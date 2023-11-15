https://ukraina.ru/20231115/1051011615.html

"Паровоз, летящий в пропасть": политолог о том, почему США "сломают ноги", если не отцепятся от Украины

"Паровоз, летящий в пропасть": политолог о том, почему США "сломают ноги", если не отцепятся от Украины - 15.11.2023 Украина.ру

"Паровоз, летящий в пропасть": политолог о том, почему США "сломают ноги", если не отцепятся от Украины

Готовы ли США на перемирие на условиях с Россией зависит от того, как пойдут дела на других военных театрах. До начала предвыборной кампании США должны отцепиться от безумного паровоза под названием "Украина". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-11-15T04:20

2023-11-15T04:20

2023-11-15T04:20

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До начала предвыборной кампании, США должны отцепиться от идущего в пропасть паровоза под названием "Украина". Но Штаты должны это сделать не "сломав ноги", как у них получилось в Афганистане, рассказал эксперт.Готовы ли США на перемирие на условиях с Россией зависит от того, как у них пойдут дела на двух других фронтах, а еще они готовятся к третьему. Южно-Китайское море по-прежнему является для Соединенных Штатов приоритетом, добавил политолог.И разойтись миром с Китаем у США перспектив нет. И даже если состоится встреча обоих президентов, она будет ритуальной. В отличие от конфликта на Украине там еще завязана экономика, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231111/1050935295.html

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новости, сша, украина, выборы, президент украины, президентские выборы, китай, россия, джо байден