорив его к 15 годам лишения свободы. Помимо заключения в тюрьму, на Украине хотят конфисковать имущество Сальдо и запретить политику занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях.
 
НовостиУкраинаСудприговорАрмен ГаспарянСВО
 
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