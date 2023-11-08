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На Украине главу Херсонской администрации заочно приговорили к 15-ти годам заключения
На Украине главу Херсонской администрации заочно приговорили к 15-ти годам заключения - 08.11.2023 Украина.ру
На Украине главу Херсонской администрации заочно приговорили к 15-ти годам заключения
Суд в Одессе признал главу Херсонской администрации Владимира Сальдо в государственной измене и коллаборационизме, заочно приговорив его к 15 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Малиновского районного суда Одессы
2023-11-08T19:37
2023-11-08T19:37
2023-11-08T19:37
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украина
новые регионы рф
херсонская область
владимир сальдо
приговор
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Помимо заключения в тюрьму, на Украине хотят конфисковать имущество Сальдо и запретить политику занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях.Сальдо 76 лет, а на Украине действует запрет на назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы для лиц, достигших 60-го возраста. Поэтому максимальное срок, который возможен для указанной категории лиц – это 15 лет лишения свободы. Напомним, тот же Малиновский районный суд Одессы заочно приговорил погибшего в ДТП замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению. Его также признали виновным в коллаборационизме и государственной измене. Судьи помимо прочего постановили взыскать с погибшего 13-ть тысяч гривен судебных издержек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, новые регионы рф, херсонская область, владимир сальдо, приговор
Новости, Украина, Новые регионы РФ, Херсонская область, Владимир Сальдо, приговор
На Украине главу Херсонской администрации заочно приговорили к 15-ти годам заключения
Суд в Одессе признал главу Херсонской администрации Владимира Сальдо в государственной измене и коллаборационизме, заочно приговорив его к 15 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Малиновского районного суда Одессы
Помимо заключения в тюрьму, на Украине хотят конфисковать имущество Сальдо и запретить политику занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях.
Сальдо 76 лет, а на Украине действует запрет на назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы для лиц, достигших 60-го возраста. Поэтому максимальное срок, который возможен для указанной категории лиц – это 15 лет лишения свободы.
Напомним, тот же Малиновский районный суд Одессы заочно приговорил погибшего в ДТП замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению. Его также признали виновным в коллаборационизме и государственной измене. Судьи помимо прочего постановили взыскать с погибшего 13-ть тысяч гривен судебных издержек.