Александр Казаков раскрыл, как Россия заставит метаться ВСУ, мощно ударив на двух направлениях фронта
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Наступление ВС РФ по двум удаленным друг от друга направлениям приведет к тому, что противник начнет метаться. В случае же выхода на оперативный простор у противника будет затруднена переброска резервов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Маятниковая логика войны говорит о том, что если наступление ВСУ захлебнулось, теперь должен быть ответ ВС России. Можно предположить, что один из планов, который лежит на столе в Генштабе, содержит в себе две наступательные операции на разных направлениях, рассказал эксперт.
Логично предположить, что это будет Запорожское направление, где противнику сильно потрепали тылы, и максимально удаленное от него – Купянское. На обоих направлениях российские войска могут выйти на оперативный простор, добавил он.
"Если бы такая операция прошла в ДНР, то мы бы уперлись в сильно укреплённую линию Славянск-Краматорск-Дружковка.-Константиновка. В случае же выхода на оперативный простор у противника будет затруднена переброска резервов под нашим огневым контролем", - отметил Казаков.
Противник не выдержит двойной удар на севере и на юге, исходя из того, что уже есть участки фронта, где артиллерия противника была подавлена Это означает, что либо снарядов нет, либо ВСУ их экономят, резюмировал собеседник Украина.ру.
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