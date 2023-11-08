На Украине главу Херсонской администрации заочно приговорили к 15-ти годам заключения - 08.11.2023 Украина.ру
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На Украине главу Херсонской администрации заочно приговорили к 15-ти годам заключения
На Украине главу Херсонской администрации заочно приговорили к 15-ти годам заключения - 08.11.2023 Украина.ру
На Украине главу Херсонской администрации заочно приговорили к 15-ти годам заключения
Суд в Одессе признал главу Херсонской администрации Владимира Сальдо в государственной измене и коллаборационизме, заочно приговорив его к 15 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Малиновского районного суда Одессы
2023-11-08T19:37
2023-11-08T19:37
новости
украина
новые регионы рф
херсонская область
владимир сальдо
приговор
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Помимо заключения в тюрьму, на Украине хотят конфисковать имущество Сальдо и запретить политику занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях.Сальдо 76 лет, а на Украине действует запрет на назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы для лиц, достигших 60-го возраста. Поэтому максимальное срок, который возможен для указанной категории лиц – это 15 лет лишения свободы. Напомним, тот же Малиновский районный суд Одессы заочно приговорил погибшего в ДТП замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению. Его также признали виновным в коллаборационизме и государственной измене. Судьи помимо прочего постановили взыскать с погибшего 13-ть тысяч гривен судебных издержек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, новые регионы рф, херсонская область, владимир сальдо, приговор
Новости, Украина, Новые регионы РФ, Херсонская область, Владимир Сальдо, приговор

На Украине главу Херсонской администрации заочно приговорили к 15-ти годам заключения

19:37 08.11.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
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Суд в Одессе признал главу Херсонской администрации Владимира Сальдо в государственной измене и коллаборационизме, заочно приговорив его к 15 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Малиновского районного суда Одессы
Помимо заключения в тюрьму, на Украине хотят конфисковать имущество Сальдо и запретить политику занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях.
Сальдо 76 лет, а на Украине действует запрет на назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы для лиц, достигших 60-го возраста. Поэтому максимальное срок, который возможен для указанной категории лиц – это 15 лет лишения свободы.
Напомним, тот же Малиновский районный суд Одессы заочно приговорил погибшего в ДТП замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению. Его также признали виновным в коллаборационизме и государственной измене. Судьи помимо прочего постановили взыскать с погибшего 13-ть тысяч гривен судебных издержек.
 
НовостиУкраинаНовые регионы РФХерсонская областьВладимир Сальдоприговор
 
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