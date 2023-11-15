"Паровоз, летящий в пропасть": политолог о том, почему США "сломают ноги", если не отцепятся от Украины
© AP / Gemunu Amarasingheдевушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне
© AP / Gemunu Amarasinghe
Готовы ли США на перемирие на условиях с Россией зависит от того, как пойдут дела на других военных театрах. До начала предвыборной кампании США должны отцепиться от безумного паровоза под названием "Украина". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
До начала предвыборной кампании, США должны отцепиться от идущего в пропасть паровоза под названием "Украина". Но Штаты должны это сделать не "сломав ноги", как у них получилось в Афганистане, рассказал эксперт.
"Допустим, у них прошли праймериз и определились кандидаты, а в сентябре мы начинаем наступательную операцию. Это поражение не только киевского режима, это поражение Демократической партии и [президента США Джо] Байдена. И они с треском проигрывают выборы", - отметил Казаков.
Готовы ли США на перемирие на условиях с Россией зависит от того, как у них пойдут дела на двух других фронтах, а еще они готовятся к третьему. Южно-Китайское море по-прежнему является для Соединенных Штатов приоритетом, добавил политолог.
И разойтись миром с Китаем у США перспектив нет. И даже если состоится встреча обоих президентов, она будет ритуальной. В отличие от конфликта на Украине там еще завязана экономика, резюмировал собеседник Украина.ру.
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