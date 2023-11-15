"Паровоз, летящий в пропасть": политолог о том, почему США "сломают ноги", если не отцепятся от Украины - 15.11.2023 Украина.ру
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"Паровоз, летящий в пропасть": политолог о том, почему США "сломают ноги", если не отцепятся от Украины
"Паровоз, летящий в пропасть": политолог о том, почему США "сломают ноги", если не отцепятся от Украины - 15.11.2023 Украина.ру
"Паровоз, летящий в пропасть": политолог о том, почему США "сломают ноги", если не отцепятся от Украины
Готовы ли США на перемирие на условиях с Россией зависит от того, как пойдут дела на других военных театрах. До начала предвыборной кампании США должны отцепиться от безумного паровоза под названием "Украина". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-11-15T04:20
2023-11-15T04:20
новости
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украина
выборы
президент украины
президентские выборы
китай
россия
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До начала предвыборной кампании, США должны отцепиться от идущего в пропасть паровоза под названием "Украина". Но Штаты должны это сделать не "сломав ноги", как у них получилось в Афганистане, рассказал эксперт.Готовы ли США на перемирие на условиях с Россией зависит от того, как у них пойдут дела на двух других фронтах, а еще они готовятся к третьему. Южно-Китайское море по-прежнему является для Соединенных Штатов приоритетом, добавил политолог.И разойтись миром с Китаем у США перспектив нет. И даже если состоится встреча обоих президентов, она будет ритуальной. В отличие от конфликта на Украине там еще завязана экономика, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, выборы, президент украины, президентские выборы, китай, россия, джо байден
Новости, США, Украина, выборы, президент Украины, президентские выборы, Китай, Россия, Джо Байден

"Паровоз, летящий в пропасть": политолог о том, почему США "сломают ноги", если не отцепятся от Украины

04:20 15.11.2023
 
© AP / Gemunu Amarasingheдевушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне
девушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP / Gemunu Amarasinghe
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Готовы ли США на перемирие на условиях с Россией зависит от того, как пойдут дела на других военных театрах. До начала предвыборной кампании США должны отцепиться от безумного паровоза под названием "Украина". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
До начала предвыборной кампании, США должны отцепиться от идущего в пропасть паровоза под названием "Украина". Но Штаты должны это сделать не "сломав ноги", как у них получилось в Афганистане, рассказал эксперт.

"Допустим, у них прошли праймериз и определились кандидаты, а в сентябре мы начинаем наступательную операцию. Это поражение не только киевского режима, это поражение Демократической партии и [президента США Джо] Байдена. И они с треском проигрывают выборы", - отметил Казаков.

Готовы ли США на перемирие на условиях с Россией зависит от того, как у них пойдут дела на двух других фронтах, а еще они готовятся к третьему. Южно-Китайское море по-прежнему является для Соединенных Штатов приоритетом, добавил политолог.
И разойтись миром с Китаем у США перспектив нет. И даже если состоится встреча обоих президентов, она будет ритуальной. В отличие от конфликта на Украине там еще завязана экономика, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Мамонтов интервью
11 ноября, 12:13
Владимир Мамонтов: Вопреки усилиям США и ожиданиям Украины "Кимерики" с Китаем не будетПочему Киев с нетерпением ждет встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина, в интервью изданию Украина.ру объяснил колумнист, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
 
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