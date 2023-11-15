Александр Казаков раскрыл, как Россия заставит метаться ВСУ, мощно ударив на двух направлениях фронта - 15.11.2023 Украина.ру
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Александр Казаков раскрыл, как Россия заставит метаться ВСУ, мощно ударив на двух направлениях фронта
Александр Казаков раскрыл, как Россия заставит метаться ВСУ, мощно ударив на двух направлениях фронта - 15.11.2023 Украина.ру
Александр Казаков раскрыл, как Россия заставит метаться ВСУ, мощно ударив на двух направлениях фронта
Наступление ВС РФ по двум удаленным друг от друга направлениям приведет к тому, что противник начнет метаться. В случае же выхода на оперативный простор у противника будет затруднена переброска резервов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-11-15T04:00
2023-11-15T04:00
новости
украина
россия
наступление
всу
вс рф
резервы
артиллерия
авдеевка
запорожское направление
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Маятниковая логика войны говорит о том, что если наступление ВСУ захлебнулось, теперь должен быть ответ ВС России. Можно предположить, что один из планов, который лежит на столе в Генштабе, содержит в себе две наступательные операции на разных направлениях, рассказал эксперт.Логично предположить, что это будет Запорожское направление, где противнику сильно потрепали тылы, и максимально удаленное от него – Купянское. На обоих направлениях российские войска могут выйти на оперативный простор, добавил он.Противник не выдержит двойной удар на севере и на юге, исходя из того, что уже есть участки фронта, где артиллерия противника была подавлена Это означает, что либо снарядов нет, либо ВСУ их экономят, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231114/1050994070.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, наступление, всу, вс рф, резервы, артиллерия, авдеевка, запорожское направление, купянское направление
Новости, Украина, Россия, наступление, ВСУ, ВС РФ, резервы, артиллерия, Авдеевка, Запорожское направление, Купянское направление

Александр Казаков раскрыл, как Россия заставит метаться ВСУ, мощно ударив на двух направлениях фронта

04:00 15.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Наступление ВС РФ по двум удаленным друг от друга направлениям приведет к тому, что противник начнет метаться. В случае же выхода на оперативный простор у противника будет затруднена переброска резервов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Маятниковая логика войны говорит о том, что если наступление ВСУ захлебнулось, теперь должен быть ответ ВС России. Можно предположить, что один из планов, который лежит на столе в Генштабе, содержит в себе две наступательные операции на разных направлениях, рассказал эксперт.
Логично предположить, что это будет Запорожское направление, где противнику сильно потрепали тылы, и максимально удаленное от него – Купянское. На обоих направлениях российские войска могут выйти на оперативный простор, добавил он.
"Если бы такая операция прошла в ДНР, то мы бы уперлись в сильно укреплённую линию Славянск-Краматорск-Дружковка.-Константиновка. В случае же выхода на оперативный простор у противника будет затруднена переброска резервов под нашим огневым контролем", - отметил Казаков.
Противник не выдержит двойной удар на севере и на юге, исходя из того, что уже есть участки фронта, где артиллерия противника была подавлена Это означает, что либо снарядов нет, либо ВСУ их экономят, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиУкраинаРоссиянаступлениеВСУВС РФрезервыартиллерияАвдеевкаЗапорожское направлениеКупянское направление
 
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